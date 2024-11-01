Xavier Colás: «Trump tiene mucha prisa y poco interés en Ucrania y Putin tiene mucho tiempo y mucho interés en Ucrania»

"La Rusia testosterónica, donde «el tamaño importa», no puede hacerse grande porque ya se hizo pequeña tras la URSS. No tiene capacidad de convertirse en un Estados Unidos euroasiático. Su PIB está entre España e Italia. Su potencia es la potencia de la vulnerabilidad del vecino, no la de su propia fortaleza.La la dictadura le conviene una sociedad débil; al «imperio», un vecindario débil. Todo empuja hacia abajo. El miedo de Putin no es a la OTAN, es al tiempo. Cualquier movimiento interno lo interpreta como inspirado desde fuera."