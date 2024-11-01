Presentan al Congreso de EEUU un proyecto legislativo para anexionarse Groenlandia

En un nuevo desafío al orden jurídico internacional y al principio de soberanía nacional, el congresista republicano Randy Fine presentó este lunes ante el Congreso estadounidense la denominada «Ley de Anexión y Estado de Groenlandia». Este proyecto legislativo busca otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para incorporar la isla a la Unión, ignorando abiertamente la integridad territorial del Reino de Dinamarca y los tratados globales que prohíben la adquisición forzosa de territorios.
| etiquetas: congreso , eeuu , proyecto , ley , anexión , groenlandia
Uno.
Sin querer hacer bueno a los USA, esto es un poquito sensacionalista, no?
Como en gran parte es una cortina de humo para que no se hable de EPSTEIN... Pues EPSTEIN, EPSTEIN, EPSTEIN cada vez que hable de alguna tontería de esas.
En dos meses es suya
Bueno sí. Podéis ir descorchando el cava, porque el día que invada se acaba oficialmente la OTAN. Enhorabuena, no?