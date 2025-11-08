La Policía disuelve con cargas una marcha neonazi en el centro de Madrid y detiene a tres personas

La Policía ha disuelto este sábado una manifestación autorizada del grupo neonazi Núcleo Nacional por el centro de Madrid, y ha detenido a tres personas, según ha informado la delegación del gobierno. La marcha, con unos 700 asistentes, ha discurrido por el Paseo del Prado hasta el Congreso para pedir que se expulse a los migrantes y que Europa sea exclusivamente para cristianos. La intervención de la Policía ha sido recibida con carreras, un contenedor quemado, motos en el suelo, cubos de basura completamente reventados y, de fondo, el sonido
| etiquetas: neonazis , madrid , xenofobia , racismo , núcleo nacional
De lo que se permite se cria. Mañana a antena 3 a telecinco o telemadrid a explicar sus cosas nazis.
Si llegan a ir con otras pintas, seguro que no se hubiesen ido con miramientos. ¿Gallinas , cómplices o ambas dos cosas?
antifasde los 80
Hace un tiempo me di cuenta de que todos los adolescentes van vestidos de negro riguroso y me preguntaba por qué. Temo que las imágenes de esta concentración me lo hayan explicado.
Ojalá me equivoque.
¡Ah, no! Que eso son expresiones pacíficas en contra de lo malo y a favor de lo bueno.
Pues nada, quien quiera tragarse casi 4 horas de puro aburrimiento, aquí está el vídeo de la "violenta marcha neonazi" de hoy: www.youtube.com/watch?v=sHhwfQ9SKXc