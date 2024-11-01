Los granjeros MAGA de repente impactados porque Trump los esté jodiendo tanto [EN]

edición general
"Lo amamos y lo apoyamos, pero su sugerencia de comprar carne Argentina para estabilizar los precios sería una traición absoluta al ganadero estadounidense". "Eso va a doler porque es un repudio directo a MAGA, la gente está empezando a ver la corrupción, y el hecho de que los únicos que parecen beneficiarse ahora mismo son los amigos multimillonarios de Trump". Independientemente de los puntos de discusión que escuchan en Fox News, no pueden negar lo que están viendo en sus cuentas bancarias, los aranceles están destruyendo la América rural.

#2 Suleiman
"Lo amamos y lo apoyamos", encima que les está jodiendo dicen esto. Que se jodan profundamente, menuda panda de subnormales.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
¿No os disteis cuenta que el gatito que alimentasteis era un leopardo come caras?

Pues a joderse.
themarquesito #4 themarquesito
Los leopardos comecaras se están convirtiendo en la principal amenaza para la seguridad de los votantes republicanos.
knowyourmeme.com/memes/leopards-eating-peoples-faces-party
#3 okeil
Esa carne os va a ser difícil de masticar, ¿Eh?, por tontos.
