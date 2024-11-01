edición general
Xavier Colás: «Trump tiene mucha prisa y poco interés en Ucrania y Putin tiene mucho tiempo y mucho interés en Ucrania»

Xavier Colás: «Trump tiene mucha prisa y poco interés en Ucrania y Putin tiene mucho tiempo y mucho interés en Ucrania»

"La Rusia testosterónica, donde «el tamaño importa», no puede hacerse grande porque ya se hizo pequeña tras la URSS. No tiene capacidad de convertirse en un Estados Unidos euroasiático. Su PIB está entre España e Italia. Su potencia es la potencia de la vulnerabilidad del vecino, no la de su propia fortaleza.La la dictadura le conviene una sociedad débil; al «imperio», un vecindario débil. Todo empuja hacia abajo. El miedo de Putin no es a la OTAN, es al tiempo. Cualquier movimiento interno lo interpreta como inspirado desde fuera."

comentarios
#3 anamabel
Cualquier movimiento interno lo interpreta como inspirado desde fuera

Normal, cuando has visto como el territorio ruso y aledaños ha sido invadido sistemáticamente desde el oeste unas cuantas veces ya en los últimos dos siglos, y cómo los imperios depredadores codician abiertamente el territorio y los recursos del país más grande del mundo instigando conflictos en sus fronteras o dentro de ellas (como en Chechenia), lo más habitual es recelar.

De hecho, ya se ha visto cómo, en Occidente, los "opositores rusos" siempre acaban siendo derechistas con un % de votos mínimo que, casualmente, odian la época comunista y están inspiradísimos con los rollos del liberalismo anglosajón.
suppiluliuma #2 suppiluliuma
También lo hemos notado mis compañeros y yo. A raíz de la victoria de Trump es cuando hemos empezado a percibir más ajustes de cuentas en redes. La propaganda rusa está más gallita. Hay muchísima gente que se ha ensuciado mucho con Putin, porque lo apoyó durante años, incluso antes de la guerra. Y la guerra ha sido infumable para muchísima gente, incluso para quienes la defienden, pero no podían renunciar a su marco cognitivo, a esa idea de que Ucrania era culpable. Sin embargo, aunque se

jm22381 #6 jm22381
Bueno, entre su edad, su salud y como está la economía rusa eso de que Putin tiene mucho tiempo... :roll:
azathothruna #8 azathothruna
#6 Lo que dice el articulo refuerza mi opinion.
Putin es un carnicero medio inteligente util en la campaña contra los colonizadores, ni yo le tengo respeto, pero es buen mazo contra los europedos
No creo que malogre el mundo, porque no le falta mucho, el mundo es mas que los lamebotas de los colonizadores.
China recuperara territorio facilito, mas facil aun que taiwan, porque rusia TAMBIEN ROBO TERRITORIO CHINO EN LAS GUERRAS DEL OPIO.
Es gracioso tambien.
ElBeaver #4 ElBeaver
Este canal de YouTube arroja mucha luz sobre la decadencia de Rusia y su progresiva caída hacia un régimen totalitario al estilo norcoreano con el paso de los años. youtu.be/pEWlm_dDRh4?si=_Vs2AgG3a_ZmfPfQ
suppiluliuma #5 suppiluliuma
Pero está muy bien diseñado el producto. La propaganda rusa ya está siendo importada aquí. Porque la propaganda rusa no pretende convencer, pretende confundir, que no creas en lo otro. No pretende ganar la discusión, sino no callar jamás.

Por eso hay tanta gente que ha defendido a Rusia durante años y, aunque hayan bombardeado Mariúpol, aunque hayan matado a los deportados y los hayan tirado a fosas comunes, no van a callarse nunca. Siempre te dirán «Zelenski destituyó a uno», «¿Y aquello de la web tal?», «¿Y no será que la OTAN…?».

Queridos Zazis de MNM, de verdad, tenéis que leer este envío.
azathothruna #1 azathothruna
Miedo al tiempo....
Creo que algo relacionado paso en los siglos XII o por ahi, cuando pusieron a parir a los rusos.
Algo que no lograron ni suecos, ni franceses ni alemanes
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
Porque la OTAN es un encantamiento, como una alarma de Securitas Direct: suena, y se supone que vendrá alguien. Pero si suena y nadie viene, todo se desmorona. Ese es el objetivo, que salte la alarma en los Bálticos y que nadie acuda. Si eso ocurre, el mensaje lo entenderán perfectamente todas las capitales de Europa central, ya no están protegidos.

Por eso es absurdo que la gente que dice que «la OTAN no sirve de nada» al mismo tiempo diga «Rusia no atacará a los Bálticos porque están en

