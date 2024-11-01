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¿Por qué la gente vota al PP?

¿Por qué la gente vota al PP?  

Me pregunto en este video por qué la gente vota al PP. Se trata de una orientación que tiene algo de psicoanalítica, pero que también plantea una cuestión clásica para la filosofía actual: la cuestión de la banalidad del mal, planteada por la filósofa Hannah Arendt.

| etiquetas: pp , partido popular , elecciones , voto
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32 comentarios
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Comentarios destacados:        
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
Eso no lo dudo, es verdad que el PP garantiza una cantidad de muertes debidas a su gestión, unos niveles de corrupción y un uso delictivo de las instituciones del estado que no se encuentra en otros partidos.
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MiguelDeUnamano #20 MiguelDeUnamano
#9 Vaya, era una respuesta para el primer comentario.
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Malinke #7 Malinke
Joer, porque los medios blanquean sus delitos, las ffccse no los investigan y la judicatura, cuando los juzga, suele hacerlo tarde y «mal», lo mismo para VOX y Cs; todo lo contrario que al PsoE y sobre todo desde que se alió con la izquierda.
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DayOfTheTentacle #15 DayOfTheTentacle
#7 nah, es el "pero tú más".
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Malinke #19 Malinke
#15 pero "mucho más".
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DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
#19 "total...supermegamás"
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#25 MenéameApesta
#23 A ver colega, que en el PP se cepillaron al último líder por investigar las comisiones que se llevaba la familia de la presidenta de la comunidad de Madrid.
Por mucha corrupción que haya en el PSOE, que la hay y la habrá, siempre será varios órdenes de magnitud menor que la que hay en el PP, donde todos y cada uno tienen claro que el objetivo es mangar y tienen un sistema muy efectivo y al poder judicial para protegerlos.
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inventandonos #27 inventandonos
#25 ya, eso es verdad :-/
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eltxoa #1 eltxoa
Porque considera que las alternativas no son mejores.
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JuanCarVen #13 JuanCarVen
#1 Votamos demasiado con las tripas, no hay ninguna consideración y lo sabes.
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inventandonos #18 inventandonos
#1 Una vez oí que en el voto condensa muchas información en un sola papeleta.

En mi caso creo que toca sanear las sillas del gobierno. No me motiva NADA el PP pero ¿a quien voto que no sea tirar el voto? En mi caso no me planteo el arco izqierdo al PSOE porque creo que las personas en el gobierno no cambiarían.
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#22 MenéameApesta
#18 Vota a PP o a vox que van a sanear de carallo.
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inventandonos #23 inventandonos
#22 Mi dilema es ese. Votar a quien no quiero porque solo ese tiene alguna posibilidad de generar alternancia, o votar a quien quiero pero con lo que sabemos que ha ocurrido con todos los gobernantes que han estado más de 2 candidaturas gobernando :-/
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#29 Tensk
#18 Bienvenido a mi mundo.

Eso sí, yo ya pasó de votar a ninguno.
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estemenda #2 estemenda *
Esto te lo desvela Iker Jiménez :troll:
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Mediorco #16 Mediorco *
Masoquismo. Hay gente que le gusta que abusen de ella: que le mientan, que le roben, que le nieguen atención medica en función de si vives en una residencia pública...

Egoismo, envidia y maldad. El PP sabe muy bien apelar a los bajos instintos de la gente y atrae a muchos seres afines.

Ignorancia. El PP, como voz, atrae a los ignorantes y a los idiotas.
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rogerius #31 rogerius *
#30 Nope. Ilumíname. Veo muertos, veo fachas y tontos a punta pala… pero elefantes… ni uno. :-|
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DayOfTheTentacle #32 DayOfTheTentacle *
#31 replanteo: partimos de que da igual a quién votes: ¿no sientes que los demás partidos ocultan cosas que son evidentes para ti pero que mucha gente hace como que no existen?
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#5 drstrangelove
La gente no vota. La gente ficha, que es muy diferente.
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gale #4 gale
Hay gente con ideología conservadora.
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DayOfTheTentacle #12 DayOfTheTentacle
#4 pues que voten a falange pero al pp con los casos de corrupción que tiene??
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curaca #6 curaca
Cada uno por sus intereses.
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DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#6 claro, pero en muchos casos es gente que vota contra sus intereses prácticos pq valora más sus ideológicos...vamos, el si me muero de frío me tapo con la bandera y si tengo hambre me la como.
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DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Pq "y tú más".
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Don_Pixote #3 Don_Pixote
media España tiene más pasta que la otra y le interesa que sea así

Lo que deberían explicar es porque la gente vota a Vox , que igual se consigue la cura al cáncer resolviendo ese misterio
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DayOfTheTentacle #11 DayOfTheTentacle
#3 lo repito: pq vox muestra al elefante que nadie quiere ver. Otra cosa es que su solución sea terrible....
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rogerius #28 rogerius *
#11 ¿De qué elefante hablas? ¿No será que alucinan?
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DayOfTheTentacle #30 DayOfTheTentacle
#28 tú no lo ves no?
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#8 Galton *
Repetimos: Porque quieren ser ladrones como ellos...
P.S. El PP es una organización criminal, según una sentencia judicial firme... :take: :take: :take:
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FunFrock #17 FunFrock
#8 donde esta esa sentencia?
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#24 Marcus78
Hay quien vota a vox. Como no va a haber gente que vota pp :troll:
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#26 Emotivo
Viene a decir que la gente con mala leche se inclina por la derecha.
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menéame