Las televisoras europeas exigen frenar el control de Google y Samsung en las Smart TV

Una asociación que agrupa a Disney, Warner Bros, Canal+ y más, pide a la UE que regule los sistemas operativos de televisores inteligentes Las grandes cadenas de televisión de Europa han solicitado a la UE que aplique normas más estrictas a las smart TV. Según recoge Reuters, la Asociación de Televisión Comercial y Servicios de Video Bajo Demanda en Europa (ACT) envió una carta a la Comisión Europea pidiendo que sistemas operativos como Android TV, Fire OS o Tizen sean sujetos de la Ley de Mercados Digitales.
Cuando eran ellos esos operadores no les parecía un problema.
Por otro lado no está de más que la UE regule los SO para televisores, la cantidad de aparatos con sistemas disfuncionales o rotos es enorme, como mínimo se deberían garantizar actualizaciones de seguridad durante x años y que el televisor pueda funcionar como televisor con la parte inteligente deshabilitada.
Y tampoco es cierto lo que dices porque antes nadie controlaba lo que hacías en tu televisor. No se trata de las opciones audiovisuales, si no del control y el uso de esos datos. ¿Cuanto te pagan a ti por saber cómo usas el TV? Porque Google si que lo monetiza.
A ver, multitud de gente se ha quejado de este problema aquí, en menéame y con razón. Y porque hoy Disney diga lo mismo, no deja de ser cierto. Estaría bien que pensáramos por nosotros mismos y no por las cosas que dicen otros.