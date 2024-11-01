Vito Quiles, procesado | "Voy a intentar meterlo en la cárcel", dice Rubén Sánchez

Vito Quiles, procesado por una jueza de Sevilla por injurias y calumnias tras la querella de Rubén Sánchez, periodista y secretario general de FACUA. Quiles lo acusó de una larga lista de delitos, entre ellos la pederastia. En Mañaneros 360 hemos dado a conocer parte del interrogatorio, donde el agitador de extrema derecha se contradice una y otra vez. Las primeras declaraciones de Sánchez después que diese a conocer el auto de procesamiento, visiblemente afectado: "Yo a este señor voy a intentar meterlo en la cárcel".