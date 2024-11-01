Presentan al Congreso de EEUU un proyecto legislativo para anexionarse Groenlandia

En un nuevo desafío al orden jurídico internacional y al principio de soberanía nacional, el congresista republicano Randy Fine presentó este lunes ante el Congreso estadounidense la denominada «Ley de Anexión y Estado de Groenlandia». Este proyecto legislativo busca otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para incorporar la isla a la Unión, ignorando abiertamente la integridad territorial del Reino de Dinamarca y los tratados globales que prohíben la adquisición forzosa de territorios.