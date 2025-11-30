Los autónomos se manifiestan contra la "injusticia" que viven: "Nos están exprimiendo como a limones y no podemos más"

Autónomos procedentes de toda España han participado en la manifestación convocada este domingo en Madrid por la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos y han clamado contra la "injusticia" que vive el sector, que se siente "masacrado" pese a ser el "pilar de España".
| etiquetas: autónomos , manifestación , injusticia , españa
No quiero pagar impuestos pero quiero contratas y ayudas estatales, hipócritas.
Completamente de acuerdo, deben facilitarse los comienzos, y no ser un lastre en las épocas de vacas flacas, eso si, mientras los ingresos declarados sean los reales.
No es un "si apoyas a los autónomos estás en contra de los asalariados" o viceversa.
Aunque sí es verdad que si nunca has sido autónomo o no lo has vivido de cerca, es difícil entender de verdad las implicaciones que tiene.
Que un sector que no declara sus ingresos nunca venga a llorar a los que tenemos declarado hasta el último céntimo con la monserga de "el gobierno nos exprime" pues me parece un poco hipócrita.