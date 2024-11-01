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Vito Quiles, procesado | "Voy a intentar meterlo en la cárcel", dice Rubén Sánchez

Vito Quiles, procesado | "Voy a intentar meterlo en la cárcel", dice Rubén Sánchez

Vito Quiles, procesado por una jueza de Sevilla por injurias y calumnias tras la querella de Rubén Sánchez, periodista y secretario general de FACUA. Quiles lo acusó de una larga lista de delitos, entre ellos la pederastia. En Mañaneros 360 hemos dado a conocer parte del interrogatorio, donde el agitador de extrema derecha se contradice una y otra vez. Las primeras declaraciones de Sánchez después que diese a conocer el auto de procesamiento, visiblemente afectado: "Yo a este señor voy a intentar meterlo en la cárcel".

| etiquetas: interrogatorio , vito quiles , carcel , ruben sanchez , mañaneros 360
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16 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 Grahml *
Igual si entra en la cárcel hasta acaba la carrera de periodismo.
8 K 100
#8 Tronchador.
#1 No seamos ilusos, este es compañero.
0 K 7
devilinside #12 devilinside
#1 O encuentra pareja
4 K 49
BastardWolf #14 BastardWolf
#12 joder venia a esto mismo. Pues ale, me voy
1 K 23
loborojo #15 loborojo
#1 Y sale reinsertado y contrasta noticias
0 K 10
#16 Grahml
#15 No hay mal que por bien no venga.
1 K 30
#7 carraxe *
#4 Pues igual tienes razón. Pero en cualquier caso, un tipo que trabaja activamente para joder a la sociedad, para que nos transformemos en una sociedad de mierda en la que esta rata tiene un papel, es un tipo que estaría mejor encerrado.


Bueno, por mucho que sepa y por muchos abogados que tenga, todo tiene un límite, y este payaso lo traspasó hace tiempo, igual también paga lo que le toca. Seguro que hasta está amortizado ya por los que lo pusieron ahí
4 K 68
#2 carraxe
Es triste, pero hay peña que no es capaz de vivir en sociedad y su lugar es el talego. Ahí es donde tiene que estar el payaso de quiles
4 K 67
Cyberbob #4 Cyberbob
#2 Sabe como funciona la justicia, tiene contactos y dinero suficiente para quemar en abogados.

Este señor, por mucho que me pese, no va a pisar la cárcel.
0 K 9
Arkhan #6 Arkhan
#4 Antes acaba el demandante y el juez en el talego que él.
0 K 12
pitercio #3 pitercio
Si la multi reincidencia fuera por hurto de móvil, a la segunda no salía del trullo hasta cumplir penas.
3 K 46
Mltfrtk #11 Mltfrtk
Mételo en la cárcel, es donde debe estar ese miserable.
2 K 34
#9 Oliram *
Recordar una frase. Y que la recuerde Vito.
En el último momento, y como le aprieten las tuercas judicialmente.

ROMA NO PAGA TRAIDORES
1 K 26
magnifiqus #13 magnifiqus
Este personaje, además de facha, mentiroso, manipulador y miserable, cobarde y cagón. Lo tiene todo.
1 K 24
Arkhan #5 Arkhan
Meter a un facha en la cárcel por hacer cosas de facha, en España.

No me esperaba esta vertiente de humorista de Rubén Sánchez.
1 K 20
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia *
Le va a encantar momento duchas con pastilla de jabón por el suelo.
1 K 19

menéame