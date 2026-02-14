Ramón García: "Hay que llevar a nuestros hijos a los toros; les va a hacer mejores personas"

Ramon Garcia: "Por eso yo quiero pedir hoy que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros. Porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada. Ninguna otra cosa en la vida. Lleven a los niños a los toros, les va a hacer mejores personas". Asier Esparza, vocal de PACMA: "Se aprende a desconectar el alma y la empatía. El debate no está en si el toro sufre o no. Esto, la ciencia ya lo ha demostrado cientos de veces. El debate es: 'Ahora que sabéis que sufre, ¿hasta cuándo vais a seguir fingiendo que no lo sabéis?'.
La corrida se celebró en su honor en 1940, con motivo de su visita oficial para inspeccionar los sistema de seguridad de la dictadura y preparar la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya
Por curiosidad histórica.
Y ya de paso tambien hay que dejar que los curas violen a nuestros hijos, ¡no te jode! ¡manda huevos con el caposo de Ramón Garcia! y mira que hace unos años me caia simpatico y todo pero ahora entre la caspa y el olor a naftalina apesta...
Los poetas lo veían como la victoria del hombre contra la bestia, casi mitológico. La bravura, la sangre, la música, la muerte del toro y del torero.
A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya… » ver todo el comentario
De ver como funcionan las "duchas" de auschwitz
De como funcionan los gulag.
Menudo montón de mierda el Mamón García este.
