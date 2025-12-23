Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma (Vigo): «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»

Este pasado lunes, la intranquilidad que sentían estos vecinos ante la presencia casi habitual de estos cerdos salvajes se ha tornado en miedo. A plena luz del día ( aunque la tarde fue lluviosa y bastante nublada en Vigo), un núcleo familiar de un macho y una hembra, junto a sus «entre 6 y 8» jabatos, atacaron a un perro hasta la muerte.
Quieren Asturias y Galicia para lobos y jabalíes. para vivir Madrid, con más libertaz
Te la tumban casi seguro, como las que subí del burro
www.gasteizhoy.com/el-paseo-de-dos-jabalies-por-la-estacion-de-autobus
Esos bichos son muy duros, necesitan una bala de bastante calibre y heridos son capaces de dar mucha guerra. Me los imagino con una o varias flechas completamente operativos para el ataque.
Un jabalí puede ser un animal bastante peligroso y muchísimo más resistente.
Es bastante poco probable matar un jabalí de un flechazo o al menos hay muchas posibilidades de no acertar a herirlo mortalmente. Y en ese caso, vas a tener al animal en modo berseker malherido, que si está en medio de la nada bien, pero como pase alguien cerca la hemos jodido.
¿Exageraba? Es posible.
Que tendrá que ver el culo con las témporas.
Desde entonces si sospecho que andan cerca hablo a gritos para que sepan que estamos por ahí y no los pillemos desprevenidos.