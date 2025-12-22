La zona gris: el discurso de odio se disfraza de ‘sentido común’ para sortear el rechazo generalizado a la discriminación

El informe ‘¿Qué papel juegas tú?’ de ACPP detecta cómo narrativas normalizadas refuerzan la discriminación en temas de género, migración y clase social. La herramienta principal del proyecto ha sido un test interactivo multilingüe, lanzado en castellano, catalán, gallego y euskera. A través de siete escenas inspiradas en la vida cotidiana —en el aula, redes sociales o el entorno familiar—, se planteaban distintas formas de discriminación para observar cómo las personas jóvenes interpretan, validan o rechazan estos discursos.