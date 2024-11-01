edición general
11 meneos
31 clics
Sandra Sabatés responde a Aguirre tras minimizar las víctimas por violencia machista: "Esa 's' contiene desprecio e insensibilidad"

Sandra Sabatés responde a Aguirre tras minimizar las víctimas por violencia machista: "Esa 's' contiene desprecio e insensibilidad"  

Sandra Sabatés responde tajante a la diputada de Vox y hermana de Esperanza Aguirre, Rocío Aguirre, tras minimizar el número de víctimas de violencia machista.

| etiquetas: sandra sabatés , vox , rocío aguirre , violencia machista , la sexta
9 2 0 K 179 politica
2 comentarios
9 2 0 K 179 politica
cocolisto #1 cocolisto
La Aguirre ésta dice quecuarentaytantas asesinadas no son tantas. No creo que a nadie gustase que ella fuera una.
0 K 20
Chinchorro #2 Chinchorro
Si fuesen víctimas de ETA también le parecían que no son tantas, claro.
0 K 11

menéame