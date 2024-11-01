De Stephen Hawking a Llados: la decadencia de las charlas TED/TEDx

Por comparar: algunas de las charlas originales de TED fueron impartidas por personajes de la talla de Steve Wozniak («Woz»), Stephen Hawking o Bill Gates. [...] Finalmente llegó la decadencia, plasmada en las charlas TED de personajes «dudosos» como Ghislaine Maxwell (pareja de Jeffrey Epstein), Elizabeth Holmes (la estafadora de Theranos, actualmente en prisión)
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Q basicamente son las TED de aliexpress
La gente sigue asociando “TED” con algo súper exclusivo y curado al milímetro, pero lo que muchas veces vemos hoy no es TED como tal, sino eventos TEDx, y eso cambia bastante la película.
Montar un TEDx no es especialmente complicado, y eso es algo que mucha gente no tiene claro. No hace falta ser una institución, ni tener una trayectoria espectacular, ni un respaldo académico fuerte. Lo que haces es solicitar una licencia a TED, explicar qué… » ver todo el comentario
Y así.
Una de las dos.
O puto.
O retrasado.
Las dos: puto y retrasado no pueden ir juntas en este caso de puto-retrasado.
TEDx events include live speakers and recorded TED Talks, and are organized independently under a free license granted by TED. These events are not controlled by TED, but event organizers agree to abide by our format, and are offered guidelines for curation, speaker coaching, event organizing and more
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Más de uno se mete en esta movida por poder poner en su curriculo lo de "TEDx speaker" ...
En España hay más de 8.000.000 de alumnos. Si el método alternativo que "fomenta la creatividad" no es capaz de ofrecer educación básica e intermedia a esos 8.000.000 de alumnos, pues no me vale.
Así que los conferenciantes buenos son escasos, y las franquicias TEDx necesitan sufocientes conferenciantes Lara mantener su sentido. Llados, por lo que sea, es un tío popular aunque sea un indigente intelectual, y paga para dar charlas porque así se legítima.
En resumen, TED/TEDx… » ver todo el comentario