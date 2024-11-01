Xavier Colás: «Trump tiene mucha prisa y poco interés en Ucrania y Putin tiene mucho tiempo y mucho interés en Ucrania»

"La Rusia testosterónica, donde «el tamaño importa», no puede hacerse grande porque ya se hizo pequeña tras la URSS. No tiene capacidad de convertirse en un Estados Unidos euroasiático. Su PIB está entre España e Italia. Su potencia es la potencia de la vulnerabilidad del vecino, no la de su propia fortaleza.La la dictadura le conviene una sociedad débil; al «imperio», un vecindario débil. Todo empuja hacia abajo. El miedo de Putin no es a la OTAN, es al tiempo. Cualquier movimiento interno lo interpreta como inspirado desde fuera."
Normal, cuando has visto como el territorio ruso y aledaños ha sido invadido sistemáticamente desde el oeste unas cuantas veces ya en los últimos dos siglos, y cómo los imperios depredadores codician abiertamente el territorio y los recursos del país más grande del mundo instigando conflictos en sus fronteras o dentro de ellas (como en Chechenia), lo más habitual es recelar.
De hecho, ya se ha visto cómo, en Occidente, los "opositores rusos" siempre acaban siendo derechistas con un % de votos mínimo que, casualmente, odian la época comunista y están inspiradísimos con los rollos del liberalismo anglosajón.
… » ver todo el comentario
Putin es un carnicero medio inteligente util en la campaña contra los colonizadores, ni yo le tengo respeto, pero es buen mazo contra los europedos
No creo que malogre el mundo, porque no le falta mucho, el mundo es mas que los lamebotas de los colonizadores.
China recuperara territorio facilito, mas facil aun que taiwan, porque rusia TAMBIEN ROBO TERRITORIO CHINO EN LAS GUERRAS DEL OPIO.
Es gracioso tambien.
Los rusos no piensan mucho en el… » ver todo el comentario
Por eso hay tanta gente que ha defendido a Rusia durante años y, aunque hayan bombardeado Mariúpol, aunque hayan matado a los deportados y los hayan tirado a fosas comunes, no van a callarse nunca. Siempre te dirán «Zelenski destituyó a uno», «¿Y aquello de la web tal?», «¿Y no será que la OTAN…?».
Queridos Zazis de MNM, de verdad, tenéis que leer este envío.
Creo que algo relacionado paso en los siglos XII o por ahi, cuando pusieron a parir a los rusos.
Algo que no lograron ni suecos, ni franceses ni alemanes
Por eso es absurdo que la gente que dice que «la OTAN no sirve de nada» al mismo tiempo diga «Rusia no atacará a los Bálticos porque están en
… » ver todo el comentario