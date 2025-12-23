edición general
Unos jabalíes matan a su perro en Sárdoma (Vigo): «Intenté rescatarlo, pero tuve que echar a correr porque también fueron a por mí»

Este pasado lunes, la intranquilidad que sentían estos vecinos ante la presencia casi habitual de estos cerdos salvajes se ha tornado en miedo. A plena luz del día ( aunque la tarde fue lluviosa y bastante nublada en Vigo), un núcleo familiar de un macho y una hembra, junto a sus «entre 6 y 8» jabatos, atacaron a un perro hasta la muerte.

#2 Pixmac *
Los jabalíes atacan por miedo o defensa (especialmente si hay jabatos), como la mayoría de animales. Seguramente el perro se lanzó contra ellos, como buen protector, pero debía ser mucho más pequeño. Los perros pequeños no saben que son pequeños y su valentía es bastante mayor que su tamaño. Yan era un pequeño gran perro. Descanse en paz.
#26 Astur_
#2 el problema es que, están entre el alcampo y la playa, no en el monte
#12 Pixmac
Si el hábitat de los jabalíes no fuese destruido año tras año, los jabalíes no andarían cerca de los cascos urbanos buscando comida. Si se quiere que no se acerquen hay que proteger su hábitat para que se queden allí a comer y reproducirse.
ingenierodepalillos #16 ingenierodepalillos
#12 Ufff muy difícil, estaba a punto de entenderlo pero al final me he cagao encima, mejor me cojo la escopeta.
#20 diablos_maiq
#12 El problema viene más bien de la ausencia de depredadores que limiten su población.
#22 Astur_
#20 NO... el problema es que el lobo está en la cordillera cantábrica y los jabalíes ya van por la playa
#25 diablos_maiq
#22 El problema es que hay 4 lobos y 4000 jabalíes.
#30 Astur_
#25 en Asturias el gobierno del psoe, dio permiso para matar. creo que unos 70 lobos
#35 diablos_maiq
#30 y eso no influye en la población de jabalíes, claro
#39 Astur_ *
#35 de momento no, solo mataron 11 problemáticos, y sobran 100,000 jabalíes
elmakina #36 elmakina *
#25 Claro, el "problema" es que no hay lobos en el medio de Vigo.
#38 diablos_maiq *
#36 habrá que poner un distrito financiero :troll:
#42 Astur_
#36 opinan por opinar, todos entienden de jabalíes y de lobos
Pertinax #7 Pertinax *
El perrito debería haberse quedado en casa, que para eso le habéis hecho sufrir selección artificial y que quepa en la cesta y os despierte a lametones, no para enfrentarse a jabalíes.
#28 Astur_
#7 tu crees? miraste donde es, por lo menos?
#1 Astur_ *
Para los meneantes la culpa suya, por vivir ahí
Quieren Asturias y Galicia para lobos y jabalíes. para vivir Madrid, con más libertaz
Te la tumban casi seguro, como las que subí del burro
Ovlak #3 Ovlak *
#1 No tiene absolutamente nada que ver la situación del jabalí con la del lobo. Intentar mezclarlas más allá del único punto en común en que son animales silvestres sólo puede responder a algún interés oculto, sea en un sentido o en el otro.
tul #5 tul
#1 el otro dia me contaron que la diputacion de bizkaia cuando hay problemas con animales silvestres de gran tamaño por estos lares te envian a un arquero para que lo espere, embosque y cace sin montar jaleo innecesario, ojiplatico me quede.
Aokromes #8 Aokromes *
#5 en vitoria hicieron eso hace unos meses por que los jabailies habian llegado a adentrarse mas de 1km en la ciudad.

www.gasteizhoy.com/el-paseo-de-dos-jabalies-por-la-estacion-de-autobus
#13 encurtido
#5 #8 #11 Sin saber mucho del tema (tipo de flecha, si va "aliñada", etc.) me parece una locura cazar un jabalí con arco, a pie.

