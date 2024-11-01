Un avión medicalizado con los enfermos del crucero aterrizó en Gran Canaria por la rotura de la burbuja de aislamiento de un contagiado

Uno de los aviones que trasladaba a dos pasajeros enfermos de hantavirus del crucero Hondius desde Cabo Verde a Ámsterdam ha solicitado aterrizar en Gran Canaria para reparar una burbuja de aislamento, según confirma la Delegación del Gobierno en Canarias. En un principio, la Delegación del Gobierno informó de que el aterrizaje tenía como propósito repostar combustible.