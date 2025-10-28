edición general
10 años del engaño que hundió al diésel y encendió la era de los eléctricos

10 años del engaño que hundió al diésel y encendió la era de los eléctricos

El 'dieselgate' sacudió los cimientos de la industria del motor. Si antes del escándalo más de la mitad de los coches de Europa repostaban gasóleo, una década después, su cuota está por los suelos. El llamado dieselgate fue un terremoto que sacudió los cimientos de la industria automotriz. No solo derrumbó el mito del diésel “limpio”, sino que puso contra las cuerdas a la marca más poderosa de Alemania y simbolizó el comienzo del fin de una era dominada por los combustibles fósiles.

