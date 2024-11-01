Atacan con un líquido a la demócrata Ilhan Omar en un mitin en Mineápolis cuando pedía la abolición de ICE

Omar, que ha sido objeto frecuente de ataques del Gobierno de Donald Trump, estaba dando un mítin, crítico los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Mineápolis cuando un hombre que estaba sentado entre el público frente a ella se levantó y la agredió. El hombre disparó con una jeringuilla un líquido hacia el torso de Omar y después se acercó señalándola con la mano antes de que un miembro de seguridad se abalanzara sobre él, según un vídeo del incidente publicado por Fox News.