Esos bichos son muy duros, necesitan una bala de bastante calibre y heridos son capaces de dar mucha guerra. Me los imagino con una o varias flechas completamente operativos para el ataque.
tul #15 tul *
#13 en el pueblo de mi amigo le encargaron abatir a unos corzos que se habian acostumbrado a bajar a las huertas del pueblo a alimentarse, no tengo ni idea de si en el caso de ser jabalies habrian actuado de la misma manera.
#18 encurtido
#15 Un corzo / ciervo sí, pueden ser peligrosos pero más por mala práctica o falta de pericia (dejarse dar cornadas o coces, que probablemente ni intenten, sólo huyen), además que a poco que se desangren caen redondos.

Un jabalí puede ser un animal bastante peligroso y muchísimo más resistente.
#23 diablos_maiq
#13 El arquero está subido a un árbol y espera pacientemente a que el jabalí le pase por debajo. Se apunta al corazón. Una flecha basta.
#31 encurtido
#23 Quizá tenga su explicación. Pero me sigue pareciendo un disparate.

Es bastante poco probable matar un jabalí de un flechazo o al menos hay muchas posibilidades de no acertar a herirlo mortalmente. Y en ese caso, vas a tener al animal en modo berseker malherido, que si está en medio de la nada bien, pero como pase alguien cerca la hemos jodido.
#32 diablos_maiq
#31 Eso es lo que me contaba un arquero de esos entre birras.
¿Exageraba? Es posible.
estoyausente #11 estoyausente
#5 en Cáceres también se usan arqueros jaja no hace ruido, es menos peligroso que una bala y es efectivo
#17 Astur_ *
#5 en asturias para matar lobos pusieron unas normas tipo; prohibido hacer fotos, prohibido contarlo, solo al llamar al jefe guarda rural...
tul #19 tul
#17 y tienes que ir tu a matarlo? si me toca hacerlo a mi lo mismo me vuelo un pie xD
#21 Astur_
#19 cazadores, les obligan, ellos no quieren. ya subi la noticia
tul #24 tul
#21 la acabo de leer, no tengo ni idea pero igual el gobierno deberia contratar profesionales y pagarles para que hagan el trabajo y no andar dependiendo de que lo haga cualquiera que pase por alli con un arma.
#33 Astur_
#24 opinar en meneme sin saber, es lo normal... Ya tienen se llaman guardas rurales, en Asturias matan lobos y jabalíes ya..
tul #37 tul
#33 entiendo que si no dan a basto igual es necesario contratar mas personal
elmakina #6 elmakina *
#1 No te enteras de cómo funciona esto. Aquí han atacado a una mascota, así que los bienpensantes amantes de los animales empatizan. Si fuese ganado sí la tuban en nada, que los ganaderos son untermensh...
LázaroCodesal #14 LázaroCodesal
#1 Si el perro fuese armado, podría haberse defendido.... #6
Mala #10 Mala
#1
Que tendrá que ver el culo con las témporas.
#41 Astur_
#40 te remito a #1
elmakina #9 elmakina
A ver, campeón, que son anímales bajo presión cinegética que causan daños. Algo tendrá que ver "en un sentido o en el otro".
elmakina #4 elmakina
"Tomar cartas" tendrá que tomar él y no dejar una mierdaperro chihuahua suelto
#27 Astur_
#4 tu crees? miraste donde es, por lo menos?
elmakina #29 elmakina
#27 sí, y conozco bien la zona.
#34 Astur_
#29 y es zona para jabalíes?
elmakina #40 elmakina
#34 Que no te enteras, que el problema no es el sitio, es soltar a un perro que es básicamente una basura seleccionada genéticamente para calentar los pies y temblar, como si fuese un mastín del Cáucaso.
marola #43 marola
Mi perro levantó varias veces jabalís en el monte, afortunadamente solitarios así que todo quedó en sustos porque se limitaron a escapar. Pero lo pasé fatal por miedo a que se revolviesen contra el perro o contra mí.
Desde entonces si sospecho que andan cerca hablo a gritos para que sepan que estamos por ahí y no los pillemos desprevenidos.
0 K 9

