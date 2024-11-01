edición general
41 meneos
53 clics
Una acción contra pisos turísticos sabotea cajetines en varios barrios de Madrid que sufren la gentrificación

Una acción contra pisos turísticos sabotea cajetines en varios barrios de Madrid que sufren la gentrificación

Desde el distrito Centro a Vallecas, pasando por Carabanchel o Prosperidad, una acción coordinada en la madrugada de este viernes deja el mensaje de “Más vecinas, menos Airbnb”, en la cerradura de más de 200 pisos turísticos. La acción quiere mostrar la oposición de buena parte de la vecindad harta del sistema que financia y protege el rentismo y la expulsión de los barrios.

| etiquetas: turismo , madrid , vivienda
34 7 2 K 299 actualidad
28 comentarios
34 7 2 K 299 actualidad
Comentarios destacados:      
Supercinexin #7 Supercinexin
Éste es el único camino. Los políticos jamás harán nada. Sabotaje y vandalismo, no queda otra.
5 K 83
#12 MADMax2
#7 claro, a todos por igual. La ley es una mierda, fuego a tope y que sobreviva el más salvaje.

Cuando nos toque ya lloraremos
1 K 22
nexodo #19 nexodo
#12 ya nos está tocando
Los Turistas están Okupando nuestros barrios.
¡Qué construyan hoteles!
0 K 9
#25 omega7767
#12 ya lloran bastantes los que no pueden comprar o viven en casas compartidas
0 K 11
Kachemiro #15 Kachemiro
#7 sabotaje si. Pero vandalismo es el término que usan autoridades y/o medios para despolitizar y criminalizar acciones legitimas de protesta y resistencia
0 K 10
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Recuperando los barrios de la elite satanista pederasta que nos tira del barrio
4 K 47
obmultimedia #8 obmultimedia
#1 Una accion muy buena seria alquilar masivamente esos pisos turisticos y meterse de okupas para asi forzar a que los saquen de ese mercado roñero y especulativo.
0 K 11
Mark_ #2 Mark_
Uno de los galeones más grandes que tuvo el imperio español, el Santísima Trinidad, llevaba alrededor de 130 cañones de hierro macizo, cada uno podría pesar alrededor de 3000 kgs. Para moverlos, hacia falta una cuadrilla de 16 hombres por cañón.

Bueno pues de todo lo que sudaron esos hombres subiendo cañones no es ni la décima parte de lo que me sudan a mí las pelotas los putos pisos turísticos.
3 K 43
YisasL #17 YisasL
#2 Ya lo dijo Einstein. "Hay dos cosas que son infinitas: el Universo y la estupidez humana"
0 K 9
asurancetorix #21 asurancetorix *
#2 Un comentario excelente, ilustrativo y con plot twist :-D
0 K 10
ehizabai #4 ehizabai
Borroka da bide bakarra.
3 K 42
vviccio #5 vviccio
El problema es el burka y el rey que no quiere venir a Ejpaña que me lo han disho en el PP y en la tele.
2 K 41
elgranpilaf #6 elgranpilaf *
Bien hecho. Hay que pelear. De los cobardes no se ha escrito nada
2 K 38
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo
#9 Eso puede significar que la Administracion (el Ayuntamiento o la CAM) les multe.

No te da derecho a destruir o dañar una propiedad privada igual que no tienes derecho a romper una bicicleta que este apoyada en la pared.
1 K 27
Atusateelpelo #3 Atusateelpelo
Pues suponiendo que cada cajetin valga 50 pavos estamos hablando de mas de 10.000 pavos en daños.

