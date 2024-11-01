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Un avión medicalizado con los enfermos del crucero aterrizó en Gran Canaria por la rotura de la burbuja de aislamiento de un contagiado

Un avión medicalizado con los enfermos del crucero aterrizó en Gran Canaria por la rotura de la burbuja de aislamiento de un contagiado

Uno de los aviones que trasladaba a dos pasajeros enfermos de hantavirus del crucero Hondius desde Cabo Verde a Ámsterdam ha solicitado aterrizar en Gran Canaria para reparar una burbuja de aislamento, según confirma la Delegación del Gobierno en Canarias. En un principio, la Delegación del Gobierno informó de que el aterrizaje tenía como propósito repostar combustible.

| etiquetas: hondius , crucero , hantavirus , gran canaria , burbuja
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40 comentarios
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Comentarios destacados:          
gokurako #4 gokurako
Qué mala pinta tiene lo del hantavirus...
5 K 67
#10 noopino *
#4 si... Quien se cree que esto no puede ser un inicio de una pandemia provocada?
Decirme consparanoico, pero a Israel le iría de perlas una crisis sanitaria para realizar su plan bíblico.

Ojalá me equivoque {0x1f614} .
2 K 24
#14 sovieterrimo
#10 Compra papel higiénico por si acaso.
0 K 9
ahoraquelodices #15 ahoraquelodices
#14 o una manguerita para el wc, que el papel bueno se acaba pronto.
2 K 32
#21 sovieterrimo
#15 Tu si que sabes, cuando ese artefacto sofisticado entra en tu casa ya no hay quien vuelva al papel.
1 K 12
#16 pushakk *
#14 y de aluminio.
1 K 16
#32 FrankyG
#14 Esta vez me pillan preparado, he aprendido a usar las 3 conchas.
1 K 15
Jack29 #19 Jack29 *
#4 nah, suena peor de lo que es.
#10 si hubiese un brote o dos en paralelo en otra parte del mundo los próximos dias, sospecharia de injerencia terrorista, y si, creo que todos sabemos que los unicos putos chalados con ganas de asesinar la raza humana son los sionazis de mierda. pero eso no ha sucedido ni va a suceder.
acojona, no obstante, que les puedan venir esas ideas, porque si covid hubiese tenido una mortalidad similar a hanta, el mundo habria cambiado para siempre y muchos no estariamos aqui ya ni de coña.
eso no va a suceder.
0 K 7
#24 Heinkel111
#10 Dale tema al Iker en horizonte nazi que ya veras que peliculas se montan...
0 K 6
BM75 #25 BM75
#10 #4 Cada año hay unos 200.000 casos de hantavirus en el mundo.
¡Cómo gusta el sensacionalismo y la conspiranoia! :palm: :palm: :palm:
1 K 15
#29 noopino
#25 buenas. Me puedes pasar ese enlace de 200000 casos de hantavirus?
Yo he entrado esto, pero habla que es extraño entre humanos.
www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0325-29572004000400018&script=sc


Gracias!
Sería consparanoico, pero cuándo veo que hay problemas por una solución simple médica... Pues me hace pensar.
1 K 19
BM75 #40 BM75
#29
How common are hantavirus outbreaks?
Globally, an estimated 100,000 to 200,000 hantavirus infections occur each year. The majority of these cases are in Asia, particularly China. Most are sporadic or occur in small clusters, linked to contact with infected rodents.
www.gavi.org/vaccineswork/what-hantavirus-rare-virus-linked-deadly-cru

m.elcolombiano.com/tecnologia/ciencia/hantavirus-paises-donde-se-han-r
0 K 7
thingoldedoriath #38 thingoldedoriath
#10 Estás utilizando la palabra "pandemia" en un escenario de infección por un virus conocido en un espacio tan reducido como un barco?

