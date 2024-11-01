Android nació como un sistema operativo sinónimo de libertad. Su camino hacia la madurez ha sido a costa de sacrificarla

Una ofensiva a fuego lento: los pequeños cambios en Play Protect, el 'sideloading' y AOSP que han sentenciado la era dorada del 'cacharreo'. La historia de Android es la de una metamorfosis. Nació como un sistema operativo abanderado de la libertad, un lienzo en blanco para que fabricantes, usuarios y desarrolladores pudieran experimentar. Sin embargo, con el paso de los años, esa libertad se ha ido acotando en nombre de la seguridad y la estabilidad. Lo que antes era un campo abierto se ha convertido progresivamente en un jardín más vallado.
Eso pasa con Android,… » ver todo el comentario
Jamás a Google le interesó proteger la licencia. Sólo querían la cuota del mercado colando al caballo de troya del software comunitario. Como MS. Una vez se quedan la cuota, patada a sus "principios".
Y a chromium le pasará igual. Cuando no les interese porque no les sirva para defenderles por monopolio o lo que sea, puerta
#2 pues como Mac...
Y como nos han colado que con ser Open Source es suficiente, pues Android ya lo es, no hay nada de qué quejarse salvo que seas un friki comunista de esos que siguen a Stallman.
El Android "libre" de Google, sin los drivers privativos en Linux, ni arrancaría, así que lo de libre no es de comunistas, sino que de forma práctica lo que publica Android no funciona en ningún sitio sin que antes los fabricantes lo adapten a sus dispositivos.
En mi caso nunca he aceptado nada, le tengo aversión a los "smartphones" casi desde sus inicios. Los "smartphones" representan el "computador capado" más inútil que uno puede echarse en las manos.
#12. Para "seguir" a Richard Stallman no hace falta ser "friki comunista", basta con aplicar el sentido común y la empatía. Richard Stallman comprendió desde hace mucho la importancia del "Software" y que para liberarlo había que apartarlo de las manazas de los desaprensivos.
(CC #7)
Los Roms de… » ver todo el comentario
Para mí el problema no es que "no hay casi portadas de esa traición". Es que el usuario medio ni se lo plantea, o le da todo igual.
Hay fabricantes que permiten abrir el bootloader (abrir! tenemos que pedir permiso!!), y los hay que no.
Pues tú crees que los usuarios compran unos en vez de los otros? Pues eso, que les da todo igual.
El problema no es que nos tomen por tontos, es que en promedio tienen razón.
Es como cuando aquí anunciaron la Fonera, que era un router cerrado y a nadie le interesó ese proyecto, pero fue salir la noticia de que se podía hackear, entrar dentro e instalar otra cosa como si fuera un ordenador, y la gente empezó a pedirlas como si fueran rosquillas, no para apoyar el proyecto sino para tener un router liberado.
No todo el mundo puede ser apple ni todos queremos tener uno.