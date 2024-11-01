edición general
12 meneos
100 clics
Policía Nacional se gasta 1 millón de euros en 10 todoterreno para la UIP

Policía Nacional se gasta 1 millón de euros en 10 todoterreno para la UIP

En total, Policía Nacional ha comprado 10 unidades de este vehículo para las Unidades de Intervención Policial en su configuración Utility Wagon de cinco asientos. ¿El precio por coche? 73.243 euros de tarifa a lo que hay que sumar la conveniente adaptación con protectores de carrocería, luces y sirenas. En total, el montante podría rondar los 900.000 euros, aunque podría superarlo teniendo en cuenta que los 10 Grenadier van muy bien equipados ya que llevan los neumáticos BFGoodrich , a razón de 1.275 euros de sobrecoste por vehículo.

| etiquetas: policia , uip , todoterreno , ineos
11 1 0 K 132 actualidad
11 comentarios
11 1 0 K 132 actualidad
Enésimo_strike #4 Enésimo_strike
Al menos es para la policía española y no para la marroquí.
2 K 44
#6 Pixmac
Bien gastado. Un todoterreno bueno y bien equipado, para mayor seguridad, mayor efectividad y mayor practicidad.
3 K 43
#1 DatosOMientes
Bien gastados.
2 K 38
#10 CarlosSanchezDiaz *
#1 #2 #3
Son para cuerpos de represión.
Gracias Markaka.
Las Unidades de Intervención Policial (UIP) son órganos móviles de la Policía Nacional española, creados en 1989 para la prevención y el restablecimiento del orden público, seguridad ciudadana y grandes concentraciones, conocidos comúnmente como "antidisturbios".
0 K 7
Connect #5 Connect
Pedazo de todoterreno el de Ineos. Bien gastados si nuestros efectivos van más seguros. Pero vamos, es un pedazo de coche orientado más al sector medio-alto.
3 K 35
frankiegth #2 frankiegth *
Y esto es lo que se gastan los buenos. De lo que se gastan los malos en inversiones y equipo no pasan ni de puntillas.
1 K 29
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Así si que da gusto reprimir a los rojos no?
1 K 16
makinavaja #8 makinavaja
Un gran cacharro, pero no sé para que lo quiere la Policia Nacional. Un todoterreno es para el uso en pistas y campos, entorno rural y ahi la competencia es de la Guardia Civil. La Policia Nacional tiene otras competencias, y ahi un todoterreno como este solo sirve para vacilar....
1 K 15
SMaSeR #9 SMaSeR
#8 Como les pase lo mismo que a la nacional de Huesca...., que tenían todoterrenos de puta madre que no usaban por que las ruedas costaban un potosí y el 90% de su uso seria por carretera, lo que significa malgasto de rueda.

Pero están guapísimos xD.
0 K 7
#11 CarlosSanchezDiaz
#8 es para los antidisturbios. La UIP son los antidisturbios, son básicamente para reprimir protestas.
0 K 7
estemenda #3 estemenda *
Ahora los venderán para comprar gasolina
EDIT: Ta guapa para camperizarla :troll:  media
0 K 12

menéame