Vito Quiles, procesado | "Voy a intentar meterlo en la cárcel", dice Rubén Sánchez

Vito Quiles, procesado por una jueza de Sevilla por injurias y calumnias tras la querella de Rubén Sánchez, periodista y secretario general de FACUA. Quiles lo acusó de una larga lista de delitos, entre ellos la pederastia. En Mañaneros 360 hemos dado a conocer parte del interrogatorio, donde el agitador de extrema derecha se contradice una y otra vez. Las primeras declaraciones de Sánchez después que diese a conocer el auto de procesamiento, visiblemente afectado: "Yo a este señor voy a intentar meterlo en la cárcel".
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Bueno, por mucho que sepa y por muchos abogados que tenga, todo tiene un límite, y este payaso lo traspasó hace tiempo, igual también paga lo que le toca. Seguro que hasta está amortizado ya por los que lo pusieron ahí
Este señor, por mucho que me pese, no va a pisar la cárcel.
En el último momento, y como le aprieten las tuercas judicialmente.
ROMA NO PAGA TRAIDORES
No me esperaba esta vertiente de humorista de Rubén Sánchez.