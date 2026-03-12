·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10986
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
4594
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
3608
clics
Irán lanza su mayor ataque sobre Israel en el duodécimo día de guerra
4179
clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"
4368
clics
El miedo cambia de bando
más votadas
579
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
410
Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]
365
Quirón da por hecho que ha ganado un contrato de 140 millones de euros para dirigir durante cinco años un laboratorio público donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños
465
En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa
356
Von der Leyen quiere recuperar el 'tope' ibérico al gas y al crudo en toda la UE para no romper el mercado como ocurrió en 2022
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
90
meneos
817
clics
El portaaviones USS Gerald R. Ford sufre un incendio y al menos dos marineros resultan heridos (EN)
Se produjo un incendio a bordo del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) el jueves, confirmaron varias fuentes a USNI News.
|
etiquetas
:
eeuu
,
ford
,
portaaviones
,
mar rojo
,
irán
,
guerra
54
36
1
K
440
actualidad
45 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
54
36
1
K
440
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Tkachenko
*
Otra fuente
www.reuters.com/business/aerospace-defense/two-us-sailors-injured-afte
El flambeado se les ha debido ir de las manos
17
K
228
#4
rogerius
*
#1
Se les han rebelado la fondue y el souflé, han saltado de la mesa y recorrido la cubierta hasta la santabárbara…
9
K
114
#12
Dav3n
#4
En ningún caso es fruto de un ataque...
En el peor escenario son los mismos yankees que no quieren morir por Israel
4
K
64
#22
Spirito
#12
Ha sido ETA. (/Mode facherio OFF)
1
K
29
#33
Barriales
#22
Mayor Oreja eta esta preparando un libro del tema.
1
K
17
#37
walk_kindly_shout
#12
jo, ya es casualidad eh, que se incendie el solito en medio de una zona de guerra. Mecachis...
1
K
30
#35
Tronchador.
*
#1
#4
#5
#9
#20
#21
Habéis hecho referencias a comida en un portaviones pero habéis fallado. La respuesta correcta es:
El cocinero ya no está en buena forma.
2
K
27
#39
DocendoDiscimus
#35
0
K
11
#40
mjmx
#35
Casey fucking Ryback
0
K
9
#17
Supercinexin
#1
No hay que fumar cerca de la santabárbara.
1
K
39
#20
Eibi6
#1
yo creo que se dejaron una pizza en el horno, cosas que pasan cuando estás en paz en un barco
1
K
29
#21
DocendoDiscimus
#1
¡ESTABAN HACIENDO BARBACOA, NO ES NINGÚN INCENDIO Y LOS HERIDOS SON POR UN EMPACHO! ¡TODO ESTÁ BIEN, ESTÁN GANANDO LA GUERRA, NADA QUE VER AQUÍ!
Perdón por las mayúsculas.
3
K
30
#28
Spirito
*
#21
El Taliban Hortografico te va a freír. Te va a perseguir en los próximos 15 días. Eso no lo perdona.
¡Huye insensato!
0
K
9
#41
DocendoDiscimus
#28
Tengo miedo.
1
K
20
#26
pushakk
#1
habrá sido la defensa aérea de Kuwait.
1
K
27
#31
woody_alien
#1
Yo apunto al grisú, una explosión del metano contenido en los WC atascados.
0
K
12
#45
El_Tio_Istvan
#1
debe ser el metano de los ríos de mierda que corren por su congestionado sistema de aguas negras
0
K
11
#3
WcPC
Otro ataque amigo, obviamente...
9
K
122
#5
cenutrios_unidos
#3
Se pusieron con una tarta con velas y pasan estas cosas.
2
K
39
#7
jm22381
Habrá sido un cigarrillo mal apagado... como los rusos
3
K
58
#32
Trevago
#7
Venía a decir eso, gracias.
Ojalá cunda el ejemplo de estos fuegos no relacionados con el conflicto en todos los ejérctios agresores.
1
K
29
#6
azathothruna
No se donde lei que un portaviones tiene problemas con los retretes
2
K
42
#10
PerritaPiloto
#6
Decían que de vez en cuando tienen que verter acido sulfúrico en el sistema de desagüe para desatrancarlo.
Igual lo que echa fuego es el * del marineros.
0
K
8
#14
Dav3n
#6
Me parece que esa frase se va a convertir en un meme ligero dentro de no mucho...
Igual que lo de que los franceses se rinden antes de luchar
Está pasando
2
K
38
#29
Juantxi
#6
Tiene un muy mal diseño del sistema de alcantarillado, está muy atascado y no es nada saludable, con miles de tripulantes y un cima tan cálido. Cada tres meses de e llevarlo a desatascar, pero llevan más de un año sin hacerlo. Eso no les ayudará tampoco a ganar la guerra ilegal que han iniciado.
Es un portamierdas tanto como un portaviones. Siguen siendo tercermundistas por mucho armamento peligroso que manejen.
