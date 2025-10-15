Ana Belén ve compatible ganar mucho dinero y tener una ideología progresista: "No es complicado"

La presentadora del espacio televisivo le planteó una pregunta directa: ¿Es complicado mantener una ideología progresista cuando se alcanza el éxito o se gana dinero? Y Ana Belén respondió con naturalidad: “No es complicado, solo basta con abrir los ojos y mirar a lo que hay alrededor, enfrente o en el barrio de al lado. También basta con que abras un periódico, escuches y veas las noticias y todo lo que está pasando, entonces no es complicado", señalaba la artista.
| etiquetas: ana belén , dinero , progresismo
No es tan difícil de entender.
Firmado: Un rico.
Poder comprar el coche de serie que quiera a toca teja.
Viajar donde quiera cuando quiera.
Decidir con total libertad en que y donde gasto mi tiempo.
….
¿y para ser de derecha hay que ser tonto?
Luego echas cuentas... y los casos de peña progresista con dineros, por pura definicion que no suele haber mucha pasta en los movimientos sociales, no se asemejan mucho a ese topico.
Luego echas mas cuentas aun y lo que si se asemeja mucho a ese topico es gente de derechas que vendiendo la moto del conservadurismo, recauda sus lereles del cepillo y se lo lleva crudo.
Y tu, que eres bobo pero no tanto dices ahhhhhmijo eso en psicología se llama proyeccion.
"Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí".
Mateo 25:35-40
¿Qué político que diga ser cristiano hace esto? Es que defienden justo lo contrario. Si tienes hambre, te jodes, los forasteros a su puto país, los que no tengan recursos que espabilen, y los reclusos, mientras mas lejos y peores condiciones mejor.
Esto no se si lo dijo o no, ser rico y no tener corazon es ser un hijo de puta que es muy diferente.
Un crack el woyoming, se pone el apodo de Gran y los rojelios le lamen el falo mientras los parasitea.
Todo lo demás es demagogia barata de rojelios defendiendo a su amo.
Que pena y que ignorancia.
Tu ignorancia es tanta que ni eso entiendes?
Lo que pasa es que los de derechas se piensan que solo ellos pueden ganar dinero. Se inventan que la ideología del otro ha de ser como a ellos les de la gana, simplemente para justificar sus tropelías. Y hay gente que los cree, y encima les vota.
Hablamos de un payaso profesional al que le ha ido bien en la vida, no de un genio malvado de las finanzas, cualquiera diria que hay que sacar las antorchas y quemarlo...
Venga, arrea defender a tu amo con otro que a mí ya me aburres.
Es un poco incoherente respetar el derecho a la propiedad privada, pero justificar la okupación, porque eso implicaría que respetar la propiedad de unos, pero no la de otros (por muy buitres que sean).
La verdadera incoherencia e… » ver todo el comentario