Android nació como un sistema operativo sinónimo de libertad. Su camino hacia la madurez ha sido a costa de sacrificarla

Una ofensiva a fuego lento: los pequeños cambios en Play Protect, el 'sideloading' y AOSP que han sentenciado la era dorada del 'cacharreo'. La historia de Android es la de una metamorfosis. Nació como un sistema operativo abanderado de la libertad, un lienzo en blanco para que fabricantes, usuarios y desarrolladores pudieran experimentar. Sin embargo, con el paso de los años, esa libertad se ha ido acotando en nombre de la seguridad y la estabilidad. Lo que antes era un campo abierto se ha convertido progresivamente en un jardín más vallado.

14 comentarios
#2 CrudaVerdad
Imaginen tener un PC que sólo puede iniciar Windows 11. Que está totalmente prohibido tener arranque dual, ni siquiera se puede formatear para tener a Linux, es imposible quitar el disco duro o la memoria de estado sólido para poder disfrutar de Linux y que no es por motivos técnicos sino porque Microsoft así lo ha ordenado porque le sale de los cojones.... Internet habría estallado y Menéame tendría en portada en varias páginas en portada quejas ante esa abominación...

Eso pasa con Android,…
Cidwel #3 Cidwel *
no lo entiendo.
Jamás a Google le interesó proteger la licencia. Sólo querían la cuota del mercado colando al caballo de troya del software comunitario. Como MS. Una vez se quedan la cuota, patada a sus "principios".

Y a chromium le pasará igual. Cuando no les interese porque no les sirva para defenderles por monopolio o lo que sea, puerta

#2 pues como Mac...
Sacronte #4 Sacronte
#2 Es que ademas es mucho mas complejo meterle un sistema diferente a un telefono, entre otras cosas, porque para muchos no hay opciones viables. Hace un mes me cambié a Linux pero he intentado, por probar, meterle otro sistema a un viejo BQ 4.5 y no encuentro ninguno.
#5 CrudaVerdad
#4 El arranque dual o poder instalar Linux en el PC es de hace varias décadas atrás. Los smartphones son PCs de bolsillo, pero PCs al fin al cabo, inclusive mucho más poderosos que los PCs de tiempo atrás. No hay razón técnica para no poder cambiar el sistema operativo a un smartphone. Para mi, que la comunidad se rindió, Google instaló su Linux y hace con este Linux lo que le salga de los cojones, pero como es "Linux" y no "Windows", la comunidad terminó aceptando la aberración actual.
#7 MPR *
#2 #5 Es que nos la colaron con lo del Open Source, Android es libre pero no es libre, y la libertad que no tiene es una de las que defienden los friki como Richard Stallman con su Free Software.

Y como nos han colado que con ser Open Source es suficiente, pues Android ya lo es, no hay nada de qué quejarse salvo que seas un friki comunista de esos que siguen a Stallman.
#11 soberao
#7 El problema está también en Linux y en los fabricantes de teléfonos además de Android, que cierran el arranque para que no puedas tocar nada, y luego los drivers de la mayoría de las cosas son privados cuando el fabricante deja de dar soporte, te quedas tirado porque ese Kernel de Linux le faltan los drivers de las cosas más básicas de tu teléfono, como la wifi o la cámara o el sonido.
El Android "libre" de Google, sin los drivers privativos en Linux, ni arrancaría, así que lo de libre no es de comunistas, sino que de forma práctica lo que publica Android no funciona en ningún sitio sin que antes los fabricantes lo adapten a sus dispositivos.
frankiegth #14 frankiegth *
#5. "...la comunidad terminó aceptando la aberración actual..."
En mi caso nunca he aceptado nada, le tengo aversión a los "smartphones" casi desde sus inicios. Los "smartphones" representan el "computador capado" más inútil que uno puede echarse en las manos.

#12. Para "seguir" a Richard Stallman no hace falta ser "friki comunista", basta con aplicar el sentido común y la empatía. Richard Stallman comprendió desde hace mucho la importancia del "Software" y que para liberarlo había que apartarlo de las manazas de los desaprensivos.
(CC #7)
#12 soberao
#5 Los drivers no son libres, por eso no puedes instalar nada que no venga instalado de fábrica, porque el código es privado y sin eso, no te funciona la mitad de las cosas. Si hay algún teléfono que funciona sin los drivers privados de los fabricantes es porque los distintos componentes han ido sacando drivers libres y se incorporan a las nuevas versiones de Linux, pero suele pasar un tiempo hasta que esto pasa y muchas veces cuando ocurre ya no se venden estos terminales.
Los Roms de…
TripleXXX #6 TripleXXX
#2 ¿Tener? ¿Acaso piensas que es tuyo?
Aokromes #8 Aokromes
#2 y que solo te dejen instalar aplicaciones desde su tienda de aplicaciones.
DrEvil #9 DrEvil
#2 Me haces pensar en los puñeteros chromebook, que no dejan de ser lo que dices: un PC en el que no puedes instalar nada sin hacer mil peripecias que para el usuario medio con inalcanzables. Ahí tendrían que estar las leyes contra el monopolio y a favor de la libertad de los usuarios. Pero mejor esperar sentados.

Para mí el problema no es que "no hay casi portadas de esa traición". Es que el usuario medio ni se lo plantea, o le da todo igual.
Hay fabricantes que permiten abrir el bootloader (abrir! tenemos que pedir permiso!!), y los hay que no.
Pues tú crees que los usuarios compran unos en vez de los otros? Pues eso, que les da todo igual.

El problema no es que nos tomen por tontos, es que en promedio tienen razón.
#13 soberao
#9 Y los que funcionan con Linux, es porque Stallman y hackers como él hicieron que funcionaran en esos ordenadores, porque lo más común es instalarte un Windows y que te rompa todo el arranque y las particiones de otros sistemas. Si fuera por ellos, no se podría instalar nada sin su permiso, así barren la competencia de serie.
Es como cuando aquí anunciaron la Fonera, que era un router cerrado y a nadie le interesó ese proyecto, pero fue salir la noticia de que se podía hackear, entrar dentro e instalar otra cosa como si fuera un ordenador, y la gente empezó a pedirlas como si fueran rosquillas, no para apoyar el proyecto sino para tener un router liberado.
#10 soberao
#2 El PC del trabajo suele ser así, además de que no conviene tocar nada por si las moscas. Ya llegará cuando te tengan puestos programas espías que manda estadísticas de todo lo que haces a tus jefes, que a ellos les gusta los excels con esos datos donde comparan el rendimiento de sus trabajadores.
Aergon #1 Aergon *
En cuanto haya que hacer "jailbreak" a un android para instalar apps fuera de su tienda se habrá acabado la diversidad de ese ecosistema. Y lo peor es que windows lleva el mismo camino.
No todo el mundo puede ser apple ni todos queremos tener uno.