0
K
11
#30
el_Tupac
#6
con lo que deben cagar los soldados, no me extraña.
Si ya la comida normal de USA es un engrudo, imagínate la cuartelera...
0
K
10
#9
sieteymedio
Estaban cocinando con la ventana abierta y se les coló un dron.
1
K
30
#8
Keldon82
Estarían fumando porros cerca de los chalecos salvavidas.
1
K
26
#11
joffer
Lo mismo es casualidad. Pero vaya casualidad.
www.abc.es/internacional/incendio-lavanderia-uss-gerald-ford-deja-dos-
<<El 12 de marzo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78) sufrió un incendio originado en la lavandería principal del buque. La causa del incendio no estuvo relacionada con el combate y está contenida. No hay daños en el sistema de propulsión del barco y el portaaviones continúa en pleno funcionamiento.>>
2
K
25
#16
sofazen
#11
Hombre decir que no hay daños en el sistema de propulsión no es acotar demasiado los daños. Tiene pinta de ser grave.
1
K
19
#36
pitercio
Qué fieras, se combaten a sí mismos.
0
K
20
#27
capitan__nemo
¿Un incendio o "un incendio"? guiñi guiño.
m.youtube.com/watch?v=FPS97y63KXw
0
K
20
#43
Torrezzno
#42
me da igual. Como si implosiona el portaaviones y toda la flota americana. Me aburre el gregarismo de Meneame simplemente. Cuando os da por algo la portada es insoportable.
0
K
18
#38
Torrezzno
A portada cada vez que un americano se tuerce un tobillo?
0
K
18
#42
Spirito
#38
¿Ésta te ha escocio un poco?
0
K
9
#2
Febrero2008
Combustión espontanea, que tan de moda estaba en los 80
1
K
16
#18
Spirito
*
#2
Han sido las toallitas de papel que han saturado el metano acumulado en las tuberías.
1
K
19
#25
Suleiman
Entre la lavandería y las cañerías del WC, menudo portaviones de mierda....
0
K
13
#23
j-light
Entonces, por esto la guerra va a terminar pronto
0
K
10
#15
LoboAsustado
Espía ruso confirmado en el portaaviones
0
K
9
#13
Spirito
*
Vais a infartar al pollito naranja, al Zanahorio pío ¡Destructores!
Pío, pío, el pollito pío...
P.d.: Vendo palomitas, solo a gente con corazón y alma. Absteneros los de la Camarilla Yanquineja.
0
K
9
#19
Spirito
La que está liando el perro.
0
K
9
#34
Razorworks
Cosas que pasan. ¿A quien no le ha salido ardiendo el portaaviones más grande del mundo por accidente en mitad de una zona de guerra?
0
K
7
#44
lestat
Todos sabemos que a los yankies se les acabará la chulería el día que sus portaaviones tengan miedo otra vez de navegar por el mundo y les hundan uno y recojan unos miles de ataúdes. Ese será el punto de inflexión de toda una era desde la segunda guerra mundial.
Otras armas vendrán, más baratas, veremos si mas terribles pero en el impass a ver si hay algo de estabilidad sin un matón asaltando recursos.
0
K
6
#24
Alexfighter
Los soldados jugando a hacer lanzallamas de pedos en la lavandería.
0
K
6
Ver toda la conversación (
45
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.reuters.com/business/aerospace-defense/two-us-sailors-injured-afte
El flambeado se les ha debido ir de las manos
En el peor escenario son los mismos yankees que no quieren morir por Israel
El cocinero ya no está en buena forma.
Perdón por las mayúsculas.
¡Huye insensato!
Ojalá cunda el ejemplo de estos fuegos no relacionados con el conflicto en todos los ejérctios agresores.
Igual lo que echa fuego es el * del marineros.
Igual que lo de que los franceses se rinden antes de luchar
Está pasando
Es un portamierdas tanto como un portaviones. Siguen siendo tercermundistas por mucho armamento peligroso que manejen.
Si ya la comida normal de USA es un engrudo, imagínate la cuartelera...
www.abc.es/internacional/incendio-lavanderia-uss-gerald-ford-deja-dos-
<<El 12 de marzo, el USS Gerald R. Ford (CVN 78) sufrió un incendio originado en la lavandería principal del buque. La causa del incendio no estuvo relacionada con el combate y está contenida. No hay daños en el sistema de propulsión del barco y el portaaviones continúa en pleno funcionamiento.>>
m.youtube.com/watch?v=FPS97y63KXw
Vais a infartar al pollito naranja, al Zanahorio pío ¡Destructores!
Pío, pío, el pollito pío...
P.d.: Vendo palomitas, solo a gente con corazón y alma. Absteneros los de la Camarilla Yanquineja.
Otras armas vendrán, más baratas, veremos si mas terribles pero en el impass a ver si hay algo de estabilidad sin un matón asaltando recursos.