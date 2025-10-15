edición general
El Supremo anula la condena al ‘Pablo Escobar’ sueco por lavar dinero de la droga con inversiones en España y le absuelve

Jonas Falk, apodado el ‘Pablo Escobar’ sueco por su supuesta prominencia en el tráfico de drogas internacional, ha ganado la batalla final ante la justicia española. El Tribunal Supremo acaba de anular la sentencia que, hace cuatro años, le condenó a dos años y medio de cárcel por blanquear dinero de sus negocios ilícitos mediante inversiones millonarias en España. El alto tribunal considera que la Audiencia de Barcelona no pudo dar por probado, como hizo, que el dinero procedía de operaciones de narcotráfico distintas de aquellas por las que y

Rivethead #1 Rivethead
Después de liberar a varios de los cabecillas de la Mocro Maffia, ahora vamos a por los de Suecia... lo de la justicia en este país es para mirárselo...
OCLuis #3 OCLuis *
#1 Eso da miedo, pero lo que me da pánico es que al igual que lo mismo que dicen algunos que las políticas sobre inmigración que tenemos en España aumentan el efecto llamada, los delincuentes del mundo se vengan para acá para ser juzgados por nuestros juzgados, atendiendo también al mismo efecto llamada.

Los ingleses vienen a aprovecharse de nuestro sistema médico y los delincuentes de todo el mundo vendrán a aprovecharse de nuestro sistema judicial.
#4 soberao
#3 La policía aquí puede pedir "los papeles" a un inmigrante africano a diario en cambio a un guiri del norte de Europa ni se le acerca no vaya a ser que tenga que ponerse a hablar en inglés..
#2 soberao
"Jonas Falk" este tiene nombre de mamahostias sueco sin que le reprochen no ser de allí, pero luego la culpa de la delincuencia a la inmigración, cuando esta gente solo aprovecha a la juventud desamparada y sin futuro para que se prostituya y hagan el trabajo sucio.

Otro más que se va de rositas, se ve que lo de la justicia en España se arregla como se ha hecho siempre, con sus sobres y todo el mundo gana su parte.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Sigo dudando de si es por dinero o por miedo... Ya lo dije una vez, no se si yo me dejaría sobornar pero seguro que cedería por miedo a que les pase algo a los míos.

Deberían ser como los curas sin familia para no atarse?
