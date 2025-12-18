·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
17573
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
3471
clics
El mayor campo solar de China reverdece un desierto... por accidente - (video)
2486
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
4207
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
3119
clics
La estrategia de Trump nos encamina a otra guerra mundial
más votadas
535
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela
430
China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU
452
El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy
452
Confirman que Trump figura en la lista de Epstein: “Eran jóvenes y solteros”, dice su jefa de gabinete
331
Maduro ordena a la Armada venezolana la escolta de buques petroleros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
28
meneos
27
clics
Sánchez pide usar los activos rusos para financiar la ayuda en Ucrania: “Europa debe caminar unida, hay que tomar una decisión”
El líder socialista exige también la ratificación del acuerdo con el Mercosur para “ganar peso geopolítico” frente a “adversarios claros” como Putin y “aliados tradicionales” como Trump
|
etiquetas
:
sánchez
,
ucrania
26
2
0
K
175
actualidad
49 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
26
2
0
K
175
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
ElBeaver
Bien por Sánchez
7
K
80
#2
cybermon
#1
es un valiente, pero en caso de guerra, la verá por TV
6
K
87
#4
elgranpilaf
#2
Hombre irás tú, no él, tontín
4
K
66
#9
suppiluliuma
#2
¡Ya hay una guerra! ¡Y el envío es sobre ella!
4
K
43
#26
cybermon
#9
te ha caído algún misil cerca?
0
K
20
#42
suppiluliuma
*
#26
No tiene que caerme ningún misil cerca para que haya una guerra.
Crees que lo estás arreglando. Pues no.
0
K
11
#21
miraqueereslinda
*
#1
es un tipo acostumbrado a la expropiación del capital ajeno. Aunque hasta ahora había optado siempre por la fórmula de la fiscalidad inquisitiva.
#11
Sánchez está avanzando adecuadamente en la escala comunista bolivariana.
0
K
7
#39
ElBeaver
#21
¿Creía que era comunista como Maduro o ya no lo es?
0
K
7
#47
suppiluliuma
#21
Efectívamente. Sánchez es un bolchevique, aunque no tanto como
Eisenhower
o
Churchill
. Esos sí que eran Lenin redivivo.
Madre mía, lo que hay que leer.
0
K
11
#31
mr_b
#1
Entonces aceptamos que la Unión Europea le robe a Rusia, ¿no?
#13
Siendo potencia nuclear yo no me arriesgaría.
0
K
20
#38
ElBeaver
#31
Rusia debe asumir las consecuencias de atacar a un país europeo vecino de la UE. Tras innumerables intentos de apaciguamiento y de ignorar la situación, la Unión Europea debe buscar formas de compensar todo el daño que Rusia está causando en suelo europeo.
Los países europeos de la OTAN cuentan con suficientes armas nucleares como para devastar una gran parte de Rusia, incluida Moscú. En ese escenario, nadie gana y todo el mundo pierde, pero si Rusia decide jugar ese peligroso juego, deberá aceptar las consecuencias de sus actos.
0
K
7
#40
mr_b
*
#38
Rusia no ha atacado ningún país europeo (que ni siquiera está en la UE ni pertenece a la OTAN). Si os tragáis esa propaganda en lugar de ver cómo Ucrania dio un golpe de Estado en 2014, cómo lleva bombardeando a su propia población desde esa fecha y cómo ciertas partes se han declarado independientes y han pedido ayuda a Rusia pues, sinceramente, no creo que estéis en posición de mantener absolutamente ningún debate medianamente informado. Ni aquí ni en ningún sitio.
Lo de apelar a las…
» ver todo el comentario
0
K
20
#44
ElBeaver
#40
Hay varios problemas graves en tu planteamiento, y no son “propaganda”, son hechos contrastables.
1. Rusia no ha atacado ningún país europeo
Ucrania es un país europeo reconocido internacionalmente, miembro de la ONU, con fronteras garantizadas por tratados firmados por la propia Rusia (Memorándum de Budapest). Invadirlo, anexionar territorios y bombardear sus ciudades **sí es atacar Europa**, aunque no sea UE ni OTAN. Reducir “Europa” a un club administrativo es una trampa semántica.…
» ver todo el comentario
0
K
7
#45
mr_b
#44
Siento que hayas perdido tanto tiempo en poner propaganda porque aquí no cuela.
0
K
20
#49
ElBeaver
#45
Ya lo sé, los rusoplanistas son imposibles de convencer; mantendrán su narrativa incluso si Rusia dejara de existir. Llamar “propaganda” a todo lo que contradiga tu versión no es un argumento válido, es simplemente una estrategia para evitar responder a los hechos. Si algo de lo que he dicho es falso, señala específicamente qué dato lo es y explica por qué. De lo contrario, solo queda descalificar y cerrar la conversación sin debatir absolutamente nada.
