Virgilio Alonso, pescador de salmón: “No permitamos que la prohibición continúe el año que viene”

Virgilio Alonso cuenta con una amplísima trayectoria en la pesca deportiva y numerosas hazañas en su haber. Especializado en la captura del salmón en España y países como Irlanda o Islandia, critica la inacción de la Xunta en su conservación y la veda total aplicada este año.
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Hay unos cormoranes policías vigilando supongo
O sea, prohibir la pesca cuando está casi extinguido, mal; y no prohibirla, mal también.
Quiere que prohiban a los demás, a él no.
Este es como el patascortas en el yate azor.
Y dicho esto, es verdad también que el análisis de los problemas, consecuencias y soluciones que da (eso si, ha quitado la pesca recreativa e intensiva de la ecuación interesadamente) es bastante coherente y acertado. Las autonomías cada vez pasan mas del mantenimiento de los rios, las especies invasoras solo son un problema cuando la situacion es insostenible, y los vertidos de la… » ver todo el comentario