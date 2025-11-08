La Policía disuelve con cargas una marcha neonazi en el centro de Madrid y detiene a tres personas

La Policía ha disuelto este sábado una manifestación autorizada del grupo neonazi Núcleo Nacional por el centro de Madrid, y ha detenido a tres personas, según ha informado la delegación del gobierno. La marcha, con unos 700 asistentes, ha discurrido por el Paseo del Prado hasta el Congreso para pedir que se expulse a los migrantes y que Europa sea exclusivamente para cristianos. La intervención de la Policía ha sido recibida con carreras, un contenedor quemado, motos en el suelo, cubos de basura completamente reventados y, de fondo, el sonido