El TSJ obliga a la Generalitat a investigar el caso de Daniela, la mujer trans enterrada bajo un nombre masculino

Daniela fue enterrada con un nombre y unas fotos que detestaba. Tres años después de que la joven decidiera poner fin a su vida tras un calvario de rechazo familiar y terapias de conversión, su nombre sigue siendo objeto de una batalla legal por su memoria y dignidad. En el cementerio de Aspe (Alicante), una losa de mármol insiste en llamarla por un nombre masculino y unas fotografías la muestran con un aspecto de chico que aborrecía. Sin embargo, una resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha determin...

| etiquetas: daniela , convento , terapia de conversión , necrónimo , dignidad , aspe
8 comentarios
Pertinax #2 Pertinax *
A la familia no la eliges. Desgraciadamente.
2 K 35
antesdarle #3 antesdarle
#2 “adoptada por una familia española, su calvario comenzó a los 11 años.” Mierda de padres adoptivos ha tenido la pobre.
4 K 49
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Intuyo que no les salió creyente. Devastating family drama.
1 K 23
CerdoJusticiero #8 CerdoJusticiero
#7 ¿Ladrones de tumbas son los que quieren que en la tumba de Daniela aparezca escrito 'Daniela'?

xD xD xD xD

Gracias a dios eres tan risible que no llegas a dar pena.
0 K 11
#5 VFR
Quién es el propietario de la lápida? Lo que deberían pedir es enterrarla en otro sitio donde escribir su nombre.
2 K -16
CerdoJusticiero #6 CerdoJusticiero
#5 Moral de derechas in a nutshell.

Gracias por dejarlo así de claro.
0 K 11
#7 VFR
#6 frente a quie quiere apropiarse de lo que no es suyo porque ... patatas. Ladrones de tumbas son
0 K 8

