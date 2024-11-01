Sólo el navegador [ENG]

Just the Browser es una herramienta para eliminar funciones de inteligencia artificial, telemetría, contenido patrocinado, integraciones de productos y otras molestias de los navegadores web de escritorio. El objetivo es brindarle "sólo el navegador" y nada más, utilizando configuraciones ocultas en navegadores destinados a empresas y otras organizaciones. Este proyecto incluye archivos de configuración para navegadores populares, documentación para instalarlos y modificarlos y scripts de instalación sencillos. Y todo de código abierto.