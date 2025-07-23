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Ucrania e Israel acordaron trabajar juntos para hacer frente a la amenaza iraní

Ucrania e Israel acordaron trabajar juntos para hacer frente a la amenaza iraní

Los ministros de Exteriores de Ucrania e Israel, en Kiev trabajar juntos para hacer frente a la “amenaza” de Irán. Hoy hemos decidido mantener un diálogo estratégico entre nuestros ministerios sobre la amenaza iraní”, dijo tras el encuentro Saar, que agregó que las acciones militares recientes de Israel contra las capacidades armamentísticas y tecnológicas de Irán tienen efectos positivos para la seguridad de Ucrania y de toda Europa. El ministro de Exteriores ucraniano afirmó que Irán y Rusia representan una “amenaza existencia “para la segur

| etiquetas: guerra ucrania , guerra irán , mentiras de guerra , israel
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32 comentarios
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Comentarios destacados:          
JackNorte #8 JackNorte
Financiar a Ucrania implica financiar el genocidio.
15 K 178
ur_quan_master #12 ur_quan_master
#8 Financiar a Ucrania es financiar actos terroristas contra la UE.
7 K 96
#6 Jesusor
No me digas.

¿Zelenski, punta de lanza de la defensa de los derechos humanos y la democracia en Europa se ha aliado con los nazi-sionistas para ayudarles en su genocidio?.

Calla, calla. No me lo puedo creer.
Esto tiene que ser un bulo.
9 K 110
XtrMnIO #10 XtrMnIO *
Con dinero europeo?????

Ni un euro más para Ucrania, que la defiendan sus amigos los sionistas.
7 K 95
shake-it #13 shake-it
#10 Venía a decir exactamente lo mismo. Anda y que les jodan. Parece mentira que siendo víctimas de un "abusón" fascista, colaboren con otro abusón fascista.
3 K 53
#14 Tunguska08Chelyabinsk13
#10 Hombreeeeeee por supuesto!!! Living la vida loca con el dinero de nuestros impuestos. Aquí en Haifa:

gifdb.com/images/high/man-throwing-funny-money-lg9o98xo7enm6kwv.gif
1 K 22
frankiegth #3 frankiegth *
#0. Que las acusaciones de Rusia contra los dirigentes de Ucrania se acaben confirmado de este modo tan grosero merece un replanteamiento de todas la posturas actuales por parte de "nuestros" representantes políticos de la UE.

Irán nunca ha sido una amezana para nadie hasta que la han agredido por la espalda hasta tres veces incluyendo está último falso "alto el fuego" masacrando entre ayer y hoy el Líbano saltándose todo lo acordado por escrito con Pakistan como testigo y mediador.
7 K 93
#4 Suleiman
Y a estos tipos son los que les damos miles de millones de nuestros impuestos.....
7 K 91
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Zelenkii tiene celos del genocida sionazi.
8 K 86
Verdaderofalso #17 Verdaderofalso *
#1 Zelensky del lado del agresor y colonizador? :popcorn:
1 K 36
#18 tierramar
#17 Como cualquier traficante de armas o mercenario
0 K 17
#15 DenisseJoel *
España está enviando armas a un aliado estrecho de los genocidas. Ayer mataron en unos minutos a más gente que ETA en la peor etapa del terrorismo en un año, con el apoyo de PP y VOX.
3 K 57
#5 tierramar *
Ucrania ha instalado tropas en Libano para ayudar a EEUU e Israel, www.meneame.net/m/actualidad/fuerzas-ucranianas-estan-operando-libia-a Han atacado desde Libano a un petrolero ruso
4 K 52
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 Libia != Libano :-O
2 K 35
Malinke #21 Malinke
Le parece poco alargar el conflicto trás la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ahora quiere alargar el conflicto tras el bombardeo de EEUU e Israel a Irán.
1 K 28
Enésimo_strike #16 Enésimo_strike
Cuando estás en peligro existencial necesitas la ayuda venga de donde venga. Pero mejor obviar todo el contexto y las causas y así poder indignarnos por las consecuencias.
2 K 27
Mildranx #19 Mildranx
#16 la gente se a olvidado muy rápido de todo el apoyo q le dio Irán a rusia para matar ucranianos
1 K 22
Oestrimnio #24 Oestrimnio
#16 El payaso metió a su pueblo en un peligro existencial porque quiso, para prosperar NO es necesario pertenecer a esa banda de matones que es la OTAN.

Lástima que los rusos no descabezasen a la cúpula del régimen de Kiev el primer día, se ve que son más civilizados que nuestros aliados yankis y sionistas.
0 K 7
Enésimo_strike #28 Enésimo_strike
#24 si en lugar de postular desde el visceralismo ultra lo hicieses desde la lógica te darías cuenta de que:
-Rusia ha invadido Ucrania 3 veces en 8 años, dos desde antes de Zelenski
-Ucrania no ha entrado en la OTAN, y ha sido rechazada sistemáticamente, y aún así Putin les ha invadido tres veces, en cambio Finlandia, que tiene más frontera con Rusia que Ucrania, sí ha entrado, y Rusia no la invadió por ello.

