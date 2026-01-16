El TSJ obliga a la Generalitat a investigar el caso de Daniela, la mujer trans enterrada bajo un nombre masculino

Daniela fue enterrada con un nombre y unas fotos que detestaba. Tres años después de que la joven decidiera poner fin a su vida tras un calvario de rechazo familiar y terapias de conversión, su nombre sigue siendo objeto de una batalla legal por su memoria y dignidad. En el cementerio de Aspe (Alicante), una losa de mármol insiste en llamarla por un nombre masculino y unas fotografías la muestran con un aspecto de chico que aborrecía. Sin embargo, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha determin...