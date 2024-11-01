Policía Nacional se gasta 1 millón de euros en 10 todoterreno para la UIP

En total, Policía Nacional ha comprado 10 unidades de este vehículo para las Unidades de Intervención Policial en su configuración Utility Wagon de cinco asientos. ¿El precio por coche? 73.243 euros de tarifa a lo que hay que sumar la conveniente adaptación con protectores de carrocería, luces y sirenas. En total, el montante podría rondar los 900.000 euros, aunque podría superarlo teniendo en cuenta que los 10 Grenadier van muy bien equipados ya que llevan los neumáticos BFGoodrich , a razón de 1.275 euros de sobrecoste por vehículo.