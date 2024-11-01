"Tú eres uno de los que está en la diana": la reacción de Javier Ruiz a esta frase del agredido por la ultraderecha

"Todos los que desmontemos los bulos y las mentiras de la estrategia esta del odio implementada por Vox nos convertimos automáticamente en objetivos. El primer paso es el acoso en redes, como ha pasado con tu compañera Sarah, y si no paras el segundo es intentar callarte por la fuerza"
| etiquetas: ultraderecha , agresiones , investigador
1. En cuanto se ha sabido que el agresor es un político de VoX has salido como ratas a intentar desviar la conversación para que no se hable que de que el AGRESOR ES UN POLÍTICO DE VoX.
2. Eres un votante de derechas que no sabe leer correctamente.
Efectivamente Pugilato sí es nazi y se declara como tal.
#20 O sea que no. Lo que esperaba.
#22 Yo me cago en VOX miles de veces y Abascal me parece un retrasado profundo y un vago de cojones. Así que no, no defiendo a VOX
De todas formas entiendo que no sepas capaz de entenderlo. Sé perfectamente cómo funciona tu cerebro. Solo ves blancos y negros.
De la segunda parte de mi comentario vas a hacer caso o no? Vas a decir ya de una vez que te alegras de que le hayan intentado dar una paliza a ese periodista por ser un puto rojo de mierda o también te vas a hacer caca por miedo al strike? Por qué no lo dices? Vamos!
No, no me alegro de que peguen a una paliza a nadie. En el vídeo se ve que no le hacen prácticamente nada, solo darle un susto
Respecto al strike, me da igual. Tengo vida, aparte de esto.
Dilo de una vez y dejate de medias tintas. Estás contento de que hayan intentado pegarle una paliza a un puto rojo. Dilo ya y deja de irte por las ramas.
Eso no son zascas. Es justificar que le den puñetazos y le echen cositas en los ojos, por que ha sido un niño malo, no por que él haya hecho algo parecido.
En cualquier caso, está claro tu patrón.
Ala, a cagcah'la.
Me ha puesto al ignore, por lo que entiendo que me da la razón porque rehuye al debate que da por perdido de antemano
"Si te estás quieto no te pegan" es, bueno, justificar que los violentos van a actuar si no les dejas hacer sus cosas.
Si quieres te pongo un ejemplo que entenderás perfectamente:
Si el germen rojo y los asesinos comunistas no hubieran estado dando por culo, el Caudillo y su tropa de Libertadores y Heroes no se hubieran levantado para salvar España y encauzarla bien.
Sin embargo si no se está "quietecito", es decir, escribe artículos que son molestos para los fascistas, estos le esperan en la puerta de su casa para explicarle a golpes por qué es una mala idea escribir esos artículos.
¿En qué quedamos, que la izquierda no defendió a los chavales de Alsasua o que sí lo hizo?
www.esdiario.com/nacional/170330/13018/la-foto-de-la-verguenza-que-igl
Esto de eliminar a infraseres neonazis, y a sus defensores, va a ser igual de placentero que cuando los enviamos a la cuerda de cáñamo trenzado en el gimnasio del castillo de Nuremberg.
Y encima varias veces más fácil, que hasta un abuelo a punto de jubilarse les pinta la carita
Sí parecen ser gente violenta, pero estrictamente no son nazis. Tú dices que son nazis a todo el mundo porque es lo que lees a tus líderes políticos favoritos y eres incapaz de pensar por ti mismo
Yo no defiendo ni a acosadores, ni a violentos. Es lo que hay. Siento decepcionarte