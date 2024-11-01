edición general
TSMC se blinda frente a China: los 2 nm se convierten en un asunto de seguridad nacional

La decisión de TSMC, el mayor fabricante de semiconductores del mundo, de excluir herramientas chinas en sus fábricas de 2 nanómetros no es solo un movimiento industrial: es una cuestión de seguridad estratégica. En un momento en el que la geopolítica de los chips marca el pulso de las relaciones internacionales, el gigante taiwanés busca reducir riesgos y alinearse con las exigencias de Washington para no comprometer su futuro.

Supercinexin #1 Supercinexin
el gigante taiwanés busca reducir riesgos y alinearse con las exigencias de Washington para no comprometer su futuro.

Sí, normalmente no alinearse con las exigencias de Washington aumenta dramáticamente tus riesgos y compromete muy seriamente tu futuro. Eso es un hecho.

Sabía decisión de Taiwán.
DDJ #2 DDJ *
"el gigante taiwanés busca reducir riesgos y alinearse con las exigencias de Washington"

Si son exigencias es porque no se es libre para elegir. Ojito pueblo de Taiwan que igual vuestros representantes están apostando a caballo perdedor.
