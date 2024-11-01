Arabia Saudita exige explicación de EE. UU. por comentario de Huckabee

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita expresó su rechazo categórico a las declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos en "Israel", Mike Huckabee, calificándolas de “violación flagrante de las leyes y normas del derecho internacional”. Huckabee afirmó con anterioridad que "Israel" ostenta un supuesto derecho bíblico a ejercer su soberanía sobre la región comprendida entre el río Éufrates y el río Nilo, sosteniendo que estaría legitimado para reclamar “su derecho” sobre territorios.