Arabia Saudita exige explicación de EE. UU. por comentario de Huckabee

El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de Arabia Saudita expresó su rechazo categórico a las declaraciones realizadas por el embajador de Estados Unidos en "Israel", Mike Huckabee, calificándolas de “violación flagrante de las leyes y normas del derecho internacional”. Huckabee afirmó con anterioridad que "Israel" ostenta un supuesto derecho bíblico a ejercer su soberanía sobre la región comprendida entre el río Éufrates y el río Nilo, sosteniendo que estaría legitimado para reclamar “su derecho” sobre territorios.

Mltfrtk #3 Mltfrtk
Joder, qué asco más grande. Para vomitar.
carakola #1 carakola
Transcripción de la entrevista de las declaraciones: singjupost.com/mike-huckabees-interview-tucker-carlson-show-transcript
#4 soberao *
Mañana que reclamen Macondo los herederos de Jose Arcadio Buendía "su derecho" sobre territorios. O los herederos de la hija de Sancho Panza "su derecho" sobre los territorios.
El derecho se basa ahora en cuentos y seres imaginarios que nunca existieron como todo lo que está escrito en la Torá y el la Biblia.
WcPC #2 WcPC
Esta gente continúan siguiendole el juego a USA pensando que pueden conseguir unos pocos km más de su territorio cuando el plan es expulsarlos de todo su territorio...
