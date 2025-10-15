El Supremo anula la condena al ‘Pablo Escobar’ sueco por lavar dinero de la droga con inversiones en España y le absuelve

Jonas Falk, apodado el ‘Pablo Escobar’ sueco por su supuesta prominencia en el tráfico de drogas internacional, ha ganado la batalla final ante la justicia española. El Tribunal Supremo acaba de anular la sentencia que, hace cuatro años, le condenó a dos años y medio de cárcel por blanquear dinero de sus negocios ilícitos mediante inversiones millonarias en España. El alto tribunal considera que la Audiencia de Barcelona no pudo dar por probado, como hizo, que el dinero procedía de operaciones de narcotráfico distintas de aquellas por las que y