Como les pillen les va a salir barata la broma sumando el lucro cesante....
1 K 27
obmultimedia #9 obmultimedia
#3 estan en la via publica sin haber pedido permiso para instalarlos.
0 K 11
Bacillus #14 Bacillus
#9 y? Crees que puedes romper lo que te de la gana sin consecuencias porque no cumpla normativa?
0 K 9
nexodo #18 nexodo
#14 crees que puedes hacer lo que quieras sin tener licencia para ello.
0 K 9
#20 EISev
#18 si yo me dejo la moto encima de la acera (permitido por la normativa en Madrid) pero me despisto y acabo tapando un registro de alcantarilla (no permitido) eso no da derecho a que me la rompan.

El ayuntamiento es quien debe retirar los enseres abandonados en la vía publica poniendo una incidencia en el 010 o si es un vehículo con los agentes de movilidad o los municipales
0 K 12
Andreham #23 Andreham
#3 #14 #20 Os ponéis así de quisquillosos cuando unos adolescentes rompen un columpio haciendo el chorra, o un borracho se mea en una farola, o un empresario patrio de alto postín envenena un río?

Sinceramente me sorprende que no estén haciendo hincapié en que pone "vecinas", la verdad.
0 K 8
#26 EISev *
#23 no voy a hablar por el resto que has citado, pero sí, he puesto incidencias en la app del 010 en Madrid por canastas de baloncesto públicas rotas, por animales muertos en la calle y por suciedad que no limpiaban ni los de parques ni los barrenderos "de calle" justo en el limite del parque que me pilla más cerca.

Y llamar por ruidos del botellón en verano unas pocas veces también. Lo que no voy a hacer es tirarles cubitos de hielo con tirachinas desde la ventana si la policía pasa
0 K 12
Atusateelpelo #27 Atusateelpelo *
#23
"Os ponéis así de quisquillosos cuando unos adolescentes rompen un columpio haciendo el chorra, o un borracho se mea en una farola, o un empresario patrio de alto postín envenena un río?"

SI. Y mas si tenemos en cuenta que, ademas, en esos casos estas hablando de daños publicos que afectan y pagamos todos.

"Sinceramente me sorprende que no estén haciendo hincapié en que pone "vecinas", la verdad. "

Lo relevante son los daños causados y el coste que puede tener. Que es a lo que me refiero en mi comentario. Que los daños los realicen vecinos o vecinas es irrelevante.
0 K 15
nexodo #24 nexodo
#20 si aparcas tú motito en mi portal y no me dejas pasar te la tiro al contenedor
0 K 9
#28 EISev
#24 yo llamaría primero a la policía para que pusieran multa y se la llevase la grúa al depósito

La mía no vas a poder tirarla al contenedor porque yo no la dejo bloqueando paso, me sé las normas. Pero si por lo que sea un grupo de graciosos me la mueve estando de despedida de soltero y la deja en lugar indebido, y tú te tomas la justicia por tu mano, igual te cae una denuncia si hay cámaras.
0 K 12
Nachodemieres #13 Nachodemieres
Toda acción contra pisos turísticos,viviendas de fondos, socimis y grandes tenedores esta justificada ante la pasividad del Estado para frenar el latrocinio que se está cometiendo contra las clases trabajadoras de este país. Repito TODAS. Habrá consecuencias, detenciones y encarcelamientos pero hasta que no sientan miedo seguirá el saqueo.
2 K 19
#10 MADMax2
mucha de esa gente que pone el piso para alquiler turístico son gente que vivía antes ahí, con sus padres y tuvieron que irse a vivir a otro lado. Poniendo el piso de alquiler turístico les ayuda a pagar su hipoteca, o vivir algo más desahogados y ahorrar para la vejez (que lo van/vamos a necesitar. La generación del baby boom lo vamos a pasar muy mal cuando necesitamos cuidados y este todo aún más masificado que ahora)
Otros no, claro.
0 K 10
nexodo #22 nexodo
#10 se lo alquilas a un vecino a un precio justo.
Esas viviendas son de uso RESIDENCIAL y no TURÍSTICO
0 K 9
nexodo #16 nexodo
Fuera Okupas de nuestros barrios :peineta:
0 K 9

menéame