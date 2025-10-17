edición general
El policía nacional José Luis Cordera mató a su madre, de 93 años, en un "acto de desesperación" por sus "deudas económicas"

El policía nacional José Luis Cordera mató a su madre, de 93 años, en un "acto de desesperación" por sus "deudas económicas"

La conmoción es máxima en el seno de la Policía Nacional por la investigación judicial de este parricidio y que tiene en la diana a un agente con más de dos décadas de trayectoria, con una destacada labor defendiendo los derechos de sus compañeros, como así lo demuestra que en 2023 fue reelegido por votación como secretario general provincial de Justicia Policial (Jupol) en Ávila -un cargo que ostentaba desde el año 2019-.

tul
menuda joyita, dejando el pabellon del cuerpo bien alto
Escafurciao
Pobrecillo desesperado, espero que lo desesperen en la cárcel a base de desesperantes.
riz
"Tenía cierta adicción al juego"

Me pregunto si es este es su único delito para pagar las deudas.
