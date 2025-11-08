edición general
La Policía disuelve con cargas una marcha neonazi en el centro de Madrid y detiene a tres personas

La Policía ha disuelto este sábado una manifestación autorizada del grupo neonazi Núcleo Nacional por el centro de Madrid, y ha detenido a tres personas, según ha informado la delegación del gobierno. La marcha, con unos 700 asistentes, ha discurrido por el Paseo del Prado hasta el Congreso para pedir que se expulse a los migrantes y que Europa sea exclusivamente para cristianos. La intervención de la Policía ha sido recibida con carreras, un contenedor quemado, motos en el suelo, cubos de basura completamente reventados y, de fondo, el sonido

Verdaderofalso
Mañana entrevista en A3 o AR para explicar que en la dictadura de PerroXanxes no se pueden manifestar con tranquilidad
9
alcama
#2 ¿Y si no ocurre vas a venir aquí a disculparte por la mentira que te acabas de marcar? Es que mentís constantemente porque lo habéis mamado desde pequeños
1
Verdaderofalso
#12 si no ocurre es que no ha habido problema en que la policía hiciese su trabajo
0
alcama
#16 Pero te has inventado lo que va a pasar mañana en A3 y T5 . Vamos, que mientes, como de costumbre
0
Nusku
¿Pero quién cojones da el visto bueno a manifestaciones neonazis?
3
frg
#7 Colaboradores necesarios, pero no olvides que partidos nazis como España 2000 están legalizados.
1
alcama
#7 El PSOE
0
guillersk
#7 se le llama libertad de expresión, :-)
1
yoma
#15 No todo vale con la disculpa de la libertad de expresión. Intenta entrar al palacio Real gritando en contra de la monarquía y cagándote en el Rey, a ver que tal te va. :troll:
0
Dramaba
#7 En Madrid?
0
yoma
¿Y cómo dicen que van a sancionar a los organizadores? :troll:
1
JackNorte
Cuando permites el odio , porque lo permites porque habran pedido permiso. Cuando hay leyes contra el odio xenofobo.
De lo que se permite se cria. Mañana a antena 3 a telecinco o telemadrid a explicar sus cosas nazis.
2
Kamillerix
"Los agentes antidisturbios corrían con el casco puesto y el escudo de la mano sin tener muy claro dónde estaban los jóvenes que buscaban. Las terrazas de los bares se habían llenado de hombres rapados, atléticos, vestidos de negro. Podía ser cualquiera"

Si llegan a ir con otras pintas, seguro que no se hubiesen ido con miramientos. ¿Gallinas , cómplices o ambas dos cosas? :-D
1
capitan__nemo
"marcha que había convocado Núcleo Nacional, una asociación que, en sus propias palabras, agrupa a fascistas, nazis, franquistas y falangistas" y de vox.
0
Top_Banana
Pulserita Borroka
0
frg
Hoy ha habido en otros lugares manifestaciones supuestamente convocadas por vevinos, pidiendo "seguridad y limpieza", una forma velada de manifestarse contra la inmigración. Estoy seguro que los convocantes provienen del mismo sitio que los nazis estos, pero con una estrategia "más blanca", para no parecer los nazis que son.
0
Cincocuatrotres
El totalitarismo siempre está del lado de los que quieren limitar la libertad de los demás, este tipo de manifestaciones son pecado en la Europa globalista
0
amanecequenoespoco
#20 los convocantes son totalitarios, a eso te refieres?
0
tetepepe
Ya no se pueden hacer chiquilladas con tranquilidad.
0
amanecequenoespoco
#13 los nazis copian las pintas de los autónomos antifas de los 80
0
ctrlaltsupr1
Estoy aterrado.
Hace un tiempo me di cuenta de que todos los adolescentes van vestidos de negro riguroso y me preguntaba por qué. Temo que las imágenes de esta concentración me lo hayan explicado.
Ojalá me equivoque.
0
alcama
#6 Recordemos que los jóvenes de ultraizquierda que apalizaron a un periodista en Navarra también iban de negro
0
El_Almondigas
#6 A mi me encanta ir de negro, riguroso, sobrio, y estoy lejos de los subnormales estos.
0
miraqueereslinda
Aquí las imágenes de los altercados: www.youtube.com/shorts/XA_4bBwIeQs

¡Ah, no! Que eso son expresiones pacíficas en contra de lo malo y a favor de lo bueno.

Pues nada, quien quiera tragarse casi 4 horas de puro aburrimiento, aquí está el vídeo de la "violenta marcha neonazi" de hoy: www.youtube.com/watch?v=sHhwfQ9SKXc
0

