Uno de los fallecidos es Jorge García Dihinx, pediatra del hospital San Jorge de Huesca, influencer y montañero reconocido

Uno de los fallecidos en el alud del pico Tablato, en el entorno del balneario de Panticosa (Huesca), es Jorge García Dihinx, médico pediatra en el hospital San Jorge de Huesca, experto en Gastroenterología y Nutrición y una persona muy conocida en el mundo de la montaña. De hecho, hace años que puso en marcha el blog La Meteo que Viene, donde hasta el pasado 25 de diciembre compartía partes de nieve y tiempo en el Pirineo, además de escribir también noticias salud. Fue galardonado en 2013 como el Mejor Blog de Montaña de España.