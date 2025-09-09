edición general
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares

El libro de cumpleaños de Epstein revela vínculos polémicos con Trump y aviva la controversia sobre su relación con el delincuente sexual convicto ...

#1 AlexGuevara *
Jóder. Solo falta la foto de Trump copulando con una menor, el resto ya las hemos visto
pitercio #4 pitercio
Vaya ejemplar han elegido los yankees para entregarle los poderes de su estado. Hay algo profundamente enfermo en una sociedad que produce y come tanta basura.
pepel #3 pepel
Estás jodido, Trump.
#2 R2dC
Esperando estoy al día en el que le pegue un tiro a alguien en la 5ª avenida, a ver si eso ya le pasa factura política...

Por cierto, alguien sabe por que no bebe alcohol?
pepel #5 pepel *
#2 No le gusta el kalimotxo.
