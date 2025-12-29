edición general
Uno de los fallecidos es Jorge García Dihinx, pediatra del hospital San Jorge de Huesca, influencer y montañero reconocido

Uno de los fallecidos en el alud del pico Tablato, en el entorno del balneario de Panticosa (Huesca), es Jorge García Dihinx, médico pediatra en el hospital San Jorge de Huesca, experto en Gastroenterología y Nutrición y una persona muy conocida en el mundo de la montaña. De hecho, hace años que puso en marcha el blog La Meteo que Viene, donde hasta el pasado 25 de diciembre compartía partes de nieve y tiempo en el Pirineo, además de escribir también noticias salud. Fue galardonado en 2013 como el Mejor Blog de Montaña de España.

Torrezzno #3
Curiosamente mi novia me enseño los reels de este hombre en Instagram hace unos días . La vida ..
cricri17 #2
Ostras, hace años yo tenía de cabecera "La Meteo que viene", sobre todo los post médicos, que eran fantásticos. Al ver el nombre esperaba que no fuera él :-(
Qué pena más grande.
ChatGPT #4
#2 aprendí mucho sobre cetosis medicinal con sus posts
Becuadro #5
Yo acabo de bajar de la montaña, de hacer la zona del Aspe, y al bajar al refugio de un amigo me lo ha contado. El alud se lo ha llevado a el, a su chica y a otros compañero (Eneko).
Jorge es del grupo de amigos de esta zona, y está siendo un mazazo. Jorge era uno de los tíos con más experiencia y que más en cuenta tenía el tema de seguridad en montaña.

Justo hace diez minutos estábamos hablando entre un grupo de amigos de los refus y llamando a otros amigos de la.zona del accidente, y aunque…   » ver todo el comentario
