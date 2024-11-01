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La UE estudia tratar los sistemas operativos de Smart TV como nuevos gatekeepers

La UE estudia tratar los sistemas operativos de Smart TV como nuevos gatekeepers

Radiodifusores europeos reclaman que la Comisión Europea evalúe a los sistemas operativos de Smart TV y a los asistentes virtuales como posibles gatekeepers bajo la DMA. La clave está en su capacidad para condicionar descubrimiento, defaults, recomendación, tráfico, datos y acceso al usuario final.

| etiquetas: ue , smart tv , regulación , dma
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4 comentarios
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Fumanchu #1 Fumanchu
Por este motivo no quiero Smarts TV's, raspberry o similar con lienage os, que metan mierda de publicidad asquerosa a otro no a mi.
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security_incident #2 security_incident
#1 Donde se compran teles que no sean smart?
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Fumanchu #3 Fumanchu
#2 Pues las hay es cuestión de buscar, distintas cadenas de electrónica las ofrecen, aunque no como productos principales.
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Robus #4 Robus
#2 Mi tele es smart... pero utilizo un chromecast, a mis padres les pasé mi viejo Amazon Stick y mi pareja tiene un AppleTV...

La verdad es que si no fuera por el tamaño la siguiente "tele" que me compraría sería un monitor, ya que no miro la tele por antena desde hace... bueno, con decirte que desconecté la antena hace años por si caía un rayo y no la volví a conectar.
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menéame