Me pregunto en este video por qué la gente vota al PP. Se trata de una orientación que tiene algo de psicoanalítica, pero que también plantea una cuestión clásica para la filosofía actual: la cuestión de la banalidad del mal, planteada por la filósofa Hannah Arendt.
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Por mucha corrupción que haya en el PSOE, que la hay y la habrá, siempre será varios órdenes de magnitud menor que la que hay en el PP, donde todos y cada uno tienen claro que el objetivo es mangar y tienen un sistema muy efectivo y al poder judicial para protegerlos.
En mi caso creo que toca sanear las sillas del gobierno. No me motiva NADA el PP pero ¿a quien voto que no sea tirar el voto? En mi caso no me planteo el arco izqierdo al PSOE porque creo que las personas en el gobierno no cambiarían.
Eso sí, yo ya pasó de votar a ninguno.
Egoismo, envidia y maldad. El PP sabe muy bien apelar a los bajos instintos de la gente y atrae a muchos seres afines.
Ignorancia. El PP, como voz, atrae a los ignorantes y a los idiotas.
Lo que deberían explicar es porque la gente vota a Vox , que igual se consigue la cura al cáncer resolviendo ese misterio
P.S. El PP es una organización criminal, según una sentencia judicial firme...