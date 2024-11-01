Vergonzoso: el Rey blanquea a Inda y Okdiario

Analizamos el blanqueo por parte de la Casa Real y recordamos el origen del medio en las cloacas del Estado, financiado con dinero público bajo Rajoy, los montajes policiales contra Podemos y el independentismo, y el papel clave de Ferreras, Florentino Pérez y la policía patriótica. También repasamos los ataques recientes de OKDiario contra la jueza de la DANA, las conexiones con Vox y el lawfare mediático.