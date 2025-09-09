·
15

108
clics
Terremoto en EEUU: una foto demostraría que Epstein le vendió una mujer a Trump por 22.500 dólares
El libro de cumpleaños de Epstein revela vínculos polémicos con Trump y aviva la controversia sobre su relación con el delincuente sexual convicto ...
relacionadas
#1
AlexGuevara
*
Jóder. Solo falta la foto de Trump copulando con una menor, el resto ya las hemos visto
2
K
36
#4
pitercio
Vaya ejemplar han elegido los yankees para entregarle los poderes de su estado. Hay algo profundamente enfermo en una sociedad que produce y come tanta basura.
1
K
24
#3
pepel
Estás jodido, Trump.
0
K
20
#2
R2dC
Esperando estoy al día en el que le pegue un tiro a alguien en la 5ª avenida, a ver si eso ya le pasa factura política...
Por cierto, alguien sabe por que no bebe alcohol?
0
K
11
#5
pepel
*
#2
No le gusta el kalimotxo.
0
K
20
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Por cierto, alguien sabe por que no bebe alcohol?