Ana Belén ve compatible ganar mucho dinero y tener una ideología progresista: "No es complicado"

La presentadora del espacio televisivo le planteó una pregunta directa: ¿Es complicado mantener una ideología progresista cuando se alcanza el éxito o se gana dinero? Y Ana Belén respondió con naturalidad: “No es complicado, solo basta con abrir los ojos y mirar a lo que hay alrededor, enfrente o en el barrio de al lado. También basta con que abras un periódico, escuches y veas las noticias y todo lo que está pasando, entonces no es complicado", señalaba la artista.