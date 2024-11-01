edición general
6 meneos
105 clics
El Symphony of the Seas es el crucero más grande del mundo. Es tan gigante que tiene a 1000 trabajadores solo para hacer la comida

El Symphony of the Seas es el crucero más grande del mundo. Es tan gigante que tiene a 1000 trabajadores solo para hacer la comida

El Symphony of the Seas, de Royal Caribbean, no solo es un gigante del mar: es también una ciudad flotante donde la cocina nunca duerme. A bordo, más de 6.000 pasajeros y 2.200 tripulantes comen cada día entre tres y seis veces, lo que obliga a preparar y servir unas 30.000 comidas diarias en pleno océano. Allí trabajan más de 1.000 personas, desde chefs y panaderos hasta cortadores, pasteleros o encargados de stock. En total, se destina un presupuesto de un millón de dólares semanales para abastecer los 23 restaurantes y buffets del barco.

| etiquetas: barco , buffet , restaurante , comida , chef
5 1 0 K 56 cultura
8 comentarios
5 1 0 K 56 cultura
#2 AlexGuevara
El mayor contenedor flotante del mundo
2 K 30
cosmonauta #1 cosmonauta
¡Una maravilla! Verlo en el puerto es impresionante.
1 K 24
Veelicus #6 Veelicus
#1 Si, y el aire que respiras cuando estas cerca tambien es una maravilla... para los oncologos del pais
2 K 33
#3 Sigo_intentandolo
Un tipo de ocio que dentro de 100 años estará igual de rechazado socialmente como ahora los safaris de caza...
1 K 18
Expat_Guinea_Ecuatorial #4 Expat_Guinea_Ecuatorial
#3 o como ir a hacer cruising a pelo
0 K 10
RamonMercader #7 RamonMercader
No entiendo que necesidad puede tener nadie de meterse en un bicho de estos con 23 restaurantes, miles de personas, etc...

Todo lo malo de las aglomeraciones humanas, todo lo malo del turismo de masas y todo lo malo de alta mar

Y sin nada de lo bueno, porque en una ciudad al menos tienes para elegir, aqui los 23 restaurantes salen del mismo sitio y con miles a bordo no obtienes nada de la tranquilidad de estar en el mar.

Además te apean en el puerto de los sitios turisticos, donde ya te estan esperando para sablearte. Ves 4 cosas rapidamente en sitios saturados (saturados por los que vais en el barco) y vuelta a embarcar.

Pocas cosas menos apetecibles se me ocurren. Pero el raro soy yo, desde luego, visto el exito que tienen
1 K 17
Uda #5 Uda
Basura flotante.
0 K 10
#8 karakorum
La foto es de otro barco "Costa Favolosa".
0 K 6

menéame