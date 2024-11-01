Agreden a un joven discapacitado en Zaragoza y lo cuelgan en redes sociales

Fue a plena luz del día, a las cinco de la tarde, el pasado 24 de octubre y en la calle Emilio Moreno Alcañiz, en el zaragozano barrio de Las Fuentes. Era la madre de la víctima, J.A.D., de 24 años y, según su familia, con un grado de discapacidad del 70%, quien denunciaba la agresión. Según ha podido saber HOY ARAGÓN, esta mujer fue conocedora de los hechos a través de su yerno, al ver un vídeo en el que se podía ver la agresión y que, al parecer, estaba colgado en redes sociales. Denuncia que su hijo fue agredido por un joven de raza negra,