La propaganda triunfa cuando impide el contraste. Aquí hay argumentos que prefieres ignorar.
0
K
7
#46
ElBeaver
#40
"nuclear y que por ello no se debe hacer nada es ridículo" Precisamente porque nadie gana en un escenario nuclear, no se puede normalizar que un Estado las use como amenaza política para justificar invasiones. Aquí nadie “apela” a las armas nucleares: quien las menciona de forma reiterada es Rusia, y el debate es cómo no ceder al chantaje.
Si aceptar “haz lo que quieras porque tienes nukes” fuera la solución sensata, el mensaje sería devastador: cualquier potencia nuclear…
» ver todo el comentario
0
K
7
#5
wata
Rusia ya ha dicho que si se usan esos activos lo tomará como una declaración de guerra.
3
K
66
#13
Duke00
*
#5
Rusia ha dicho eso decenas de veces sobre múltiples temas. Ya nadie le cree.
2
K
27
#14
dakota
#5
Que viene el lobo! que viene el lobo!
1
K
19
#17
Alakrán_
#5
Rusia ha dicho muchas cosas.
2
K
27
#22
RedKanan
#5
Rusia ha amenazado con borrar del mapa capitales europeas desde que decidió invadir Ucrania.
1
K
16
#30
tul
#22
igual hay suerte y comienza con Madrid
0
K
15
#24
_2761
#5
Pedro y el lobo
0
K
9
#8
AlexGuevara
Apropiar fondos público-privados de otro país para repartírselos a tus empresas amigas...cómo se llama eso?
Pillaje es lo más suave
Europa, el continente que alumbró los derechos humanos, cada vez puede dar menos lecciones morales si es que puede dar alguna ya
Te puedes gastar lo que quieras en Ucrania, ya han perdido la guerra a la que les empujamos ¿por qué seguir con esta pantomima?
3
K
65
#25
_2761
#8
nacionalización?
1
K
12
#32
mr_b
#25
Pero si no está en tu nación, ¿cómo vas a nacionalizar algo sobre lo que no tienes potestad?
0
K
20
#34
_2761
#32
España no está en europa?
0
K
9
#37
mr_b
#34
¿Europa es una nación?
0
K
20
#48
_2761
*
#37
eso ya a gusto del consumidor, para muchos ni siquiera es España pero como la UE tiene la potestad de nacionalizar.
0
K
9
#10
Heni
*
Es fácil pedir que un tercer país, Bélgica, sea el valiente
Por cierto, Francia tiene unos 40k M de activos rusos incautados que no se van confiscar y en cambio está presionando a Bélgica para que sí confisque los que tienen ellos en la
Euroclear
, son la mayoría de activos rusos bloqueados
Además los países a favor de confiscar el dinero ruso tampoco quieren
firmar un seguro
en caso de que haya que devolver el dinero participen todos y no sólo Bélgica.
El
…
» ver todo el comentario
3
K
55
#6
pirat
*
Pues nada, a hacer puñetas cualquier seguridad jurídica.
Volvamos a la ley de la selva, que es hacia donde parece que nos dirigimos.
Como para tener dinero en un banco...
3
K
49
#3
El_dinero_no_es_de_nadie
Implosión en los Sanchistas de MNM.
Ahora a esperar para leer los comentarios de los putinistas
5
K
42
#16
Ludovicio
#3
¿Sanchistas en MNM?
Yo creo que aquí hay más gente pro Vox que pro Sánchez.
2
K
44
#23
Supercinexin
#16
ProSánchez yo creo que, a falta de más datos y de que alguien dé la cara, en todo Menéame, estamos yo y... ya está. Nadie más.
De Vox, pues prácticamente todos los usuarios de derechas. Que no lo dicen abiertamente, claro, porque saben que ser de Vox es vergonzoso para cualquier ser humano, pero que vamos, que sí.
3
K
59
#29
Ludovicio
#23
Me suena que una vez
@mariKarmo
dijo algo ...
Yo paso muy fuerte del PSOE. A lo más que han aspirado nunca para mí es a mal menor.
0
K
12
#33
NATOstrófico
#3
Implosión en los fascista de MNM. ¿Vas a esperar a ver qué dice Ayuso o ya tienes opinión propia?
0
K
6
#12
cocolisto
¿Para financiar a la gente sin casa,para acabar con la pobreza en la UE,para la pobreza infantil,para los servicios públicos?.No,para financiar a un gobierno corrupto como punta de lanza del belicismo de la UE.
Menudo gilipollas.
1
K
40
#19
mam23
Me parece perfecto , ¿cuando haya que reconstruir Gaza se hará lo mismo con Israel?
2
K
37
#20
ElBeaver
#19
Gaza será reconstruida con fondos de la UE y de Estados Unidos, como de costumbre.
