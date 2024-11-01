ICE: crecen demandas por arrestos de ciudadanos

"Me secuestraron solo por el color de mi piel", denuncian ciudadanos y residentes detenidos por agentes de ICE en todo el país. Más de una docena de demandas colectivas y federales han sido presentadas en tribunales de Carolina del Norte, Minnesota, California y Texas contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por detenciones arbitrarias, uso excesivo de fuerza y violaciones constitucionales cometidas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.