Un avión medicalizado con los enfermos del crucero aterrizó en Gran Canaria por la rotura de la burbuja de aislamiento de un contagiado

Uno de los aviones que trasladaba a dos pasajeros enfermos de hantavirus del crucero Hondius desde Cabo Verde a Ámsterdam ha solicitado aterrizar en Gran Canaria para reparar una burbuja de aislamento, según confirma la Delegación del Gobierno en Canarias. En un principio, la Delegación del Gobierno informó de que el aterrizaje tenía como propósito repostar combustible.
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Decirme consparanoico, pero a Israel le iría de perlas una crisis sanitaria para realizar su plan bíblico.
Ojalá me equivoque .
#10 si hubiese un brote o dos en paralelo en otra parte del mundo los próximos dias, sospecharia de injerencia terrorista, y si, creo que todos sabemos que los unicos putos chalados con ganas de asesinar la raza humana son los sionazis de mierda. pero eso no ha sucedido ni va a suceder.
acojona, no obstante, que les puedan venir esas ideas, porque si covid hubiese tenido una mortalidad similar a hanta, el mundo habria cambiado para siempre y muchos no estariamos aqui ya ni de coña.
eso no va a suceder.
¡Cómo gusta el sensacionalismo y la conspiranoia!
Yo he entrado esto, pero habla que es extraño entre humanos.
www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-29572004000400018&script=sc
Gracias!
Sería consparanoico, pero cuándo veo que hay problemas por una solución simple médica... Pues me hace pensar.
How common are hantavirus outbreaks?
Globally, an estimated 100,000 to 200,000 hantavirus infections occur each year. The majority of these cases are in Asia, particularly China. Most are sporadic or occur in small clusters, linked to contact with infected rodents.
www.gavi.org/vaccineswork/what-hantavirus-rare-virus-linked-deadly-cru
m.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia/hantavirus-paises-donde-se-han-r
Lo tuyo no es conspiranoia es no conocer el significado de las palabras pandemia, epidemia, infección...
Porque entonces si que estamos perdidos.
No, por una cuestión de dignidad, nosotros, no.
El refrán "por la caridad entra la peste" aquí se aplica que ni hecho a medida...
¡Puto Perro!
Que Marruecos se ha negado que aterricen en su territorio.
Que delegación del gobierno mintió diciendo que era por falta de combustible.
¿Cuál es ésa agenda mediática?
Pero ha traído el perro un crucero de infectados y ha roto la baraja.
x.com/i/status/2052053948010295450
Esperemos que no vaya a más, por supuesto.
Seguimos jugando a que Marruecos es un país civilizado y querer blanquearlo (co-anfitriona del mundial) y más... pero no deja se ser un país bajo las botas de un dictador que juega con su propia población (como Gadafi, en sus buenos días). Pero como es compañero (y amigo de los usanos), pelillos a la mar..
El virus está claro que va a acabar en canarias. Si no es porque el crucero hace escala, es porque un avion sin combustible o la burbuja pinchada aterriza.
"Me llamo Johnny Knoxville y esto es Jackass!"