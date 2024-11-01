edición general
168 meneos
403 clics
Un votante de Trump que se arrepiente de su voto presenta una demanda después de que ICE rompiera su ventana, lo arrastrara por los cristales rotos y lo dejara sangrando (ENG)

Un votante de Trump que se arrepiente de su voto presenta una demanda después de que ICE rompiera su ventana, lo arrastrara por los cristales rotos y lo dejara sangrando (ENG)

Willy Wender Aceituno, ciudadano estadounidense naturalizado, presenta una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras una violenta detención por inmigración, en la que destaca las agresivas tácticas de aplicación de la ley.

| etiquetas: votante , trump , demanda , ice , ventana , rota , heerdias , sangre
88 80 2 K 446 actualidad
58 comentarios
88 80 2 K 446 actualidad
Comentarios destacados:              
#2 Y que todavía haya quien critica a quienes señalamos que hay gente que vota contra sus intereses soltando la gilipollez del "si no votan lo que quieres, votan mal".
MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Y que todavía haya quien critica a quienes señalamos que hay gente que vota contra sus intereses soltando la gilipollez del "si no votan lo que quieres, votan mal".
37 K 380
Mangione #9 Mangione
#2 La gente que piensa que el hecho de elegir implica que no te puedes equivocar debería ser declarada incapacitada en todos los aspectos de su vida.
12 K 121
Mikhail #11 Mikhail
#9 "Coma mierda, billones de moscas no pueden estar equivocadas..." :roll:
5 K 43
anonimo115 #18 anonimo115
#9 es que era tan obvio que trump no les iba a beneficiar...

Básicamente apostaron a 1+1=3
0 K 9
#30 AGlC *
#18
"Cuando llegué a Presidente eso voy a dar por el culo a todos"
Es evidente que lo dice por todos los que no me gustan, pero no por mí.
0 K 7
#26 AGlC
#2 Sobre todo cuando demás realmente no votan según sus intereses, si no completamente manipulados por todo tipo de propaganda política a todas horas desde todos los medios: noticias, internet, memes, etc.
Con lo que al final ya no es solo que voten bien o mal, es que creen que están votando libremente en vez de teledirigidos por alguien más.
4 K 42
karaskos #29 karaskos
#2 Es que tienen derecho a ser idiotas y subnormales :-)
2 K 43
luspagnolu #1 luspagnolu
Aceituno, un apellido tremendamente inglés. En fin, como ya hemos dicho por aquí, el leoprado comecaras está cogiendo ya el peso de Trump.
26 K 247
ElBeaver #5 ElBeaver *
#1 Rubio no es un apellido de raíces inglesas,tampoco igual que Patel.
3 K 32
Dene #15 Dene
#5 pues anda que Trump....
1 K 32
maxxcan #16 maxxcan
#15 Que además originalmente era Trumpf
2 K 34
themarquesito #32 themarquesito
#16 En realidad constan tres grafías distintas, cosa que tampoco era tan rara en esa época y lugar: Drumpf, Trumpf, y Trump.
1 K 32
maxxcan #17 maxxcan
#1 a ver, esto más que un leopardo como caras es un leopardo arrastragente por cristales rotos. :shit:
2 K 48
#53 eugeniodl
#17 Yo diría que está estreñido.
0 K 8
satchafunkilus #22 satchafunkilus
#1 Es Aceituno un gilipollas como ninguuuuno.. xD
22 K 224
LeDYoM #25 LeDYoM
#22 Y está rellenoooooooo.... de rica cara anchoooooa.
3 K 48
#55 mcfgdbbn3
#25: Desde luego de cerebro no, porque no parece que tenga. :-P

Bueno, a lo mejor en este caso tal vez sí, porque quizás este tipo de demandas sean una vía para parar los pies a esta gentuza, que les toque pagar un dineral y se arruinen. #Leopardos_Comecaras
1 K 28
elgranpilaf #28 elgranpilaf
#22 Uf eres mayor eh? Esa gracia solo la cogemos los que ya tenemos una edad. Me he reido mucho
2 K 30
#34 DavidEF
#28 Trump naranja escribe fino, Trump cristal, escribe normal...
5 K 55
elgranpilaf #38 elgranpilaf *
#34 Jajajaja. Vamos a la cama que hay que bombardear, para que mañana podamos saquear
4 K 44
salteado3 #42 salteado3
#28 Perdón por el absoluto off-topic pero para chistes que solo pillaría un viejuno:

- Cariño, solo me quieres por mis tetas...
+ ¡Eh! ¡No metas al perro en esto!
1 K 28
Pablosky #56 Pablosky
#42 badum tsss!
0 K 16
tommyx #50 tommyx
#22 hostias que risa xD xD xD
0 K 8
sotillo #45 sotillo
#1 Se van a arrepentir la mayoría, como cualquiera que apoye a la derecha en el mundo
0 K 9
salteado3 #46 salteado3 *
#1 Aún ha tenido suerte; le podían haber roto el hueso.
0 K 12
Edheo #49 Edheo
#1 Otro inmigrante, que votó para que otros inmigrantes no le robasen su pedazo de pastel... y ha descubierto, que el que no merecía pastel... era él.
1 K 10
#54 eugeniodl
#49 tonto, tonto, tonto, ...
0 K 8
pepel #8 pepel
Relacionada: www.meneame.net/story/ice-crecen-demandas-arrestos-ciudadanos

