·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4753
clics
OTAN (Viñeta)
7507
clics
Los "fachatroll"
4383
clics
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
6367
clics
Los mejores amplificadores baratos de la historia
5171
clics
El nutricionista Aitor Sánchez, sobre la nueva pirámide alimentaria de EEUU: “Responde más a criterios ideológicos y empresariales que de salud pública”
más votadas
365
Groenlandia: en Dinamarca, boicot a Coca-Cola y Netflix
311
Intenté comprar Menéame (y esto fue lo que pasó)
438
Zapatero asesino
431
2026, el año en que espiar tus mensajes será legal (y constante)
311
La secretaria de Seguridad Nacional de EEUU vuelve a llamar "terrorista" a la mujer que mató el ICE
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
29
meneos
46
clics
Todos los indicadores de empleo se vuelven negativos en València: Más paro y menos gente trabajando
Compromís destaca la subida del paro entre las mujeres y apunta a la política negacionista de Vox, permitida por Catalá
|
etiquetas
:
valencia
,
paro
,
trabajo
,
politica
24
5
3
K
213
politica
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
24
5
3
K
213
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
NPCMeneaMePersigue
50.000 euros se llevo Daniel Lacalle para hacer un programa de empleo y mas de un año mas tarde no se sabe nada, la ciudad colapsando en todas partes, transporte, trafico, trabajo, vivienda.
El éxito de PP y Vox y ni hablemos de los cientos de muertos y miles de afectados por la DANA
12
K
152
#4
sotillo
#1
Nada cuando lleguen al gobierno este será el menos malo de nuestros problemas
1
K
23
#2
Review
Un preludio de lo que nos tiene que llegar en las próximas elecciones como dejemos a los mamarrachos de PPVox gobernar
9
K
116
#6
minossabe
#2
Pero les seguirán votando porque todo mejorará mucho gracias a que ahora ya no es València, sino Valéncia.
0
K
16
#3
BoosterFelix
El que es pobre es porque quiere votar capitalismo, monarquía y pobreza, con sus votos y con su prole.
No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.
La cultura, pues, es la verdadera riqueza, así que dejad en herencia a vuestras proles la rica cultura de la pobreza.
No dejéis, pues, de poner medallas a Leonor y de celebrar aniversarios de la…
» ver todo el comentario
1
K
21
#5
Nusku
#3
Qué jartá de cinismo y fatalismo!
0
K
13
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
El éxito de PP y Vox y ni hablemos de los cientos de muertos y miles de afectados por la DANA
No debemos, pues, perder de vista la dimensión cultural, pues el factor cultural es poderosísimo. Hasta la pobreza, el vivanlascaenismo y el elamocreamuchospuestosdetrabajismo pueden ser cultura.
La cultura, pues, es la verdadera riqueza, así que dejad en herencia a vuestras proles la rica cultura de la pobreza.
No dejéis, pues, de poner medallas a Leonor y de celebrar aniversarios de la… » ver todo el comentario