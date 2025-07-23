Ucrania e Israel acordaron trabajar juntos para hacer frente a la amenaza iraní

Los ministros de Exteriores de Ucrania e Israel, en Kiev trabajar juntos para hacer frente a la “amenaza” de Irán. Hoy hemos decidido mantener un diálogo estratégico entre nuestros ministerios sobre la amenaza iraní”, dijo tras el encuentro Saar, que agregó que las acciones militares recientes de Israel contra las capacidades armamentísticas y tecnológicas de Irán tienen efectos positivos para la seguridad de Ucrania y de toda Europa. El ministro de Exteriores ucraniano afirmó que Irán y Rusia representan una “amenaza existencia “para la segur