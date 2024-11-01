edición general
"Tú eres uno de los que está en la diana": la reacción de Javier Ruiz a esta frase del agredido por la ultraderecha

"Tú eres uno de los que está en la diana": la reacción de Javier Ruiz a esta frase del agredido por la ultraderecha

"Todos los que desmontemos los bulos y las mentiras de la estrategia esta del odio implementada por Vox nos convertimos automáticamente en objetivos. El primer paso es el acoso en redes, como ha pasado con tu compañera Sarah, y si no paras el segundo es intentar callarte por la fuerza"

Comentarios destacados:    
hdblue #11 hdblue
#8 Has dejado extremadamente claro el bajísimo nivel intelectual de los NPC voxeros. Que triste eres.
pepito_palotes #13 pepito_palotes
#11 ¿Puedes demostrar que voto o defiendo a VOX? ¿O eres un NPC?
hdblue #22 hdblue *
#13 Sí claro. Esta claro que eres un votante de VoX por dos razones independientes.
1. En cuanto se ha sabido que el agresor es un político de VoX has salido como ratas a intentar desviar la conversación para que no se hable que de que el AGRESOR ES UN POLÍTICO DE VoX.
2. Eres un votante de derechas que no sabe leer correctamente.
pepito_palotes #21 pepito_palotes *
#19 deja de hacer el puto ridículo que da entre asco y pena leerte. El tal Alberto Pugilato no es uno de los que aparece en el vídeo. Es así de simple.

Efectivamente Pugilato sí es nazi y se declara como tal.

#20 O sea que no. Lo que esperaba.

#22 Yo me cago en VOX miles de veces y Abascal me parece un retrasado profundo y un vago de cojones. Así que no, no defiendo a VOX
Antipalancas21 #23 Antipalancas21
#21 No mientas que te vas a ir al infierno por ello que ya te digo que frecuentas paginas y opiniones nazis y ademas siempre contra este sitio.
pepito_palotes #24 pepito_palotes
#23 No soy creyente.
Antipalancas21 #26 Antipalancas21
#24 Pero si subordinado y abducido.
pepito_palotes #27 pepito_palotes
#26 ¿Subordinado a quién? xD xD
Antipalancas21 #29 Antipalancas21
#27 Ya te lo he puesto, no bebas mas que las burbujas y el mediacolatize te sientan mal
pepito_palotes #30 pepito_palotes
#29 En ninguno de tus comentarios anteriores hablas de que estoy subordinado a alguien.
Antipalancas21 #32 Antipalancas21
#30 Que te conozco de sobra por la pulserita y eso que te han puesto ban varias veces por pasarte de frenada.
pepito_palotes #34 pepito_palotes *
#32 No vivo en España y me la suda VOX, los patriotas de pulseritas y la madre que los parió a todos.
Antipalancas21 #35 Antipalancas21
#34 jajajajajajajajajajaja, no vivir no significa no seguir un ideario, con tus post aquí y en otros lados lo demuestras.
pepito_palotes #36 pepito_palotes *
#35 Lo único que hago es criticar a la izquierda. Pero eso no me convierte en votante de VOX o alguien que vote a la derecha. De hecho, yo no voto.

De todas formas entiendo que no sepas capaz de entenderlo. Sé perfectamente cómo funciona tu cerebro. Solo ves blancos y negros.
Antipalancas21 #37 Antipalancas21
#36 Y tu eres un azul solamente y tu mente no da para mas. ya nos veremos en otro sitio de los que frecuentas y estas protegido por algun admin facha con multicuentas
pepito_palotes #39 pepito_palotes
#37 No frecuento más sitios, no paso mi vida aquí
Asmode0 #25 Asmode0
#21 y que él supiera con antelación que se iba a publicar el vídeo de la agresión quizás es porque no tiene nada que ver con la agresión, ni son amigos o conocidos o comparten ideología, claro.

De la segunda parte de mi comentario vas a hacer caso o no? Vas a decir ya de una vez que te alegras de que le hayan intentado dar una paliza a ese periodista por ser un puto rojo de mierda o también te vas a hacer caca por miedo al strike? Por qué no lo dices? Vamos!
pepito_palotes #28 pepito_palotes
#25 No sé si son amigos, pero no he visto aversión por los judíos. Por tanto, los del vídeo serán gente violenta, pero no son nazis estrictamente.

No, no me alegro de que peguen a una paliza a nadie. En el vídeo se ve que no le hacen prácticamente nada, solo darle un susto

Respecto al strike, me da igual. Tengo vida, aparte de esto.
Asmode0 #19 Asmode0
#9 deja de hacer el puto ridículo que da entre asco y pena leerte. El tal Alberto Pugilato se declara nacionalsocialista. Busca en una enciclopedia que significa eso y quienes eran los que pertenecían a ese partido en Alemania.

