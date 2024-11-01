La UE estudia tratar los sistemas operativos de Smart TV como nuevos gatekeepers

Radiodifusores europeos reclaman que la Comisión Europea evalúe a los sistemas operativos de Smart TV y a los asistentes virtuales como posibles gatekeepers bajo la DMA. La clave está en su capacidad para condicionar descubrimiento, defaults, recomendación, tráfico, datos y acceso al usuario final.
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La verdad es que si no fuera por el tamaño la siguiente "tele" que me compraría sería un monitor, ya que no miro la tele por antena desde hace... bueno, con decirte que desconecté la antena hace años por si caía un rayo y no la volví a conectar.