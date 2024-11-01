Una acción contra pisos turísticos sabotea cajetines en varios barrios de Madrid que sufren la gentrificación

Desde el distrito Centro a Vallecas, pasando por Carabanchel o Prosperidad, una acción coordinada en la madrugada de este viernes deja el mensaje de “Más vecinas, menos Airbnb”, en la cerradura de más de 200 pisos turísticos. La acción quiere mostrar la oposición de buena parte de la vecindad harta del sistema que financia y protege el rentismo y la expulsión de los barrios.
Cuando nos toque ya lloraremos
Los Turistas están Okupando nuestros barrios.
¡Qué construyan hoteles!
Bueno pues de todo lo que sudaron esos hombres subiendo cañones no es ni la décima parte de lo que me sudan a mí las pelotas los putos pisos turísticos.
No te da derecho a destruir o dañar una propiedad privada igual que no tienes derecho a romper una bicicleta que este apoyada en la pared.
Como les pillen les va a salir barata la broma sumando el lucro cesante....
El ayuntamiento es quien debe retirar los enseres abandonados en la vía publica poniendo una incidencia en el 010 o si es un vehículo con los agentes de movilidad o los municipales
Sinceramente me sorprende que no estén haciendo hincapié en que pone "vecinas", la verdad.
Y llamar por ruidos del botellón en verano unas pocas veces también. Lo que no voy a hacer es tirarles cubitos de hielo con tirachinas desde la ventana si la policía pasa
"Os ponéis así de quisquillosos cuando unos adolescentes rompen un columpio haciendo el chorra, o un borracho se mea en una farola, o un empresario patrio de alto postín envenena un río?"
SI. Y mas si tenemos en cuenta que, ademas, en esos casos estas hablando de daños publicos que afectan y pagamos todos.
"Sinceramente me sorprende que no estén haciendo hincapié en que pone "vecinas", la verdad. "
Lo relevante son los daños causados y el coste que puede tener. Que es a lo que me refiero en mi comentario. Que los daños los realicen vecinos o vecinas es irrelevante.
La mía no vas a poder tirarla al contenedor porque yo no la dejo bloqueando paso, me sé las normas. Pero si por lo que sea un grupo de graciosos me la mueve estando de despedida de soltero y la deja en lugar indebido, y tú te tomas la justicia por tu mano, igual te cae una denuncia si hay cámaras.
Otros no, claro.
Esas viviendas son de uso RESIDENCIAL y no TURÍSTICO