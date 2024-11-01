·
Sandra Sabatés responde a Aguirre tras minimizar las víctimas por violencia machista: "Esa 's' contiene desprecio e insensibilidad"
Sandra Sabatés responde tajante a la diputada de Vox y hermana de Esperanza Aguirre, Rocío Aguirre, tras minimizar el número de víctimas de violencia machista.
|
etiquetas
:
sandra sabatés
,
vox
,
rocío aguirre
,
violencia machista
,
la sexta
#1
cocolisto
La Aguirre ésta dice quecuarentaytantas asesinadas no son tantas. No creo que a nadie gustase que ella fuera una.
0
K
20
#2
Chinchorro
Si fuesen víctimas de ETA también le parecían que no son tantas, claro.
0
K
11
