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Donald Trump está «claramente trastornado»: el exjefe de la CIA pide la destitución del presidente estadounidense [FRA]

Donald Trump está «claramente trastornado»: el exjefe de la CIA pide la destitución del presidente estadounidense [FRA]

¿Seguirá en la Casa Blanca hasta el final de su segundo mandato en 2029? Donald Trump está viendo en los últimos días cómo se multiplican en Estados Unidos las peticiones para su destitución. La última ha sido la del exdirector de la CIA, John Brennan, que ha pedido la salida del presidente estadounidense y la aplicación de la Enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos. «Esta persona está claramente trastornada», declaró este sábado al medio estadounidense MS Now. «Creo que la Enmienda 25 fue redactada pensando en Donald Trump».

| etiquetas: john , brennan , cia , enmienda , 25 , trump , trastornado
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6 comentarios
22 4 0 K 319 actualidad
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Porque hasta ahora no había pruebas. Ni indicios. xD xD
6 K 111
#1 lawerka
Si le cambian el botón nuclear y el de la Cocacola por un andador y un sonajero, puede ser suficiente
4 K 75
josde #3 josde *
Y se enteran ahora, cuando el resto del mundo ya lo sabe hace tiempo.
1 K 39
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Lo bueno es que el estado de Trump no ha empeorado en los últimos 40 años ... ya era así en 1986. :roll:
1 K 39
angelitoMagno #5 angelitoMagno
Podrían hacer como en Good Bye Lenin, montarle una realidad paralela en la que crea seguir siendo presidente, mientras ponen a JD Vance al mando.
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Laro__ #6 Laro__ *
#5 Al ritmo que llevan las cosas yo apuesto más por un Good Bye Kenedy...
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menéame