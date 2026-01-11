edición general
Todos los indicadores de empleo se vuelven negativos en València: Más paro y menos gente trabajando

Todos los indicadores de empleo se vuelven negativos en València: Más paro y menos gente trabajando

Compromís destaca la subida del paro entre las mujeres y apunta a la política negacionista de Vox, permitida por Catalá

NPCMeneaMePersigue #1
50.000 euros se llevo Daniel Lacalle para hacer un programa de empleo y mas de un año mas tarde no se sabe nada, la ciudad colapsando en todas partes, transporte, trafico, trabajo, vivienda.

El éxito de PP y Vox y ni hablemos de los cientos de muertos y miles de afectados por la DANA
sotillo #4
#1 Nada cuando lleguen al gobierno este será el menos malo de nuestros problemas
#2
Un preludio de lo que nos tiene que llegar en las próximas elecciones como dejemos a los mamarrachos de PPVox gobernar
#6 minossabe
#2 Pero les seguirán votando porque todo mejorará mucho gracias a que ahora ya no es València, sino Valéncia.
#3 BoosterFelix
El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con su prole.

No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.

La cultura, pues, es la verdadera riqueza, así que dejad en herencia a vuestras proles la rica cultura de la pobreza.

No dejéis, pues, de poner medallas a Leonor y de celebrar aniversarios de la…   » ver todo el comentario
#5 Nusku
#3 Qué jartá de cinismo y fatalismo!
