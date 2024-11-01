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De Stephen Hawking a Llados: la decadencia de las charlas TED/TEDx

De Stephen Hawking a Llados: la decadencia de las charlas TED/TEDx

Por comparar: algunas de las charlas originales de TED fueron impartidas por personajes de la talla de Steve Wozniak («Woz»), Stephen Hawking o Bill Gates. [...] Finalmente llegó la decadencia, plasmada en las charlas TED de personajes «dudosos» como Ghislaine Maxwell (pareja de Jeffrey Epstein), Elizabeth Holmes (la estafadora de Theranos, actualmente en prisión)

| etiquetas: ted , tedx , llados , secta , stephen hawking , charla , autoayuda
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12 comentarios
9 2 0 K 184 tecnología
sleep_timer #1 sleep_timer
¿En serio ese puto retrasado ha dado una charla ahí?
3 K 47
skaworld #4 skaworld
#1 TEDx

Q basicamente son las TED de aliexpress
2 K 20
#12 Patruclo *
Ya #4 y lo dejan caer pero por dar mas detalles:
La gente sigue asociando “TED” con algo súper exclusivo y curado al milímetro, pero lo que muchas veces vemos hoy no es TED como tal, sino eventos TEDx, y eso cambia bastante la película.

Montar un TEDx no es especialmente complicado, y eso es algo que mucha gente no tiene claro. No hace falta ser una institución, ni tener una trayectoria espectacular, ni un respaldo académico fuerte. Lo que haces es solicitar una licencia a TED, explicar qué…   » ver todo el comentario
1 K 12
ochoceros #5 ochoceros
#1 Dar una TED TALK se ha convertido en el nuevo Nobel de la Paz.
0 K 12
Fisionboy #7 Fisionboy
#1 #Teahorrounclick. "Bro, panza, bro. Masivo, bro. Panza, burpees, fakin masivo. Bro."

Y así.
1 K 21
Estoeslaostia #8 Estoeslaostia
#1 o es puto o es retrasado.
Una de las dos.
O puto.
O retrasado.
Las dos: puto y retrasado no pueden ir juntas en este caso de puto-retrasado.
0 K 7
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#1 Resumiendo, cualquiera puede dar una TEDx mientras siga un pequeño proceso. Supongo que con pasta y pagando a alguien que sepa llevar el proceso, ya estaría.

TEDx events include live speakers and recorded TED Talks, and are organized independently under a free license granted by TED. These events are not controlled by TED, but event organizers agree to abide by our format, and are offered guidelines for curation, speaker coaching, event organizing and more
www.ted.com/about/programs-initiatives/tedx-program

Más de uno se mete en esta movida por poder poner en su curriculo lo de "TEDx speaker" ...
2 K 23
#2 rafeame
No llegué a ver muchas, al contrario, pero siempre recordaré y recomendaré la charla de Sir Ken Robinson "¿Las escuelas matan la creatividad?". Acaba con el público aplaudiendo en pie.
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angelitoMagno #10 angelitoMagno
#2 ¿Y está bien? Me suelen producir rechazo los discursos de que "las escuelas matan la creatividad" porque es muy fácil criticar el sistema educativo tradicional, pero es mucho más difícil ofrecer una alternativa viable para educar a todos los niños de una sociedad de forma universal y sin cobrar de forma directa a los padres.

En España hay más de 8.000.000 de alumnos. Si el método alternativo que "fomenta la creatividad" no es capaz de ofrecer educación básica e intermedia a esos 8.000.000 de alumnos, pues no me vale.
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JackNorte #6 JackNorte
Mirando a USA y sus derivas normal.
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#3 encurtido
Todas las que he visto eran monólogos cómicos, completamente el formato de "El club de la comedia". Me enteré después que lo de las charlas TEDx en general no iban por ahí.
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#11 PerritaPiloto
Tiene sentido. Los conferenciantes de calidad tienen que investigar o hacer cosas Lara tener algo que contar en una única charla. O bien dan un circuito con una charla por país con su invención o descubrimiento.

Así que los conferenciantes buenos son escasos, y las franquicias TEDx necesitan sufocientes conferenciantes Lara mantener su sentido. Llados, por lo que sea, es un tío popular aunque sea un indigente intelectual, y paga para dar charlas porque así se legítima.

En resumen, TED/TEDx…   » ver todo el comentario
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menéame