edición general
14 meneos
21 clics
Las televisoras europeas exigen frenar el control de Google y Samsung en las Smart TV

Una asociación que agrupa a Disney, Warner Bros, Canal+ y más, pide a la UE que regule los sistemas operativos de televisores inteligentes Las grandes cadenas de televisión de Europa han solicitado a la UE que aplique normas más estrictas a las smart TV. Según recoge Reuters, la Asociación de Televisión Comercial y Servicios de Video Bajo Demanda en Europa (ACT) envió una carta a la Comisión Europea pidiendo que sistemas operativos como Android TV, Fire OS o Tizen sean sujetos de la Ley de Mercados Digitales.

| etiquetas: act , smart tv , regulación
12 2 0 K 153 tecnología
7 comentarios
Gry #1 Gry
Son unos cachondos: "Un número limitado de operadores está ganando cada vez más capacidad para moldear los resultados de millones de usuarios y empresas controlando el acceso a las audiencias y la distribución de contenido"

Cuando eran ellos esos operadores no les parecía un problema. xD

Por otro lado no está de más que la UE regule los SO para televisores, la cantidad de aparatos con sistemas disfuncionales o rotos es enorme, como mínimo se deberían garantizar actualizaciones de seguridad durante x años y que el televisor pueda funcionar como televisor con la parte inteligente deshabilitada.
1 K 28
Priorat #2 Priorat
#1 No, cuando eran ellos no les parecía un problema, que nunca lo han sido porque esto de los SmartTV es relativamente nuevo. Pero tienen razón y en este caso hará bien la UE en actuar porque lo que dicen es un problema. También para la competencia.
1 K 17
Gry #3 Gry
#2 Me refiero precisamente a que sin smart tvs eran las cadenas de televisión quienes controlaban prácticamente el 100% del contenido que se podía ver en un televisor.
0 K 17
Priorat #6 Priorat *
#3 Bueno, ahora sí se hace bien se puede hacer que haya menos control. Porque con el sistema actual tu televisor lo controla UNO. Y antes no solo era uno.

Y tampoco es cierto lo que dices porque antes nadie controlaba lo que hacías en tu televisor. No se trata de las opciones audiovisuales, si no del control y el uso de esos datos. ¿Cuanto te pagan a ti por saber cómo usas el TV? Porque Google si que lo monetiza.

A ver, multitud de gente se ha quejado de este problema aquí, en menéame y con razón. Y porque hoy Disney diga lo mismo, no deja de ser cierto. Estaría bien que pensáramos por nosotros mismos y no por las cosas que dicen otros.
0 K 13
ACEC #4 ACEC
Que la tele tenga un botón de Amazon y un ecosistema cerrado es el equivalente a que el coche tuviera un botón para echar en gasolineras Repsol, que en las Cepsa te dejara usarlas en modo manual y que no te permitiera repostar en las de marca blanca.
0 K 11
DrEvil #5 DrEvil
Pues ya que están podrían reglamentar que se pueda instalar lo que a uno le salga de las narices en el aparato que compra...
0 K 9

menéame