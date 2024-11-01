edición general
Presentan al Congreso de EEUU un proyecto legislativo para anexionarse Groenlandia

Presentan al Congreso de EEUU un proyecto legislativo para anexionarse Groenlandia

En un nuevo desafío al orden jurídico internacional y al principio de soberanía nacional, el congresista republicano Randy Fine presentó este lunes ante el Congreso estadounidense la denominada «Ley de Anexión y Estado de Groenlandia». Este proyecto legislativo busca otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para incorporar la isla a la Unión, ignorando abiertamente la integridad territorial del Reino de Dinamarca y los tratados globales que prohíben la adquisición forzosa de territorios.

pitercio #13 pitercio
Lo único positivo de estas amenazas invasoras de un estado extranjero es que se está retratando uno a uno la banda de traidores inmorales que gobiernan y regentan Europa.
0 K 16
woody_alien #7 woody_alien
EE.UU. invadirá Europa para impedir que lo hagan los malvados rusos o los ominosos chinos, debemos estar agradecidos a Daddy Trumpo, él es el bueno.
0 K 11
Trevago #10 Trevago *
Un congresista presenta un proyecto.
Uno.
Sin querer hacer bueno a los USA, esto es un poquito sensacionalista, no?
0 K 9
DrEvil #2 DrEvil
Los de EMT acertaron el otro día: habría que cambiarle el nombre a Isla de Epstein. ¿No le quiso cambiar él el nombre al golfo de México? Pues esto igual.

Como en gran parte es una cortina de humo para que no se hable de EPSTEIN... Pues EPSTEIN, EPSTEIN, EPSTEIN cada vez que hable de alguna tontería de esas.
0 K 8
#4 perej
#2 creo que va mas lejos que ser una cortina de humo.
En dos meses es suya
1 K 20
Herumel #8 Herumel
#4 Habría que enviar tropas y probar el "switch off" de los F35, tienen que en algún momento que retratarse, y que eso les duela. Si les vas regalando todo seguirán y seguirán y seguirán.
0 K 12
balancin #9 balancin *
#2 #4 #8 Y nosotros Groenlandia de qué nos va? No nos importará más que los bálticos, no? Está más lejos, vive menos gente y no cambia en nada la vida.

Bueno sí. Podéis ir descorchando el cava, porque el día que invada se acaba oficialmente la OTAN. Enhorabuena, no?
0 K 13
Herumel #11 Herumel
#9 El estado de derecho, las Normas Internacionales y sobre todo la UE, por que cuando venga USA a quedarse con el portaviones insumergible de las islas canarias podremos exigir a Noruega que nos ayuden con ello también. En el mundo que se está montando o tienes aliados o tienes enemigos.
0 K 12
#12 z1018
#9 nos va lo mismo que Ucrania, para comprobar cómo funciona la propaganda y la hipocresía del faro intelectual y moral del mundo libre
0 K 7
#3 Tks4dTip
Con buscar un poco se ve que el tipo es una joya.
0 K 7
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre
#3 Pues entonces es la persona ideal cuando quieres llevar adelante una locura
0 K 9
ansiet #6 ansiet
#3 Si y un cerdo
0 K 12

