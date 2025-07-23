Ucrania e Israel acordaron trabajar juntos para hacer frente a la amenaza iraní

Los ministros de Exteriores de Ucrania e Israel, en Kiev trabajar juntos para hacer frente a la “amenaza” de Irán. Hoy hemos decidido mantener un diálogo estratégico entre nuestros ministerios sobre la amenaza iraní”, dijo tras el encuentro Saar, que agregó que las acciones militares recientes de Israel contra las capacidades armamentísticas y tecnológicas de Irán tienen efectos positivos para la seguridad de Ucrania y de toda Europa. El ministro de Exteriores ucraniano afirmó que Irán y Rusia representan una “amenaza existencia “para la segur
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¿Zelenski, punta de lanza de la defensa de los derechos humanos y la democracia en Europa se ha aliado con los nazi-sionistas para ayudarles en su genocidio?.
Calla, calla. No me lo puedo creer.
Esto tiene que ser un bulo.
Ni un euro más para Ucrania, que la defiendan sus amigos los sionistas.
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Irán nunca ha sido una amezana para nadie hasta que la han agredido por la espalda hasta tres veces incluyendo está último falso "alto el fuego" masacrando entre ayer y hoy el Líbano saltándose todo lo acordado por escrito con Pakistan como testigo y mediador.
Lástima que los rusos no descabezasen a la cúpula del régimen de Kiev el primer día, se ve que son más civilizados que nuestros aliados yankis y sionistas.
-Rusia ha invadido Ucrania 3 veces en 8 años, dos desde antes de Zelenski
-Ucrania no ha entrado en la OTAN, y ha sido rechazada sistemáticamente, y aún así Putin les ha invadido tres veces, en cambio Finlandia, que tiene más frontera con Rusia que Ucrania, sí ha entrado, y Rusia no la invadió por ello.
Por lo tanto tu argumentación no es más que propaganda que no soporta el mínimo análisis razonado.
Y por último, confundes capacidad con voluntad, achacas a la inutilidad rusa falta de voluntad, cuando es bien sabido que se han intentado cargar a Zelenski desde el principio y no han sido capaces de lograrlo.
Creo que los países que apoyábamos a Ucrania, deberíamos echar cuentas sobre los peligros que acechan a nuestra existencia si sigue el bloqueo en Ormuz e igual nos convenía dejar de apoyar a Ucrania gastando miles de millones de €, porque no se puede perder por ambos lados.
Entendéis perfectamente que Irán ponga en jaque la economía mundial, con consecuencias terribles para un montón de países que absolutamente nada tienen que ver ni con unos ni con otros, ante un ataque como el que está recibiendo, pero no entendéis, o no queréis entender, que Ucrania tiene que hacer lo que esté en sus manos para sobrevivir.
-Las leyes prohibiendo canales en ruso
-Las leyes prohibiendo partidos socialistas
-Las leyes prohibiendo básicamente a casi toda la oposición ucraniana
-El asesinato de miembros del Partido de las Regiones
-El secuestro de "voluntarios" para ir al frente
-El asesinato de negociadores y periodistas
-Quemar vivos a los opositores al Maidan en Odessa
¿Seguimos?
Hay una estrecha relación entre Irán y Rusia, que se está viendo ahora
www.rtve.es/noticias/20260310/simbiosis-estrategica-rusia-iran-intelig
Y cabe recordar que la Guerra de Ucrania es por la invasión de Rusia, no es por capricho de Zelensky
Irán ha ayudado al asesinato de miles de civiles ucranianos.
Es lógico que Ucrania ahora se la devuelva con intereses.
Irán es culpable de sus pecados, pero no olvidemos que todo esto lo inició Rusia.
Del mismo modo que la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler se aliaron con el golpe de estado fascista de Franco.
Y Franco les devolvió el favor, como hace Ucrania, enviándoles la División Azul.