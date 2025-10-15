edición general
Ana Belén ve compatible ganar mucho dinero y tener una ideología progresista: "No es complicado"

Ana Belén ve compatible ganar mucho dinero y tener una ideología progresista: "No es complicado"

La presentadora del espacio televisivo le planteó una pregunta directa: ¿Es complicado mantener una ideología progresista cuando se alcanza el éxito o se gana dinero? Y Ana Belén respondió con naturalidad: “No es complicado, solo basta con abrir los ojos y mirar a lo que hay alrededor, enfrente o en el barrio de al lado. También basta con que abras un periódico, escuches y veas las noticias y todo lo que está pasando, entonces no es complicado", señalaba la artista.

#1 tromperri
Queremos ser solidarios e impuestos realmente progresivos, no pobres.
No es tan difícil de entender.
Firmado: Un rico.
#38 yarkyark
#1 Señor rico, ¿me podría decir que considera usted ser rico?
#41 tromperri
#38 Pagar impuesto de patrimonio y no tener que trabajar el resto de mi vida. Desde los 45. Ni yo ni mi mujer.

Poder comprar el coche de serie que quiera a toca teja.
Viajar donde quiera cuando quiera.
Decidir con total libertad en que y donde gasto mi tiempo.
….
#5 autonomator
la manida falacia de que para ser progresista, solidario, de izquierdas hay que ser pobre.
¿y para ser de derecha hay que ser tonto?
#9 themarquesito
#5 Parece que hay mucha gente que confunde ser de izquierdas con ser fraile franciscano o benedictino
#16 skaworld
#5 #9 #10 Lo realmente diver es que si pides explicaciones, no se a vosotros pero a mi me han dicho cosas del tipo de que se aprovecha de las buenas intenciones de la peña y hace dinero con ellas por eso es rica aprovechandose de los rojos.

Luego echas cuentas... y los casos de peña progresista con dineros, por pura definicion que no suele haber mucha pasta en los movimientos sociales, no se asemejan mucho a ese topico.

Luego echas mas cuentas aun y lo que si se asemeja mucho a ese topico es gente de derechas que vendiendo la moto del conservadurismo, recauda sus lereles del cepillo y se lo lleva crudo.

Y tu, que eres bobo pero no tanto dices ahhhhhmijo eso en psicología se llama proyeccion.
#35 autonomator
#16 lo que más les jode es que ella lo ha ganado currando, por sus habilidades y saber hacer.
#40 eldarel
#9 Me recordaste el chiste aquel, en el que un socialista conversando con un párroco termina diciéndole que los del voto de pobreza son los monjes.
#10 rafeame
#5 eso no es una falacia :troll:
#4 Caresth
Más complicado parece NO tener dinero y votar conservador y ahí tenemos a Vox subiendo como la espuma.
10 K 110
#8 angelitoMagno
A mi me parece más complicado ser cristiano y mantener una ideología que defiende casi todo lo contrario a lo que dicen los evangelios.

"Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí".
Mateo 25:35-40

¿Qué político que diga ser cristiano hace esto? Es que defienden justo lo contrario. Si tienes hambre, te jodes, los forasteros a su puto país, los que no tengan recursos que espabilen, y los reclusos, mientras mas lejos y peores condiciones mejor.
#2 johel
Como decia el Gran Wyoming; Aunque parezca mentira, ser rico y tener corazon no son cosas incompatibles.
Esto no se si lo dijo o no, ser rico y no tener corazon es ser un hijo de puta que es muy diferente.
5 K 65
#17 panda23
#2 uno es más amable con 19 pisos parasitando al personal.
Un crack el woyoming, se pone el apodo de Gran y los rojelios le lamen el falo mientras los parasitea.
#18 johel
#17 En esas declaraciones estaba hablando en primera persona y nunca ha negado tener esos negocios, no veo el problema. Ser un poco socialista no implica vivir bajo un puente ni renunciar a tener negocios, no te comas esa mierda que otros han recogido del suelo.
4 K 51
#20 panda23
#18 ni vivir debajo de en puente ni tener menos de 19 inmuebles por lo visto.
#23 johel
#20 Sigo sin ver el problema. ¿Solo pueden ser "ricos" quienes tu quieras y bajo las condiciones ideologicas que tu quieras? ¿Si haces dinero tras una vida currando te tienes que hacer abiertamente fascio? ¿Hay que escoger entre llevar chaqueta de pana o "Lisa con corbata"?
2 K 31
#25 panda23
#23 no, lo que hay que hacer es no especular con bienes de primera necesidad.
Todo lo demás es demagogia barata de rojelios defendiendo a su amo.
#21 riazor97
#17 pensaras lo mismo de la falangista de A.R. que tenia no menos de 43...
Que pena y que ignorancia.
1 K 18
#26 panda23
#21 que no entiendes de qué no se especula con bienes de primera necesidad?
Tu ignorancia es tanta que ni eso entiendes?
#24 feifur
#17 de verdad, porque os digan que el Wyoming es lo peor no hay que creerlo todo, hay que tener criterio y opinar en base a datos reales. No te comas toda la propaganda que te dan, tener criterio propio no es malo.
#27 panda23
#24 no defiendas al que te quita la comida mientras te dice que te la da.
#33 feifur
#27 te sorprenderá pero ese tipo no da ni me quita nada!
#34 panda23
#33 si, te ha quitado del mercado 19 inmuebles.
#36 feifur
#34 ah, claro, que el problema de la vivienda es que un tipo de izquierdas tenga 19 pisos. Ok!!!! Ya veo la capacidad de razonamiento que usas!!!
#37 panda23
#36 no, yo no he dicho eso, eso te lo has inventado tú ante el cortocircuito que tienes de defender a un tipo que tiene 19 pisos y tú 1 o ninguno.
#31 Maikimaik
#17 ¿Qué pensaba cuando no los tenía? ¿La gente que tiene 19 pisos en general piensa como el Wyoming? ¿Y los que tienen decenas de edificios enteros, siguen esa línea hasta convertirse en una especie de Buda que iluminan el mundo con su amabilidad?
1 K 19
#3 Macadam
Falsa!!! que no quiere vivir bajo un puente
1 K 25
#22 Otrebla8002
Es que el dinero lo ganas por el trabajo que realizas, y si no implica ninguna ilegalidad, no entiendo cual es el problema en tener la ideología que te de la gana.
Lo que pasa es que los de derechas se piensan que solo ellos pueden ganar dinero. Se inventan que la ideología del otro ha de ser como a ellos les de la gana, simplemente para justificar sus tropelías. Y hay gente que los cree, y encima les vota.
1 K 24
#7 fareway
En tanto en cuanto pagues tus impuestos y cumplas con tus obligaciones, puedes hacer con tu dinero lo que te venga en gana. Otra cosa es aprovecharte de tu posición para lucrarte. El facha ataca siempre con las mismas tonterías de manual: ¿Defiendes a los extranjeros? ¡Mételos en tu casa! ¿Defiendes una sanidad sin listas de espera? ¡Pon un quirófano en tu comedor! ¿Estas en contra de la fiesta de los toros? ¡Llévate a dos y los pones a dormir en la habitación de los niños!
#13 Gotsel
Y ser proletario de derechas, ¿es compatible?
#6 pip
Décadas y décadas dando la brasa con esa supuesta incompatibilidad. Es como decirle a un rico de derechas que si tan a favor está de los comedores caritativos de las monjas (que suelen estarlo), por qué no se va él a comer a ellos.
#15 Martillo_de_Herejes
#6 Más bien la comparación es que sea el rico quien monte el comedor social, no que vaya a comer a uno. Eso sería de jetas.
#39 Malinke
¿La presentadora está dando por hecho, que no se puede ganar mucho dinero y ser progresista?
#30 johel
Te aburres tu solo con discursos de odio insostenibles. Te han dicho que odies a Wayoming y aqui estas saltando todo lo que puedes. A mi me la pela.
#28 johel
¿Quien te dice que especula? ¿Sabes que pisos tiene, donde y a que precio? Yo no lo se y tendria cuidado con creerme los argumentos vacios y los señalamientos de odio que sueltan partidos politicos que defienden eso de "mentir no es delito".
Hablamos de un payaso profesional al que le ha ido bien en la vida, no de un genio malvado de las finanzas, cualquiera diria que hay que sacar las antorchas y quemarlo...
#29 panda23
#28 jajaja, vaya chiste con patas sois algunos.

Venga, arrea defender a tu amo con otro que a mí ya me aburres.
0 K 6
#32 Borgiano
¿Pero no era comunista?
#11 Zerjillo
Ana Belén y cualquiera con dos dedos de frente.
#12 encurtido
En este caso por lo menos es coherente. Hay cantidad de famosos que dan brasa progresista, habiéndose mudado a Andorra o Miami para pagar menos impuestos. Y la gente les aplaude sus twitts ideológizados.
#14 Martillo_de_Herejes
No, claro que no es incompatible ni es complicado. Puedes ser comunista y tener 50 viviendas, y pagar tus impuestos y estar dispuesto a pagar más aún si llegara a aprobarse una norma que te hiciera pagar el 20% de su valor, a partir de la 4ª vivienda en propiedad.

Es un poco incoherente respetar el derecho a la propiedad privada, pero justificar la okupación, porque eso implicaría que respetar la propiedad de unos, pero no la de otros (por muy buitres que sean).

La verdadera incoherencia e…   » ver todo el comentario
#19 Imag0
Falso dilema
