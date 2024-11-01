edición general
La alcaldesa de Burgos lamenta el grafiti de VOX aparecido el Arco de Santamaría

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha lamentado este jueves que "descerebrados" hayan "atacado" el Arco de Santamaría, que ha amanecido con una pintada con la palabra 'VOX' en verde.

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Descerebrados y voxquimanos es redundante
freeclimb #3 freeclimb
#1 Los tontos de VOX se delatan ellos sólos..
Mauricio_Colmenero #4 Mauricio_Colmenero
#3 Ataque de falsa bandera ...

Si huele a porro y hay litronas vacías, son los zurdos que han intentado ensuciar el nombre de un partido.


Si hay restos de polvo blanco en el suelo ... pues bueno, es posible pero no concluyente.
ochoceros #8 ochoceros
#4 Si tienes dudas hay una prueba empírica infalible: Haz una pintada de la bandera Palestina al otro lado y compara los tiempos de reacción del ayuntamiento para enviar el servicio de limpieza.
Mauricio_Colmenero #9 Mauricio_Colmenero *
#8 Yo soy una persona de bien, de domingos de misa familiar, putas, cocaína y vermut / aperitivo con la familia antes de comer ... no hago pintadas como los zurdos de mierda
#5 grisgoblin
Dejas al bebé que vaya gateando sin pañal por el salón y luego te lamentas de que se cague en la alfombra.
strike5000 #2 strike5000
Efectivamente, putos descerebrados los (o el) que haya hecho esto. Sea un voxero, o sea un ataque de falsa bandera. En ningún caso se justifica dañar el patrimonio histórico.
qwertyTarantino #6 qwertyTarantino
Dejáis que los nazis se establezcan en la ciudad y reprimís a los buenos ciudadanos que saben cuales son sus obligaciones morales ante esa gentuza.
Ahora no vengáis a llorar por los platos rotos.
EldelaPepi #7 EldelaPepi
Ponen vox porque no les sale la esvástica.
