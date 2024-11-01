·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6520
clics
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
5683
clics
Cuando el plano del pueblo es un test de Rorschach: los términos municipales más absurdos y retorcidos de España
5118
clics
Los 100 mejores juegos arcade de la historia
5410
clics
Asesinato en Minneapolis. Informacion relevante
4116
clics
Cachondeo con esta 'entrevista' de Vito Quiles a Ayuso en Fitur: "Joder, la has puesto contra las cuerdas"
más votadas
465
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) recuerda a la Fiscalía de EEUU que el ICE no tiene justificación para matar gente solo por ir armada
380
Un juez federal en Minnesota ha bloqueado a la administración Trump para que no “destruya ni altere pruebas” relacionadas con el tiroteo en el que murió Alex Jeffrey Pretti [ENG]
434
Nuevos vídeos muestran al hombre asesinado por el ICE en Mineápolis defendiendo a personas de los agentes
416
He decidido independizarme de toda la tecnología de EEUU y abrazar la europea. Así lo estoy consiguiendo
391
David Uclés cancela una ponencia sobre la Guerra civil para no compartir cartel con Aznar y Espinosa de los Monteros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
67
clics
‘La Revuelta’, en caída libre: marca mínimo histórico de audiencia
El programa presentado por David Broncano culmina este miércoles una racha negativa de audiencias que se extiende desde la vuelta de Navidad.
|
etiquetas
:
broncano
,
la revuelta
,
audiencia
,
racha negativa
,
mínimo historico
7
2
0
K
72
actualidad
20 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
0
K
72
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Ya lo sabíamos, porque si fuese al contrario sería portada. En Menéame, en peleas banderiles, la noticia es lo que no se menea, verbigracia:
www.meneame.net/story/gobierno-aprueba-tercera-prorroga-presupuestos-g
10
K
95
#4
bronco1890
¿Todavía queda gente que ve la tele?
7
K
89
#3
poxemita
Tranquilos, en septiembre para la nueva temporada la progresía volvera a ver la revuelta y nos freiran a noticias con que gana al hormiguero.
7
K
32
#5
Toponotomalasuerte
#3
la gente se fue en desbandada a ver tele Madrid. A qué si?
2
K
43
#7
Juanjolo
#3
totalmente
1
K
12
#9
pozz
*
Hacer mierda, es lo que tiene.
Los pocos programas que he visto, por el invitado que me llama la atencion, daban verguenza ajena.
2
K
28
#17
Pixmac
A "La revuelta" le afecta mucho que le vaya bien a "La isla de las tentaciones" o algún otro "reality" al compartir mucho público. Tampoco ayudan los cambios de programación por fútbol u otro evento. Eso sí, buena parte del público del programa lo visiona "en diferido", así que si no lo ven a través de La 1 lo ven más tarde.
0
K
20
#8
javierchiclana
Si empiezas hablando con el público muchos minutos puedes aburrir... Me gusta, veo en Youtube muchas entrevista. Broncano hace un programa muy inestable en el interés y eso sirve en plataformas digitales, no en TV convencional.
0
K
17
#11
Eukherio
#8
Es que el formato siempre se prestó más a lo digital. Ya con La Resistencia pasaba que había más gente viéndola en YouTube que en Movistar. En YouTube ya están a nada de superar al Hormiguero con un canal creado hace un año. En redes sociales suelen ganar por paliza. Supongo que por eso ahora Motos invita a un pringao como el Xokas, para mejorar números en redes.
2
K
31
#2
Battlestar
Programas como el hormiguero, o este sobran a la hora que lo hacen, tendrían que ponerlos Después de lo que sea. Lo único que hacen estos programas es retrasar el contenido "principal" de la noche, quitándote cualquier gana remota que pudieras tener de verlo.
Por qué no los ponen como late show como en su dia Pepe Navarro o Crónicas?
1
K
16
#16
Connect
Yo no veo ninguno de los dos. El Hormiguero porque está lleno de fachas cuenta-bulos. Y la Revuelta porque Broncano me resulta muy pesado: interrumpe mucho, demasiado egocéntrico y el programa muchas veces se hace monótono.
0
K
16
#14
sorecer
#13
Muuyy bien!! Dile a tu amo que hoy te has ganado el cuenco de arroz por el trabajo hecho. Repite conmigo, que bueno es el amo... Jajaja.
Venga, a pastar al ignore con tu clan. Nos vemos en tu cuenta 26!! Besitos!!!!
0
K
10
#6
okeil
Pues la alternativa de personajes como el cocochas en el hormiguero tampoco me llama ...
0
K
10
#18
c0re
#13
las portadas eran antes de diciembre del 25.
0
K
10
#19
taSanás
#18
que paso entonces?
0
K
8
#20
satanasof
El primer cuarto de hora le está sobrando y necesita volver a tener invitados desconocidos singulares.
Ojalá vuelvan a la senda que funcionaba.
0
K
9
#15
hormiga_cartonera
*
Me encanta el olor a Fachapobre y tragabolas acudiendo cuales hienas en manada a meter su mierda con cualquier tontería que salga.
Jajaj os jodéis! Más leer y menos llorar.
Si queréis facherío y retraso (en todos los sentidos) os váis a EEUU. Aquí no queremos votontos.
0
K
8
#10
taSanás
habrá que dejarlo correr, esta noticia no es carne de portada, no como cuando gana
0
K
8
#12
sorecer
#10
Diciembre 25!! Yuju!! En nada podras abrir tu primera cuenta 26, ya veras. jajjaa Ains, si es que sois taaaan cantosos.
1
K
27
#13
taSanás
*
#12
ya están los pollavieja mirando los registros para decidir qué decir, qué triste
0
K
8
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/gobierno-aprueba-tercera-prorroga-presupuestos-g
Los pocos programas que he visto, por el invitado que me llama la atencion, daban verguenza ajena.
Por qué no los ponen como late show como en su dia Pepe Navarro o Crónicas?
Venga, a pastar al ignore con tu clan. Nos vemos en tu cuenta 26!! Besitos!!!!
Ojalá vuelvan a la senda que funcionaba.
Jajaj os jodéis! Más leer y menos llorar.
Si queréis facherío y retraso (en todos los sentidos) os váis a EEUU. Aquí no queremos votontos.