De Stephen Hawking a Llados: la decadencia de las charlas TED/TEDx

Por comparar: algunas de las charlas originales de TED fueron impartidas por personajes de la talla de Steve Wozniak («Woz»), Stephen Hawking o Bill Gates. [...] Finalmente llegó la decadencia, plasmada en las charlas TED de personajes «dudosos» como Ghislaine Maxwell (pareja de Jeffrey Epstein), Elizabeth Holmes (la estafadora de Theranos, actualmente en prisión)