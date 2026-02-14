edición general
Ramón García: "Hay que llevar a nuestros hijos a los toros; les va a hacer mejores personas"

Ramon Garcia: "Por eso yo quiero pedir hoy que lleven a sus hijos y a sus hijas a los toros. Porque el mundo del toro y lo que se aprende no te lo da nada. Ninguna otra cosa en la vida. Lleven a los niños a los toros, les va a hacer mejores personas". Asier Esparza, vocal de PACMA: "Se aprende a desconectar el alma y la empatía. El debate no está en si el toro sufre o no. Esto, la ciencia ya lo ha demostrado cientos de veces. El debate es: 'Ahora que sabéis que sufre, ¿hasta cuándo vais a seguir fingiendo que no lo sabéis?'.

nopolar #2 nopolar
Cuando se acaben de quitar la careta de la cultura los veréis reivindicar el sadismo abiertamente.
#1 txelin
…” es una lástima que no exista ya la lucha de gladiadores, iban a salir con el máster hecho” añadió
Sandman #3 Sandman
Me he acordado de un video de hará 20 años de unos turistas saliendo despavoridos de una plaza de toros, la Monumental de Barcelona, creo recordar, en shock y medio llorando porque pensaban que lo de la "fiesta nacional" era una especie de juego con el toro, y no una matanza bárbara y sangrienta. Lo mismo así...
#9 Eukherio
#3 Cuando era niño echaban los toros en La 2 por la tarde de vez en cuando, a una hora en la que solía haber dibujos. Hubo un día en el que, por lo que recuerdo, el toro no terminaba de morirse y el torero le tuvo que dar varias veces con el descabello. Fue extremadamente desagradable, y aun tengo la imagen bastante presente décadas después. Y todo esto lo vi en una tele vieja no excesivamente grande, que si ese día hubiese un niño viéndolo en directo en la plaza igual acababa en el psicólogo.
karaskos #21 karaskos
#9 No te preocupes, en la siguiente legislatura los echarán por La1 :-S
Catapulta #24 Catapulta
#9 Que recuerdos de mi abuelo obligándome a dejarlo en la merienda mientras yo hacía zapping buscando dibujos... Pobre hombre, y estoy seguro de que el no veía lo horrible que era eso. No era consciente del sadismo y maltrato que suponía eso. Cuando te crías normalizando la violencia no la ves. Qué coñazo los toros ... Es que si aún no fuese sobre matar un animal seguiría siendo una gilipollez.
Charles_Dexter_Ward #10 Charles_Dexter_Ward
#3 Cuando Himmler se mareó en Las Ventas ante la crueldad del espectáculo taurino
La corrida se celebró en su honor en 1940, con motivo de su visita oficial para inspeccionar los sistema de seguridad de la dictadura y preparar la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya
Por curiosidad histórica.
Supercinexin #11 Supercinexin
#3 Hace unos años en Menéame leí una entrevista a una de éstas viejas glorias españolas de la producción musical, no recuerdo quién era, un grande de éstos que trabajaba en la radio y para discográficas y tal... y contaba que en los 80 vino de gira a España nosequé rockero estadounidense famosísimo,. tampoco recuerdo quién xD pero si supiera el nombre lo conoceríamos todos, y le pidieron a él que le acompañará e hiciera de guía turístico,.estuviera con él de traductor y tal. Y lo mismo: se…   » ver todo el comentario
#22 Lusco2
#11 Sin pantallas gigantes y con banda militar tocando a degüello no se debe ver mucho, en USA cazan ciervos hasta los niños, los chorretones de sangre y estertores del bicho son los mismos
#7 Eukherio
La verdad es que no entiendo muy bien el motivo por el que un tío que generalmente tiene buena imagen pública le dio por meterse en un fregado de este tipo, pero su discurso se ha movido bastante por las redes.
#8 sliana
#7 diría que, como todos, tiras de memoria. De joven era un tipo majo, pero de viejo le he visto salidas de impresentable que encima quedan grabadas en televisión. Cuanto más viejo más pellejo.
#12 Eukherio
#8 A ver, que lo rescató Ibai para hacer unas campanadas en streaming porque sabía que la gente aun le tenía cariño. Con este tipo de cosas te vas a poner a mucha gente en contra, porque no solo está defendiendo a los toros, está hablando de que los niños deberían ver espectáculos taurinos, que es bastante más grave. No creo que en una gala de mierda como esa le paguen tanto como para jugársela en otros trabajos, pero él sabrá.
TheIpodHuman #15 TheIpodHuman *
Y ya de paso tambien hay que dejar que los curas violen a nuestros hijos, ¡no te jode! :wall: ¡manda huevos con el caposo de Ramón Garcia! y mira que hace unos años me caia simpatico y todo pero ahora entre la caspa y el olor a naftalina apesta...
Lutin #13 Lutin
Un gilipollas más
Torrezzno #25 Torrezzno *
#20 pero era exactamente la misma actividad. El toreo no ha cambiado mucho. Diría que antes era incluso más sangriento, antes los caballos de los picadores no llevaban protección y el toro los destripaba.

Los poetas lo veían como la victoria del hombre contra la bestia, casi mitológico. La bravura, la sangre, la música, la muerte del toro y del torero.

A las cinco de la tarde.
Eran las cinco en punto de la tarde.
Un niño trajo la blanca sábana
a las cinco de la tarde.
Una espuerta de cal ya…   » ver todo el comentario
#4 Nasser *
Entre estos y los curas van a mancillar toda una generación.Que asco
Torrezzno #14 Torrezzno
Bueno, mucha gente comparte eso. Garcia Lorca, Miguel Hernandez..
NoPracticante #20 NoPracticante
#14 eran otros tiempos.
AlienRoja #18 AlienRoja
A este ya hace tiempo que se le ve el plumero :-/
azathothruna #5 azathothruna
Claro que se aprende lo mismo de otras fuentes.
De ver como funcionan las "duchas" de auschwitz
De como funcionan los gulag.
:shit: :wall: :wall: :wall: :wall: :wall:
Catapulta #26 Catapulta
No creo que todos los taurinos sean malas personas, creo que simplemente no son capaces de ver lo malo de algo para lo que le educaron. Es difícil cambiar a la gente mayor. Atacarles no solucionará nada. Lo mejor es no financiar los toros y acabar con ellos de forma silenciosa y racional acorde a la realidad y no ponerte en contra a medio país. Ya irán muriendo y siendo reemplazados por gente jugando en el pc.
#6 Suleiman
Está ya buscando colocarse para el próximo gobierno.
Ludovicio #19 Ludovicio
Mejores personas introduciéndolos en la tortura de animales como forma de ocio.

Menudo montón de mierda el Mamón García este.
elgranpilaf #17 elgranpilaf
Ponte tú delante del toro si tanto te gusta, tarado
#27 okeil
Mejores personas que el que les lleva a los toros, seguro.
karaskos #23 karaskos
Apuntaba maneras el casposo este con la capa en pleno Madrid...
