Donald Trump está «claramente trastornado»: el exjefe de la CIA pide la destitución del presidente estadounidense [FRA]

¿Seguirá en la Casa Blanca hasta el final de su segundo mandato en 2029? Donald Trump está viendo en los últimos días cómo se multiplican en Estados Unidos las peticiones para su destitución. La última ha sido la del exdirector de la CIA, John Brennan, que ha pedido la salida del presidente estadounidense y la aplicación de la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos. «Esta persona está claramente trastornada», declaró este sábado al medio estadounidense MS Now. «Creo que la Enmienda 25 fue redactada pensando en Donald Trump».