Lo tuyo no es conspiranoia es no conocer el significado de las palabras pandemia, epidemia, infección...
0 K 10
eldarel #3 eldarel
Si se rompió la cuarentena, ya directos a Ámsterdam a tratarse lo antes posible.
4 K 55
Rogue #13 Rogue
Pensándolo bien, prefiero que vengan a España y no a un país como Marruecos.
Porque entonces si que estamos perdidos.
5 K 53
Guanarteme #23 Guanarteme
#13 Sí, sí, muy bien, pero a tu comunidad autónoma, no a la mía.
3 K 44
Dramaba #35 Dramaba
#23 Ha dicho "a España"... :troll:
0 K 12
josde #2 josde
#1 Parece ser que no era verdad lo del repostar, al final mintiendo ya.
19 K 223
tul #5 tul
#2 seguro que ya habian mentido antes, esperate un poco mas
4 K 62
Guanarteme #22 Guanarteme
Un barco que ni es español, ni viene de un puerto español ¿Y tenemos que hacernos cargo nosotros?

No, por una cuestión de dignidad, nosotros, no.

El refrán "por la caridad entra la peste" aquí se aplica que ni hecho a medida...
2 K 45
#30 soberao
#22 Ya irá saliendo la lista de países que se han negado a colaborar, por ahora Marruecos es uno. También habrá quienes no dispongan de los medios como pueden ser países de África.
1 K 26
earthboy #12 earthboy
Soy español, ¿a que quieres que te gane?
2 K 27
#17 pom
No, si al final vamos a ser los putos pagahantas...
2 K 25
Top_Banana #6 Top_Banana
La realidad jodiendo la agenda mediática de la derecha otra vez mas. xD xD

¡Puto Perro!
1 K 23
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#6 ¿Y cuál es la realidad según tú?
Que Marruecos se ha negado que aterricen en su territorio.
Que delegación del gobierno mintió diciendo que era por falta de combustible.

¿Cuál es ésa agenda mediática?
5 K 54
Top_Banana #9 Top_Banana
#7 La agenda dicta que hoy deberíamos estar hablando de la corrupción del PSOE, de la mujer del presidente y de Ayuso en México.

Pero ha traído el perro un crucero de infectados y ha roto la baraja. xD
3 K 46
Top_Banana #28 Top_Banana
#20 Esa es la respuesta de la derecha, entrando al trapo y minimizando la situación, eso es.

Esperemos que no vaya a más, por supuesto.
0 K 13
#33 soberao
#20 Los vídeos con AI dan vergüenza ajena y encima hay gente que hace el doblaje y los diálogos creyendo que da el pego.
0 K 16
#27 fingulod
#9 El perro en persona les ha contagiado. Es maligno :troll:
1 K 20
Ehorus #26 Ehorus
"[...]Esta parada no estaba inicialmente prevista y se ha tenido que realizar ante la negativa de Marruecos a facilitar el aterrizaje del vuelo medicalizado en su territorio.[...]"
Seguimos jugando a que Marruecos es un país civilizado y querer blanquearlo (co-anfitriona del mundial) y más... pero no deja se ser un país bajo las botas de un dictador que juega con su propia población (como Gadafi, en sus buenos días). Pero como es compañero (y amigo de los usanos), pelillos a la mar.. :wall:
1 K 22
vviccio #36 vviccio
No habrá petróleo para todos y es necesario parar la economía con otra pandemia. :tinfoil:
1 K 21
capitan__nemo #37 capitan__nemo
Destino final.
El virus está claro que va a acabar en canarias. Si no es porque el crucero hace escala, es porque un avion sin combustible o la burbuja pinchada aterriza.
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oliver7 #34 oliver7
Un caso o dos como mucho. :troll: Me voy a por papel higiénico. xD
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ChingPangZe #8 ChingPangZe
No encuentro esta noticia en más medios
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Top_Banana #11 Top_Banana
#8 Pon La 2. Están diciéndolo en directo desde allí.
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CharlesBrowson #18 CharlesBrowson
pronto empezamos con los embustes
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#39 To_lo_loco
Si la muerte no es sufriendo. Que llegue como quiera las pandemia próximas.
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Jack29 #31 Jack29
me imagino a alguien de la teipulacion gritando:
"Me llamo Johnny Knoxville y esto es Jackass!"
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menéame