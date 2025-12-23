Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma (Vigo): «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»

Este pasado lunes, la intranquilidad que sentían estos vecinos ante la presencia casi habitual de estos cerdos salvajes se ha tornado en miedo. A plena luz del día ( aunque la tarde fue lluviosa y bastante nublada en Vigo), un núcleo familiar de un macho y una hembra, junto a sus «entre 6 y 8» jabatos, atacaron a un perro hasta la muerte.