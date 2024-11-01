La alcaldesa de Burgos lamenta el grafiti de VOX aparecido el Arco de Santamaría

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha lamentado este jueves que "descerebrados" hayan "atacado" el Arco de Santamaría, que ha amanecido con una pintada con la palabra 'VOX' en verde.
Si huele a porro y hay litronas vacías, son los zurdos que han intentado ensuciar el nombre de un partido.
Si hay restos de polvo blanco en el suelo ... pues bueno, es posible pero no concluyente.
Ahora no vengáis a llorar por los platos rotos.