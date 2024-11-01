edición general
El príncipe heredero exiliado Reza Pahlavi se autoproclama líder de transición en Irán

En un mensaje publicado en la plataforma X, Pahlavi calificó de “ilegítimo” cualquier intento de nombrar un sucesor dentro de la actual estructura de poder en Teherán, al considerar que quien asuma el cargo “carecerá de legitimidad y será cómplice del sangriento historial del régimen”.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
Bueno, este es como este tarado que tenemos en España y que se proclama rey de Francia.
5 K 85
Veelicus #7 Veelicus
#3 Si, pero a este le lleva cuidadando toda la vida EEUU, y ahora le estan preparando para colocarlo como rey alli si los ayatolas caen
1 K 24
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#7

Y los borbones de aquí para colocarlo allí si cae la República Francesa. :roll:
1 K 26
Alfon_Dc #17 Alfon_Dc
#3 peor..este aspira a ser una especie de "rey encargado" tipo Guaido, que no cuela? Algo le caen.que cuela, lo mismo.
0 K 11
#5 candonga1
Otro presidente encargado.

xD
1 K 31
efectogamonal #1 efectogamonal *
Ahora vendrá el pedo diciendo que que pasa, que no le han invitao a la ceremonia electoral del nuevo líder, y asín tol dia {0x1f525}
0 K 20
#12 Albarkas
Un inútil con dinero que se aburre.
Vive en su mundo de fantasía.
0 K 20
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
la culpa fue del sha-sha-shá {0x1f3b5} {0x1f3b6} {0x1f3b7}
1 K 19
woody_alien #11 woody_alien
Otro presidente electo y legítimo, como Guaidó. Ahora le darán el control sobre los bienes iranís incautados en el extranjero para que ayude a su pueblo, como a Guaidó xD
1 K 19
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
Pues no se que hace que no esta en Iran junto a su pueblo...
0 K 16
#2 MenéameApesta
Desde EEUU se proclama líder cualquiera.
0 K 12
joffer #10 joffer
Se parece a bibi
0 K 12
Dene #16 Dene
otro presidente encargado??
0 K 12
#9 drstrangelove
Y la oposición iraní, esa que se queja de que también es bombardeada ¿qué pensaba, que trumpetas iba a quitar a los ayatolás y los iba a poner a ellos? Que memos.

Trumpetas quiere al palevi, que se le ve un tipo manejable que les dará todos los millones del negocio petrolero, aunque tenga que reprimir a fuego a unos y otros.
0 K 11
#15 Alcalino
muy autodemocrático todo
0 K 10
#14 pirat
Muy democrática la moda esta de autoproclamarse...
0 K 9
#13 T3rr0rz0n3
pues que vaya a irán entonces, no?
0 K 6

