Reino Unido sólo tiene dos días de gas almacenado mientras la crisis de Medio Oriente amenaza los suministros (ING)

El Reino Unido cuenta con apenas dos días de reservas de gas, muy por debajo de otros países europeos que tienen semanas de margen. El descenso de reservas en el último año, junto al conflicto en Oriente Medio, ha disparado los precios del gas británico por encima del resto de Europa. Expertos advierten que esto encarecerá hipotecas, energía y bienes de consumo. El CEO de National Gas urge al gobierno a construir nueva infraestructura de almacenamiento para garantizar la seguridad energética del país.