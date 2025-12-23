El Gobierno aprueba la tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo que establece los criterios técnicos para la prórroga en 2026 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Estos fueron los últimos aprobados y los que han estado vigentes en 2023, 2024 y a lo largo de 2025. Es una medida adoptada a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez presente y consiga sacar adelante en las Cortes Generales un nuevo proyecto para las cuentas públicas de 2026.