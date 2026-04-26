edición general
9 meneos
43 clics
Virgilio Alonso, pescador de salmón: “No permitamos que la prohibición continúe el año que viene”

Virgilio Alonso, pescador de salmón: “No permitamos que la prohibición continúe el año que viene”

Virgilio Alonso cuenta con una amplísima trayectoria en la pesca deportiva y numerosas hazañas en su haber. Especializado en la captura del salmón en España y países como Irlanda o Islandia, critica la inacción de la Xunta en su conservación y la veda total aplicada este año.

| etiquetas: virgilio alonso , pesca , pescador , salmón , galicia , xunta , veda
8 1 1 K 104 actualidad
9 comentarios
8 1 1 K 104 actualidad
HeilHynkel #2 HeilHynkel
El tonto egoista de guardia al que no le puedes tocar sus aficiones aunque jodas lo que le gusta.
2 K 47
makinavaja #3 makinavaja
Los cazadores y pescadores son así... no les llega para más...
2 K 35
El_empecinado #1 El_empecinado
Llamar "hazaña" a pescar un pez, por muy grande que sea, me parece un poco excesivo.
2 K 28
sotillo #8 sotillo
#1 No tiene pinta de que le quede mucho pero quiere asegurarse que será de los últimos en terminar con los salmones
0 K 11
#4 Cuchifrito
"En Irlanda e Islandia sí hay cormoranes en las desembocaduras de los ríos, pero no los permiten en los ríos como tal."

Hay unos cormoranes policías vigilando supongo
1 K 19
#6 NO86
Yo, otro que viene a decir que este tío es imbécil o qué le pasa?
O sea, prohibir la pesca cuando está casi extinguido, mal; y no prohibirla, mal también.
Quiere que prohiban a los demás, a él no.
1 K 18
Doctorow #5 Doctorow
Y que va a hacer? ¿Atacar a las autoridades con un cañón arponero de cazar ballenas?
Este es como el patascortas en el yate azor.
0 K 13
#7 mcfgdbbn3
Tú verás, sigue así y en poco tiempo no hará falta debate sobre la prohibición. :roll:
0 K 12
jmangut #9 jmangut *
Este señor es un taurino de peces; solo le ha faltado decir que sin los pescadores el salmón se extinguiría.
Y dicho esto, es verdad también que el análisis de los problemas, consecuencias y soluciones que da (eso si, ha quitado la pesca recreativa e intensiva de la ecuación interesadamente) es bastante coherente y acertado. Las autonomías cada vez pasan mas del mantenimiento de los rios, las especies invasoras solo son un problema cuando la situacion es insostenible, y los vertidos de la…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame