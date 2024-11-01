edición general
Vergonzoso: el Rey blanquea a Inda y Okdiario

Analizamos el blanqueo por parte de la Casa Real y recordamos el origen del medio en las cloacas del Estado, financiado con dinero público bajo Rajoy, los montajes policiales contra Podemos y el independentismo, y el papel clave de Ferreras, Florentino Pérez y la policía patriótica. También repasamos los ataques recientes de OKDiario contra la jueza de la DANA, las conexiones con Vox y el lawfare mediático.

#1 Barriales *
Reunión de mafiosos.
Capo y Caporegime.
reivaj01 #2 reivaj01
Titular alternativo: "el Rey blanquea premia a Inda y Okdiario"
Mikhail #6 Mikhail
#2 ..." por manipular y mentir a favor del sistema corrupto en el que vivimos." :roll:
#3 cunaxa
Son sus votantes potenciales.
El rey está cada vez más solo.
Normal por otra parte. Los borbones siempre han sido malos para España.
#4 pirat
I sabel N atividad D íaz A yuso
#7 BurraPeideira_
Froilán, te necesitamos, eres nuestra última esperanza. Desafía a un duelo de espadas a este marica y quédate con su reino.
#5 pirat
el rey es guey
#8 Bravok1
Parece que la monarquía sigue haciendo meritos para desaparecer. Ya tardan.
#11 cocococo
Eso de decir que el dinero negro es una cosa negativa y que el blanqueo es positivo, lo negro malo y lo blanco bueno, es una conducta racista nazi que atenta contra la sensibilidad de la generación de cristal.
#9 Archaic_Abattoir
El rey no, el PSOE. El rey es una figura que hace lo que le dicen los ministros y si los ministros le dicen que tiene que recibir a OK diario, recibe a OK diario.
#12 Madmaxi
Con lo que queda de monarquia no se como quedar al final, como preparatto o mafiatto...
