La zona gris: el discurso de odio se disfraza de ‘sentido común’ para sortear el rechazo generalizado a la discriminación

El informe ‘¿Qué papel juegas tú?’ de ACPP detecta cómo narrativas normalizadas refuerzan la discriminación en temas de género, migración y clase social. La herramienta principal del proyecto ha sido un test interactivo multilingüe, lanzado en castellano, catalán, gallego y euskera. A través de siete escenas inspiradas en la vida cotidiana —en el aula, redes sociales o el entorno familiar—, se planteaban distintas formas de discriminación para observar cómo las personas jóvenes interpretan, validan o rechazan estos discursos.

BlackDog #3 BlackDog *
Vamos que todo lo que no sea estar de acuerdo 100% con lo que dicen las charos es delito de odio

Uno de los elementos centrales del estudio es que el discurso de odio no se sostiene solo en actitudes extremas, sino que se consolida a través de narrativas que apelan a la neutralidad, el sentido común o la experiencia personal.

Actitudes extremas, delito de odio
Sentido común, delito de odio
Neutralidad, delito de odio
Los hombres son violadores en potencia, feminismo empoderado
#1 Mosquitón
El del sentido común no tiene ni ese si en el del ridículo.
Quel #4 Quel
Discurso de odio es todo aquel discurso que, al no poder contrargumentar, lo rechazo haciéndome el divino.
Professor #2 Professor *
el problema es que hay demasiadas psicólogas y filósofas,y pedagogas y... de algo tienen que comer, y el hambre es muy jodida, espabila el ingenio que no veas.

Todo se reduce a carreras universitarias que no deberían pasar de ser una FP, regalar titulos a mansalva, para que puedan despues opositar.

Ya una vez con la plaza okupada, como gallinas ponedoras, en sus cubículos, se dedican a estas cosas y a "observatorios" de lo que sea.

esto tiene un nombre: CHAROCRACIA
