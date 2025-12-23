edición general
6 meneos
4 clics
El Gobierno aprueba la tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023

El Gobierno aprueba la tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo que establece los criterios técnicos para la prórroga en 2026 de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023. Estos fueron los últimos aprobados y los que han estado vigentes en 2023, 2024 y a lo largo de 2025. Es una medida adoptada a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez presente y consiga sacar adelante en las Cortes Generales un nuevo proyecto para las cuentas públicas de 2026.

| etiquetas: pge , presupuestos generales del estado , españa , psoe
6 0 0 K 73 politica
6 comentarios
6 0 0 K 73 politica
Pertinax #1 Pertinax *
Es de hace un mes, pero la he buscado y no la he encontrado. Si alguien encuentra una dupe, gustosamente descarto.
1 K 27
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Los presupuestos del 2023 son perfectamente válidos en el 2026.
1 K 22
Pertinax #5 Pertinax *
#2 Porque prorrogarlos durante años no tiene efecto en el mantenimiento de infraestructuras públicas, como es bien sabido.
1 K 22
thror #6 thror
#5 Pues culpa a quien se opone a unos nuevos presupuestos y obliga a prorrogarlos solo para joder al pais y que la gente culpe al gobierno.
0 K 9
Feindesland #3 Feindesland
¡¡¡Cojonudo!!!

¡Prueba conseguida!!!

{0x1f339} {0x1f339} {0x1f339} {0x1f339} {0x1f339} {0x1f339} {0x1f339} {0x1f339} {0x1f339} {0x1f339} {0x1f339}
0 K 18
tdgwho #4 tdgwho
Menos mal que los iban a presentar, y que se iban a aprobar.

Con Rajoy este señor pedía elecciones por perder la votación, aqui ni siquiera hay votación, saltándose la constitución.
0 K 10

menéame