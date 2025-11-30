edición general
15 meneos
20 clics
Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven: "Nos están exprimiendo como a limones y no podemos más"

Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven: "Nos están exprimiendo como a limones y no podemos más"

Autónomos procedentes de toda España han participado en la manifestación convocada este domingo en Madrid por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos y han clamado contra la "injusticia" que vive el sector, que se siente "masacrado" pese a ser el "pilar de España".

| etiquetas: autónomos , manifestación , injusticia , españa
12 3 1 K 127 actualidad
19 comentarios
12 3 1 K 127 actualidad
Comentarios destacados:      
Findeton #2 Findeton
Pues claro, ser trabajador y empresario es algo que los ladrones/socialistas no pueden perdonar.
1 K 29
Josecoj #10 Josecoj *
#2 Para ladrones muchos autónomos, que defraudan como bestias pardas
4 K 49
cabobronson #12 cabobronson
#10 la mayoría
0 K 11
Findeton #15 Findeton
#10 Ojalá "defrauden" mucho más, el ladrón es el estado y sus "impuestos".
0 K 11
Kantinero #17 Kantinero
#15 Salvo si el autónomo recibe contratos y ayudas del estado, para eso si que es bueno el estado.ç
No quiero pagar impuestos pero quiero contratas y ayudas estatales, hipócritas.
0 K 9
Findeton #19 Findeton
#17 ¿Exactamente cuántos autónomos reciben y cuántos no reciben contratos del estado? Además que un contrato es por realizar un trabajo.
0 K 11
#18 Breogan_Urbano
#15 Dijo uno antes de ir llorando a urgencias, dónde les dijo a todos "yo pago vuestro sueldo con mis impuestos", a la gente así os escupen mucho en el café pero no cambiáis,
0 K 6
#4 kreator
No os preocupéis, cuando esté el PP y vox lo van a solucionar, igual que hizo Ansar y luego Rajoy.
1 K 17
#3 Kuruñes3.0 *
Anda y que les den, el asalariado si que apoquina religiosamente y no damos tanto x saco.
2 K 17
Ishkar #8 Ishkar
#3 La única cosa que si que creo que deberían hacer es hacer la cuota de autónomos proporcional a los ingresos anuales, del mismo modo que los impuestos al trabajo son progresivos por ingresos. No tiene ningún sentido que se deba pagar 600 euros al mes aún cuando no tengan ningún ingreso. Sería tan fácil como gestionarlo como el IRPF y luego que se ajustara al hacer la declaración para lo que pueda deberse o haberse pagado de más.
2 K 38
#9 Kuruñes3.0
#8 muy de acuerdo en todo.
0 K 7
XtrMnIO #16 XtrMnIO
"Cuotas ajustadas a los ingresos reales"

Completamente de acuerdo, deben facilitarse los comienzos, y no ser un lastre en las épocas de vacas flacas, eso si, mientras los ingresos declarados sean los reales.
0 K 12
alcama #5 alcama
Está gente mantiene la economía del país y el gobierno les desprecia.
2 K 8
Nómada_sedentario #6 Nómada_sedentario
#5 no como los asalariados, que no aportamos nada...
6 K 65
alcama #7 alcama
#6 yo no he dicho eso
1 K 17
mund4y4 #11 mund4y4
#6 Soy autónoma y he sido asalariada y no entiendo por qué esto también está polarizado.
No es un "si apoyas a los autónomos estás en contra de los asalariados" o viceversa.
Aunque sí es verdad que si nunca has sido autónomo o no lo has vivido de cerca, es difícil entender de verdad las implicaciones que tiene.
3 K 42
ur_quan_master #13 ur_quan_master *
#11 no se por qué no entiende la gente que la mayor parte de autónomos es tan proletario como sus empleados, si acaso los tiene.
0 K 11
Arkhan #14 Arkhan
#11 No es una polarización tal cual muchos intentan hacerla ver. No he sido autónomo pero con la comunidad de vecinos si que he tratado con muchos, así como para algunos trabajos en casa, y el problema con ellos ha sido siempre el mismo: peleas por querer que nos hagan una simple factura de lo que les pagamos.

Que un sector que no declara sus ingresos nunca venga a llorar a los que tenemos declarado hasta el último céntimo con la monserga de "el gobierno nos exprime" pues me parece un poco hipócrita.
0 K 11
ElBeaver #1 ElBeaver
Que hagan huelga general una semana y verás como el estado termina escuchándolos
0 K 7

menéame