‘La Revuelta’, en caída libre: marca mínimo histórico de audiencia

El programa presentado por David Broncano culmina este miércoles una racha negativa de audiencias que se extiende desde la vuelta de Navidad.

Pertinax
Ya lo sabíamos, porque si fuese al contrario sería portada. En Menéame, en peleas banderiles, la noticia es lo que no se menea, verbigracia:
www.meneame.net/story/gobierno-aprueba-tercera-prorroga-presupuestos-g
10
bronco1890
¿Todavía queda gente que ve la tele?
7
poxemita
Tranquilos, en septiembre para la nueva temporada la progresía volvera a ver la revuelta y nos freiran a noticias con que gana al hormiguero.
7
Toponotomalasuerte
#3 la gente se fue en desbandada a ver tele Madrid. A qué si?
2
Juanjolo
#3 totalmente
1
pozz
Hacer mierda, es lo que tiene.
Los pocos programas que he visto, por el invitado que me llama la atencion, daban verguenza ajena. :palm:
2
Pixmac
A "La revuelta" le afecta mucho que le vaya bien a "La isla de las tentaciones" o algún otro "reality" al compartir mucho público. Tampoco ayudan los cambios de programación por fútbol u otro evento. Eso sí, buena parte del público del programa lo visiona "en diferido", así que si no lo ven a través de La 1 lo ven más tarde.
0
javierchiclana
Si empiezas hablando con el público muchos minutos puedes aburrir... Me gusta, veo en Youtube muchas entrevista. Broncano hace un programa muy inestable en el interés y eso sirve en plataformas digitales, no en TV convencional.
0
Eukherio
#8 Es que el formato siempre se prestó más a lo digital. Ya con La Resistencia pasaba que había más gente viéndola en YouTube que en Movistar. En YouTube ya están a nada de superar al Hormiguero con un canal creado hace un año. En redes sociales suelen ganar por paliza. Supongo que por eso ahora Motos invita a un pringao como el Xokas, para mejorar números en redes.
2
Battlestar
Programas como el hormiguero, o este sobran a la hora que lo hacen, tendrían que ponerlos Después de lo que sea. Lo único que hacen estos programas es retrasar el contenido "principal" de la noche, quitándote cualquier gana remota que pudieras tener de verlo.

Por qué no los ponen como late show como en su dia Pepe Navarro o Crónicas?
1
Connect
Yo no veo ninguno de los dos. El Hormiguero porque está lleno de fachas cuenta-bulos. Y la Revuelta porque Broncano me resulta muy pesado: interrumpe mucho, demasiado egocéntrico y el programa muchas veces se hace monótono.
0
sorecer
#13 Muuyy bien!! Dile a tu amo que hoy te has ganado el cuenco de arroz por el trabajo hecho. Repite conmigo, que bueno es el amo... Jajaja.

Venga, a pastar al ignore con tu clan. Nos vemos en tu cuenta 26!! Besitos!!!!
0
okeil
Pues la alternativa de personajes como el cocochas en el hormiguero tampoco me llama ...
0
c0re
#13 las portadas eran antes de diciembre del 25.
0
taSanás
#18 que paso entonces?
0
satanasof
El primer cuarto de hora le está sobrando y necesita volver a tener invitados desconocidos singulares.

Ojalá vuelvan a la senda que funcionaba.
0
hormiga_cartonera
Me encanta el olor a Fachapobre y tragabolas acudiendo cuales hienas en manada a meter su mierda con cualquier tontería que salga.

Jajaj os jodéis! Más leer y menos llorar.

Si queréis facherío y retraso (en todos los sentidos) os váis a EEUU. Aquí no queremos votontos.
0
taSanás
habrá que dejarlo correr, esta noticia no es carne de portada, no como cuando gana :-D
0
sorecer
#10 Diciembre 25!! Yuju!! En nada podras abrir tu primera cuenta 26, ya veras. jajjaa Ains, si es que sois taaaan cantosos.
1
taSanás
#12 ya están los pollavieja mirando los registros para decidir qué decir, qué triste
0