Dilo de una vez y dejate de medias tintas. Estás contento de que hayan intentado pegarle una paliza a un puto rojo. Dilo ya y deja de irte por las ramas.
tremebundo #16 tremebundo
#6 Él es un acosador y ahora ha recibido lo que da. Si dejara a la gente en paz (lo que haría una persona normal), nadie le tendría en la diana.
Eso no son zascas. Es justificar que le den puñetazos y le echen cositas en los ojos, por que ha sido un niño malo, no por que él haya hecho algo parecido.
En cualquier caso, está claro tu patrón.
Ala, a cagcah'la.
Antipalancas21 #20 Antipalancas21
#12 Lo sabes perfectamente que nos conocemos de sobra a ti y a tiburcio y volando voy volando vengo
#1 Leon_Bocanegra
Pues tras leer la noticia y ver el vídeo, no encuentro cual es la reacción de Javier Ruiz a esta frase del agredido por la ultraderecha.
tremebundo #3 tremebundo
#1 Hay dos videos en la noticia. En el segundo se ve alguna cosa que hace con los ojos cuando pronuncia esa frase, pero casi inapreciable si no estás buscándolo.
pepito_palotes #18 pepito_palotes *
#_16 No he justificado nada. Digo que si se estuviera quieto, los violentos no responderían.

Me ha puesto al ignore, por lo que entiendo que me da la razón porque rehuye al debate que da por perdido de antemano
Andreham #31 Andreham *
#18 Em, se que te da igual, pero...

"Si te estás quieto no te pegan" es, bueno, justificar que los violentos van a actuar si no les dejas hacer sus cosas.

Si quieres te pongo un ejemplo que entenderás perfectamente:

Si el germen rojo y los asesinos comunistas no hubieran estado dando por culo, el Caudillo y su tropa de Libertadores y Heroes no se hubieran levantado para salvar España y encauzarla bien.
pepito_palotes #33 pepito_palotes
#31 ¿Y qué son sus cosas? ¿Hablar por una red social? Porque que yo sepa es lo único que estaban haciendo
#38 PerritaPiloto
#18 Es decir, que si no se hace periodismo poniendo el foco en los fascistas a los periodistas no les pasa nada.

Sin embargo si no se está "quietecito", es decir, escribe artículos que son molestos para los fascistas, estos le esperan en la puerta de su casa para explicarle a golpes por qué es una mala idea escribir esos artículos.
pepito_palotes #40 pepito_palotes
#38 Son gente de pie de calle, no son conocidos, ni son activitas políticos. Tampoco son fascistas. ¿Quién decide a quién hay que perseguir? ¿Quién decide quién es fascista? ¿Tú? ¿Por qué no dejáis a la gente en paz? Estáis amplificando a gente que no merece la pena, en serio. Dedicáos a algo útil.
tremebundo #4 tremebundo
#2 No tengo muy claro si acabas de justificar las amenazas y las hostias que le han dado a ese periodista.
pepito_palotes #6 pepito_palotes
#4 No, relee mi comentario. No hay ninguna justificación de nada, solo zascas
hdblue #5 hdblue
#2 Otro día más demostrando que eres un NPC ignorante manipulado hasta el punto de disfrutar el olor a escroto de Abascal.
¿En qué quedamos, que la izquierda no defendió a los chavales de Alsasua o que sí lo hizo?

www.esdiario.com/nacional/170330/13018/la-foto-de-la-verguenza-que-igl
pepito_palotes #8 pepito_palotes
#5 Claro que los defendió. Si defienden incluso dictaduras genocidas (pbs.twimg.com/media/FNgNDkaXsAIfwJP?format=jpg&name=360x360), no van defender a estos pobres diablos
valandildeandunie #7 valandildeandunie
#2 Si recibir es hacer huir a cuatro subseres neonazis que tenían la mitad de su edad, pues vale, ha recibido.

Esto de eliminar a infraseres neonazis, y a sus defensores, va a ser igual de placentero que cuando los enviamos a la cuerda de cáñamo trenzado en el gimnasio del castillo de Nuremberg.

Y encima varias veces más fácil, que hasta un abuelo a punto de jubilarse les pinta la carita :-D
pepito_palotes #9 pepito_palotes *
#7 Para empezar, no sabes lo que es un nazi. Un nazi tiene un odio visceral hacia el judío. Eso no se ve el vídeo y no está demostrado de que persigan a judíos.

Sí parecen ser gente violenta, pero estrictamente no son nazis. Tú dices que son nazis a todo el mundo porque es lo que lees a tus líderes políticos favoritos y eres incapaz de pensar por ti mismo
Antipalancas21 #17 Antipalancas21
#7 No os metáis mucho con el lo suyo son comentarios siempre defendiendo a los ultras y lo hace en sitios especialmente creados para eso. :troll:
Antipalancas21 #10 Antipalancas21 *
#2 Hombre pepito_palotes, como tu por aqui, si donde mas estas y posteas es las paginas ultras que frecuentas asiduamente, que ya sabes cuales son. xD
pepito_palotes #12 pepito_palotes *
#10 ¿Puedes dar ejemplos de "paginas ultras que frecuentas asiduamente"?
Ratoncolorao #14 Ratoncolorao
#2 increíble que lo hayas escrito sin cagarte encima.
pepito_palotes #15 pepito_palotes *
#14 No, los que se cagan encima son los que defienden al tal Román y a los violentos.

Yo no defiendo ni a acosadores, ni a violentos. Es lo que hay. Siento decepcionarte