2
K
26
#11
suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío
: una vez más, los Zazis de MNM creen que el derecho a la propiedad tiene precedencia sobre cualquier otro, y que el peor crimen de la Segunda Guerra Mundial fue la incautación de activos alemanes por parte de la URSS como reparaciones de guerra.
8
K
23
#27
MADMax2
Esos activos los han congelado, no incautado ¿verdad? es decir, no permiten moverlos pero no se los apropian. Así que creo que esto cae en saco roto
1
K
22
#7
azathothruna
"apoya" a palestina pero tambien a los europedos.
Este tio suena cada vez a la sucesora de cameron, o a la otra que no duro ni un telediario.
Si, lo comparo con los piratas
0
K
15
#35
Gry
A ver, hay dos alternativas: o pagan con el dinero ruso (y si sale mal pringa Bélgica) o sacan el dinero de nuestro bolsillo.
0
K
15
#18
odissey
Dice perro que Putin le lama los huevos por detras, pero que se ponga detras de Trump y Netanyahu y ahora le atiende.
1
K
15
#28
manzitor
En todo caso, siempre será mejor solución para resolver el problema,
terminar con la puta guerra de una vez
, donde todos pierden menos los que más tienen, asco de almas.
0
K
12
#36
luckyy
A mie parece mal que se tome esa medida como cuando Margarita mandaba bombas pacifistas a esa guerra que han alargado el conflicto tres años
0
K
9
#41
meneantepromedio
¿Una idea sensata de Sanchez? ¿en serio? Joder debo estar alucinando
0
K
9
#43
Ildrain
Si lo jodido ahí, al margen de que Rusia lo tome como una declaración de guerra o no (que ya, por sí solo, no está mal), es que a ver qué país deja su pasta en la UE. China ya se ha quejado de que esto se haga sin el consentimiento del Consejo de Seguridad, y si China y Rusia se mosquean con esto y EEUU está por la descomposición de Europa, a ver cómo lo apañamos, porque no van a ser los únicos. Nos están creciendo demasiado los enanos
0
K
7
#15
Mesopotámico
Un temazo para ambientar esta noticia
www.youtube.com/watch?v=Ann_XMs-gfc&list=RDAnn_XMs-gfc&start_r
0
K
7
Ver toda la conversación (
49
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Crees que lo estás arreglando. Pues no.
#11 Sánchez está avanzando adecuadamente en la escala comunista bolivariana.
Madre mía, lo que hay que leer.
#13 Siendo potencia nuclear yo no me arriesgaría.
Los países europeos de la OTAN cuentan con suficientes armas nucleares como para devastar una gran parte de Rusia, incluida Moscú. En ese escenario, nadie gana y todo el mundo pierde, pero si Rusia decide jugar ese peligroso juego, deberá aceptar las consecuencias de sus actos.
Lo de apelar a las… » ver todo el comentario
1. Rusia no ha atacado ningún país europeo
Ucrania es un país europeo reconocido internacionalmente, miembro de la ONU, con fronteras garantizadas por tratados firmados por la propia Rusia (Memorándum de Budapest). Invadirlo, anexionar territorios y bombardear sus ciudades **sí es atacar Europa**, aunque no sea UE ni OTAN. Reducir “Europa” a un club administrativo es una trampa semántica.… » ver todo el comentario
La propaganda triunfa cuando impide el contraste. Aquí hay argumentos que prefieres ignorar.
Si aceptar “haz lo que quieras porque tienes nukes” fuera la solución sensata, el mensaje sería devastador: cualquier potencia nuclear… » ver todo el comentario
Pillaje es lo más suave
Europa, el continente que alumbró los derechos humanos, cada vez puede dar menos lecciones morales si es que puede dar alguna ya
Te puedes gastar lo que quieras en Ucrania, ya han perdido la guerra a la que les empujamos ¿por qué seguir con esta pantomima?
Por cierto, Francia tiene unos 40k M de activos rusos incautados que no se van confiscar y en cambio está presionando a Bélgica para que sí confisque los que tienen ellos en la Euroclear, son la mayoría de activos rusos bloqueados
Además los países a favor de confiscar el dinero ruso tampoco quieren firmar un seguro en caso de que haya que devolver el dinero participen todos y no sólo Bélgica.
El
… » ver todo el comentario
Volvamos a la ley de la selva, que es hacia donde parece que nos dirigimos.
Como para tener dinero en un banco...
Ahora a esperar para leer los comentarios de los putinistas
Yo creo que aquí hay más gente pro Vox que pro Sánchez.
De Vox, pues prácticamente todos los usuarios de derechas. Que no lo dicen abiertamente, claro, porque saben que ser de Vox es vergonzoso para cualquier ser humano, pero que vamos, que sí.
Yo paso muy fuerte del PSOE. A lo más que han aspirado nunca para mí es a mal menor.
Menudo gilipollas.
Este tio suena cada vez a la sucesora de cameron, o a la otra que no duro ni un telediario.
Si, lo comparo con los piratas