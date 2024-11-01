Un votante de Trump que se arrepiente de su voto presenta una demanda después de que ICE rompiera su ventana, lo arrastrara por los cristales rotos y lo dejara sangrando (ENG)

Willy Wender Aceituno, ciudadano estadounidense naturalizado, presenta una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras una violenta detención por inmigración, en la que destaca las agresivas tácticas de aplicación de la ley.
Básicamente apostaron a 1+1=3
"Cuando llegué a Presidente eso voy a dar por el culo a todos"
Es evidente que lo dice por todos los que no me gustan, pero no por mí.
Con lo que al final ya no es solo que voten bien o mal, es que creen que están votando libremente en vez de teledirigidos por alguien más.
Bueno, a lo mejor en este caso tal vez sí, porque quizás este tipo de demandas sean una vía para parar los pies a esta gentuza, que les toque pagar un dineral y se arruinen. #Leopardos_Comecaras
Pero si Trump no puede pagar las demandas de los aranceles, ... ¿qué hará con éstas?
Dicho esto, otra víctima de los célebres leopardos comecaras.
Joder Acietuno te llevas el completo y gratis . no se puede pedir más
El partido republicano prometió aumentar la seguridad y echar a los ilegales. En ningún momento dijo, ni está diciendo ahora, que hay que perseguir a los inmigrantes legales o a los hijos de estos.
No tendría que decir esto, pero parece que hay gente que no sabe que este señor no votó a que la policía le metiera una paliza después de enseñarles la identificación y demostrar que es ciudadano legal estadounidense.
no me soprenderia que siga votando lo mismo
Como si los escuchara, a estos paletos