Una acción contra pisos turísticos sabotea cajetines en varios barrios de Madrid que sufren la gentrificación

Desde el distrito Centro a Vallecas, pasando por Carabanchel o Prosperidad, una acción coordinada en la madrugada de este viernes deja el mensaje de “Más vecinas, menos Airbnb”, en la cerradura de más de 200 pisos turísticos. La acción quiere mostrar la oposición de buena parte de la vecindad harta del sistema que financia y protege el rentismo y la expulsión de los barrios.