Pero si Trump no puede pagar las demandas de los aranceles, ... ¿qué hará con éstas?
2 K 51
themarquesito #14 themarquesito *
#8 Tan relacionada como que el caso de Aceituno está mencionado, aunque se haga más énfasis en el volumen de demandas que en la suya particular.
Dicho esto, otra víctima de los célebres leopardos comecaras.  media
4 K 76
#6 Pivorexico
Voto bien aprovechado , es como si vas a una sala de BDSM y denuncias : que te humillaron ,ataron , dieron de leches y te cagaron el pecho ;

Joder Acietuno te llevas el completo y gratis . :hug: no se puede pedir más :->
4 K 47
Bombástico #20 Bombástico
#6 SM intuyo que es sadomasoquismo, pero que diantres es BD?
0 K 8
llorencs #23 llorencs
#20 Bondage
1 K 18
Bombástico #24 Bombástico
#23 Que bien te lo sabes piratilla xD
0 K 8
llorencs #31 llorencs
#24 Lo he visto muchas veces en películas desde normales a porno. En las páginas porno tienes una sección de eso. xD
0 K 10
#36 AGlC
#20

Bondage y Disciplina
Dominación y Sumisión
Sadismo y Masoquismo
0 K 7
z3t4 #40 z3t4 *
Los leopardos se va a arruinar comprando ozempic  media
2 K 38
#13 CrudaVerdad
Muchos votan porque quieren que su político dañe a otros. Es tanto el odio, que no se dan cuenta que ese mismo político les puede hacer muchísimo daño a ellos mismos.
2 K 31
josde #12 josde
Pues agua y ajo, ya se sabia como era Trump el loco pederasta, no engañaba a nadie.
1 K 28
azathothruna #10 azathothruna *
Y yo crei que pancrasio o huadaberto eran los apeliidos mas risibles xD xD xD
1 K 28
#41 omega7767
#35 Aseichuno
1 K 23
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv
Se lo merece, por muy tonto.
1 K 22
ElBeaver #3 ElBeaver
Ojalá que eso nunca ocurra aquí y que VOX no llegue a gobernar de ninguna manera.
2 K 21
anonimo115 #19 anonimo115
#3 los inmigrantes con opción a voto tienen un "precioso" espejo en USA
0 K 9
satchafunkilus #21 satchafunkilus
#3 Gobernará, y luego vendrán un montón de subnormales a los que les han dado bien, a quejarse y a decir que ellos no votaron para eso y que no se podía saber.
3 K 34
Palas_Memeces #27 Palas_Memeces
Pide 1,25 millones de $ por daños y perjuicios ... gringo, gringo.
1 K 18
#47 Onaj
Las bromas y eso están bien, pero a veces en menéame parece que alguno no entiende que lo que está haciendo Trump en general e ICE en particular no se dijo en campaña electoral.

El partido republicano prometió aumentar la seguridad y echar a los ilegales. En ningún momento dijo, ni está diciendo ahora, que hay que perseguir a los inmigrantes legales o a los hijos de estos.

No tendría que decir esto, pero parece que hay gente que no sabe que este señor no votó a que la policía le metiera una paliza después de enseñarles la identificación y demostrar que es ciudadano legal estadounidense.
0 K 14
Mltfrtk #52 Mltfrtk *
Putos racistas que votaron a Trump para joder la vida a los que llaman "ilegales", personas que sólo pretenden ganarse la vida como cualquiera. Ahora van a por ellos, pues que les den mucho por el culo a esos miserables.
0 K 13
#39 DenisseJoel
Para que luego digan que el karma no existe.
0 K 11
#43 omega7767
me encanta cuando se disfruta de lo votado

no me soprenderia que siga votando lo mismo
0 K 11
elgranpilaf #7 elgranpilaf
"Willy Wender Aceituno" jajaja
0 K 11
karaskos #35 karaskos
#7 De los que decía seguramente que era americano y mucho americano e intentaban pronunciar en inglés los nombres 8-D

Como si los escuchara, a estos paletos
0 K 8
#37 AGlC
#7 Parece un nombre de broma
0 K 7
Palas_Memeces #33 Palas_Memeces
¡Que ganas de que llegue el Mundial y tengamos todos los dias curiosas noticias de turistas!
1 K 9
#44 eduardor2k
Buff que mal habla el ingles, para alguien con ciudadanía ...
0 K 9
habitante #48 habitante *
Willy Wender Aceituno  media
0 K 9
davhcf #51 davhcf
Vaya, no le gusta que le hagan a él lo que votó que le hicieran a otros.
0 K 9
Format_C #58 Format_C
El leopardo comecaras
0 K 7
#57 jmav
Y la ironía, y lo peor es que muchos de los votantes de Trump es lo que querían que se lo hicieran a otros.
0 K 6

menéame