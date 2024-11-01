edición general
7 meneos
8 clics
Reino Unido sólo tiene dos días de gas almacenado mientras la crisis de Medio Oriente amenaza los suministros (ING)

Reino Unido sólo tiene dos días de gas almacenado mientras la crisis de Medio Oriente amenaza los suministros (ING)

El Reino Unido cuenta con apenas dos días de reservas de gas, muy por debajo de otros países europeos que tienen semanas de margen. El descenso de reservas en el último año, junto al conflicto en Oriente Medio, ha disparado los precios del gas británico por encima del resto de Europa. Expertos advierten que esto encarecerá hipotecas, energía y bienes de consumo. El CEO de National Gas urge al gobierno a construir nueva infraestructura de almacenamiento para garantizar la seguridad energética del país.

| etiquetas: reino unido , energía , almacenamiento , gas , días , suministro
6 1 0 K 109 actualidad
14 comentarios
6 1 0 K 109 actualidad
Duke00 #4 Duke00
Pero no es una novedad, UK no tiene apenas depósitos para guardar gas. Tiene como 4 veces menos que España ( sin contar los depósitos de LNG que creo que tanto España como UK tienen bastante comparado con otros países).
1 K 24
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#3 a embotellar pedos
0 K 20
vicus. #6 vicus. *
Cómo está Cuba, la hostia..
0 K 19
HeilHynkel #11 HeilHynkel
Que ataquen Noruega, que la tienen al lado y tiene combustible para aburrir.
0 K 16
joffer #10 joffer
Que se lo pidan a EEUU estarán encantados a precio de tinta de impresora.
0 K 12
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Disparo en el pie, en el hombro , en el estómago y en las pelotas. Es lo que tiene comer ano naranja.
0 K 12
Duke00 #8 Duke00 *
#3 Si, puedes revisarlo en las fuentes oficiales de AGSI. Tienen unos 10 TWh de capacidad total, mientras que España tiene unos 40 TWh siendo también pequeño comparado con otros países de la UE.
0 K 11
#1 Barriales *
No me lo creo.
De ser cierto, son unos incompetentes.
0 K 8
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 viendo lo del Brexit, yo ya me espero cualquier cosa
2 K 40
#3 Barriales
#2 osea, tienes gas just in time?
0 K 8
johel #7 johel
#1 Despues de ver lo que les paso con el alcantarillado y las depuradoras tras el bretix, ¿que es lo que no parece creible?
0 K 10
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso
#7 y la privatización del servicio de ferrocarriles
0 K 20
jm22381 #12 jm22381
#1 Del propio artículo: Hace una década, el Reino Unido tenía suficiente capacidad de almacenamiento para cubrir alrededor de 12 días de demanda, pero varias instalaciones se cerraron después de que se retiró el apoyo del gobierno y la inversión en el sistema se secó.
0 K 20
Spirito #14 Spirito
#1 Además de piratas, manipuladores, gente que, como norma, no cumple su palabra... sí, son incompetentes.
0 K 9

menéame