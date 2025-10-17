El policía nacional José Luis Cordera mató a su madre, de 93 años, en un "acto de desesperación" por sus "deudas económicas"

La conmoción es máxima en el seno de la Policía Nacional por la investigación judicial de este parricidio y que tiene en la diana a un agente con más de dos décadas de trayectoria, con una destacada labor defendiendo los derechos de sus compañeros, como así lo demuestra que en 2023 fue reelegido por votación como secretario general provincial de Justicia Policial (Jupol) en Ávila -un cargo que ostentaba desde el año 2019-.