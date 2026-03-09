·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7244
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
7617
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
5092
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
4394
clics
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
4350
clics
Los problemas de Estados Unidos [ENG]
más votadas
404
¡Más de 2 euros por litro de Diesel! ¿Nos están estafando las gasolineras?
287
El presidente del Consejo Europeo,António Costa, se desmarca de Von der Leyen y aboga por "garantizar que el mundo siga basado en reglas"
393
Una concejala del PP de Collado Villalba interrumpe los bombardeos de Israel y EEUU en Irán
481
Irán: "Cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores de EEUU e Israel podrá navegar por el estrecho de Ormuz"
687
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
61
clics
El supuesto plan de Trump para cambiar Cuba sin deshacerse de los Castro desata la polémica en el exilio
El supuesto acuerdo entre Washington y La Habana, publicado por ‘USA Today’, implica apertura económica, pero no libertades en la isla
|
etiquetas
:
cuba
,
trump
16
2
0
K
241
actualidad
19 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
2
0
K
241
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Coño! De que me suena
15
K
224
#2
freeclimb
#1
Viva la libertad carajo.. Comunismo o Libertad..
0
K
19
#3
Almirantecaraculo
#1
has tenido un Delcyvú?
3
K
45
#11
concentrado
#1
¿Todavía no se han enterado de que sólo hablan de libertad económica y no de otras libertades? Pardillos
1
K
31
#15
Ludovicio
#11
Libertades económicas que son, por cierto, enemigas de todas las demás.
0
K
12
#17
Setis
#1
La mafia va a cambiar de capo. Misma historia que en Venezuela, mismo nuevo capo.
0
K
8
#5
angelitoMagno
El acuerdo, según la información de USA Today, pone sobre la mesa “una flexibilización de las restricciones” de viajes de los estadounidenses a la isla, negociaciones en materia de puertos, energía y turismo, así como el levantamiento de algunas sanciones del embargo estadounidense hacia Cuba desde hace más de seis décadas.
Menudo cortocircuito mental para muchos como el Trumpo vaya y se ponga a levantar el embargo, aunque sea de forma parcial.
2
K
40
#4
JohnnyQuest
Va a avanzar el marxismo-leninismo cubano trump antes que el partido. En breve, comunismo con características cubanas…
1
K
27
#7
pitercio
*
Necesita algún éxito urgente más que el betacaroteno. Espero que los cubanos le aprieten y retuerzan las pelotas hasta llevárselas, aunque luego vaya por ahí diciendo que ha ganado y poniéndose gorras de
make Cuba great again
.
0
K
20
#8
Atusateelpelo
¿Pero los Castro aun existen?
0
K
16
#10
angelitoMagno
#8
El sobrino de Fidel Castro es el responsable de Defensa e Inteligencia en el gobierno cubano.
0
K
16
#12
Qoshqarbaev
*
Ahora viene
@Macnulti_reencarnado
a llamarnos galanes, a recomendarnos que espabilemos y a que vayamos a nuestro ritmo.
1
K
16
#18
Macnulti_reencarnado
#12
veo que mi discurso sencillo para mentes simples va calando.
0
K
12
#19
Qoshqarbaev
#18
No fuerces, que no tienes que demostrar nada.
0
K
13
#14
fofito
No hay misiles para repartir tanta democracia
0
K
11
#16
Bapho
Imagino que Maeco Rubio dimitir proximamente
0
K
11
#9
albx
Me dejas hacer un par de resorts de lujo y llegamos a un acuerdo.
0
K
10
#13
MIrahigos
*
¿A alguien le sorprende?
En cuatro días invita a Pedro Sánchez a La Casa Blanca
0
K
10
#6
ElBeaver
Si los cubanos se benefician, pues no está tan mal. El caso es que China también intentó que el gobierno cubano cambiara su política económica y no logró nada.
0
K
7
Ver toda la conversación (
19
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Menudo cortocircuito mental para muchos como el Trumpo vaya y se ponga a levantar el embargo, aunque sea de forma parcial.
En cuatro días invita a Pedro Sánchez a La Casa Blanca