Por lo tanto tu argumentación no es más que propaganda que no soporta el mínimo análisis razonado.

Y por último, confundes capacidad con voluntad, achacas a la inutilidad rusa falta de voluntad, cuando es bien sabido que se han intentado cargar a Zelenski desde el principio y no han sido capaces de lograrlo.
0 K 13
Malinke #26 Malinke
#16 ¿pero en qué posición deja a los países que apoyábamos a Ucrania, si Ucrania va a colaborar con el país que tanto mal está creando al resto del mundo?
Creo que los países que apoyábamos a Ucrania, deberíamos echar cuentas sobre los peligros que acechan a nuestra existencia si sigue el bloqueo en Ormuz e igual nos convenía dejar de apoyar a Ucrania gastando miles de millones de €, porque no se puede perder por ambos lados.
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Enésimo_strike #30 Enésimo_strike
#26 en la misma en la que estábamos antes. Ucrania está en su derecho de exportar sus drones antiaéreos y pedir a cambio ayuda con los misiles y ayuda financiera, que es lo que está haciendo.

Entendéis perfectamente que Irán ponga en jaque la economía mundial, con consecuencias terribles para un montón de países que absolutamente nada tienen que ver ni con unos ni con otros, ante un ataque como el que está recibiendo, pero no entendéis, o no queréis entender, que Ucrania tiene que hacer lo que esté en sus manos para sobrevivir.
0 K 13
#29 Assoka
#16 El peligro existencial de que te borren del mapa, empezando por los partidos políticos a los que votas, los canales de televisión que ves, cualquier símbolo que represente a tu ideología, el idioma que usas y algún que otro misilazo a tus ciudades como por ejemplo:

-Las leyes prohibiendo canales en ruso
-Las leyes prohibiendo partidos socialistas
-Las leyes prohibiendo básicamente a casi toda la oposición ucraniana
-El asesinato de miembros del Partido de las Regiones
-El secuestro de "voluntarios" para ir al frente
-El asesinato de negociadores y periodistas
-Quemar vivos a los opositores al Maidan en Odessa

¿Seguimos?
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#2 tierramar *
A estas alturas tenemos suficiente perspectiva para habernos dado cuenta de que la amenaza existencial para el mundo son EEUU e Israel. Con lo que esta noticia nos permite darnos cuenta de qué lado esta Ucrania: de los genocidios de Israel-EEUU! ¿Y Europa? Porque Sanchez ha entregado mil millones a Zelensky!! Sanchez mucho discurso propalestina pacifista, pero de facto apoya la guerra de Ucrania con financiación,ó y a Israel suministrandole armas!!
2 K 27
celyo #32 celyo
#2 Zelensky ha dicho el refrán del enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Hay una estrecha relación entre Irán y Rusia, que se está viendo ahora

www.rtve.es/noticias/20260310/simbiosis-estrategica-rusia-iran-intelig

Y cabe recordar que la Guerra de Ucrania es por la invasión de Rusia, no es por capricho de Zelensky
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NoPracticante #9 NoPracticante
Mira que no me gustaba zelensky pero ahora da mucho más asco. Más que Putín que ya es tela.
2 K 24
#22 Onaj
Irán sabía dónde se metía cuando le proporcionaba armamento a Rusia.

Irán ha ayudado al asesinato de miles de civiles ucranianos.

Es lógico que Ucrania ahora se la devuelva con intereses.

Irán es culpable de sus pecados, pero no olvidemos que todo esto lo inició Rusia.
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#27 pascuaI
#22 Ese comentario puede reescribirse cambiando "Irán" por "Ucrania", "Rusia" por "Israel" y "Ucrania" por cualquiera de las víctimas de Israel. Claro que tal vez no lo escribirías.
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#20 tierramar
Rearme con impuestos europeos en españa aprobados por el PPSOE: El Congreso ha rechazado oponerse al aumento del gasto militar y al plan de rearme de la Unión Europea (UE) con el voto de PP y PSOE, Sumar ha votado en contra de eso y ha apoyado que España abandone la OTAN.
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OCLuis #11 OCLuis
No ha aprendido Ucrania nada del perro que le ha mordido: ahora se hace amigo del dueño, que es quien ha encabronado a su perro.
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Spirito #23 Spirito
Zelenski me parece que va a acabar muy mal.
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#25 tierramar *
#23 Cuando acabe la guerra , por eso intenta impedirlo por todos los medios; hasta extendiendo la guerra a libano o norte de Africa. Su intento de salvar el pellejo nos está costando millones de euros a los europeos, con la complicidad del PPSOE que apoyaron el rearme
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#31 Assoka
Es lógico que un gobierno, el de Kiev, surgido de un golpe de estado neonazi se alíe con un estado sionazi.

Del mismo modo que la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler se aliaron con el golpe de estado fascista de Franco.

Y Franco les devolvió el favor, como hace Ucrania, enviándoles la División Azul.
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menéame