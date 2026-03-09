edición general
El supuesto plan de Trump para cambiar Cuba sin deshacerse de los Castro desata la polémica en el exilio

El supuesto acuerdo entre Washington y La Habana, publicado por ‘USA Today’, implica apertura económica, pero no libertades en la isla

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Coño! De que me suena xD
freeclimb #2 freeclimb
#1 Viva la libertad carajo.. Comunismo o Libertad..
#3 Almirantecaraculo
#1 has tenido un Delcyvú?
#11 concentrado
#1 ¿Todavía no se han enterado de que sólo hablan de libertad económica y no de otras libertades? Pardillos
Ludovicio #15 Ludovicio
#11 Libertades económicas que son, por cierto, enemigas de todas las demás.
#17 Setis
#1 La mafia va a cambiar de capo. Misma historia que en Venezuela, mismo nuevo capo.
angelitoMagno #5 angelitoMagno
El acuerdo, según la información de USA Today, pone sobre la mesa “una flexibilización de las restricciones” de viajes de los estadounidenses a la isla, negociaciones en materia de puertos, energía y turismo, así como el levantamiento de algunas sanciones del embargo estadounidense hacia Cuba desde hace más de seis décadas.

Menudo cortocircuito mental para muchos como el Trumpo vaya y se ponga a levantar el embargo, aunque sea de forma parcial.
JohnnyQuest #4 JohnnyQuest
Va a avanzar el marxismo-leninismo cubano trump antes que el partido. En breve, comunismo con características cubanas…
pitercio #7 pitercio *
Necesita algún éxito urgente más que el betacaroteno. Espero que los cubanos le aprieten y retuerzan las pelotas hasta llevárselas, aunque luego vaya por ahí diciendo que ha ganado y poniéndose gorras de make Cuba great again.
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
¿Pero los Castro aun existen?
angelitoMagno #10 angelitoMagno
#8 El sobrino de Fidel Castro es el responsable de Defensa e Inteligencia en el gobierno cubano.
Qoshqarbaev #12 Qoshqarbaev *
Ahora viene @Macnulti_reencarnado a llamarnos galanes, a recomendarnos que espabilemos y a que vayamos a nuestro ritmo.

:troll:
Macnulti_reencarnado #18 Macnulti_reencarnado
#12 veo que mi discurso sencillo para mentes simples va calando.
Qoshqarbaev #19 Qoshqarbaev
#18 No fuerces, que no tienes que demostrar nada.
fofito #14 fofito
No hay misiles para repartir tanta democracia xD
Bapho #16 Bapho
Imagino que Maeco Rubio dimitir proximamente
#9 albx
Me dejas hacer un par de resorts de lujo y llegamos a un acuerdo.
MIrahigos #13 MIrahigos *
¿A alguien le sorprende?

En cuatro días invita a Pedro Sánchez a La Casa Blanca
ElBeaver #6 ElBeaver
Si los cubanos se benefician, pues no está tan mal. El caso es que China también intentó que el gobierno cubano cambiara su política económica y no logró nada.
