El príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi se autoproclama líder de transición en Irán

En un mensaje publicado en la plataforma X, Pahlavi calificó de “ilegítimo” cualquier intento de nombrar un sucesor dentro de la actual estructura de poder en Teherán, al considerar que quien asuma el cargo “carecerá de legitimidad y será cómplice del sangriento historial del régimen”.
| etiquetas: reza pahlavi , líder supremo , irán , autoproclamación , transición
Y los borbones de aquí para colocarlo allí si cae la República Francesa.
Vive en su mundo de fantasía.
Trumpetas quiere al palevi, que se le ve un tipo manejable que les dará todos los millones del negocio petrolero, aunque tenga que reprimir a fuego a unos y otros.