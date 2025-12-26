·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7720
clics
Menos 2 horas en un hospital de Estados Unidos: 41.297 dólares
5776
clics
La DGT retira la homologación a 4 balizas, estrenando un nuevo listado de modelos "sin vigencia" ¿Qué pasa si los has comprado?
3877
clics
Invitamos a un hombre por navidad y se quedó por 45 años [eng]
5425
clics
Este pastor de Kentucky estaba demostrando su fuerza espiritual al manipular una serpiente de cascabel... [ENG]
4218
clics
Editores de Wikipedia han sacado su propio Netflix. Y es un pequeño regalo para cinéfilos con más de 4.000 películas
más votadas
539
Defensa exige disculpas a Feijóo y Mazón por "faltar a la verdad" sobre la labor de la UME en la DANA
550
Los whatsapps que envió a Feijóo confirman que Mazón mintió en el Congreso sobre la hora en que supo que había fallecidos por la dana
470
Mark Bray, historiador exiliado de EEUU: "El segundo mandato de Trump es explícitamente fascista"
432
Llegan a España tomates de Marruecos en los que se encontró un nivel alto de cadmio, sin que se impidiera su entrada
392
Una historia de impunidad real: cómo evitó el banquillo Juan Carlos I tras años de excesos a espaldas de todo un país
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
44
clics
Podemos irá en solitario a las elecciones de Aragón del 8F
La formación morada apuesta por María Goicoechea para liderar su candidatura y "lamenta" no haber llegado a acuerdos con otras formaciones políticas
|
etiquetas
:
aragon
,
elecciones
,
podemos
13
3
1
K
153
politica
25 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
3
1
K
153
politica
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pingON
2026 el año de la izquierda
en el escritorio
10
K
121
#3
Antipalancas21
#1
Mejor en los micro Pc con Windows 11.
0
K
20
#7
sotillo
#1
Así no se discute
0
K
10
#6
PijoProgre
El Frente Judaico Popular no ha llegado a un acuerdo con el Frente Popular de Judea.
Así os luce el pelo
6
K
82
#10
obmultimedia
#6
Podemos no quiere ir con SUMAR y SUMAR no quiere a Podemos.
0
K
11
#19
Harkon
#10
No han querido IU ni Sumar que quieren ir solitos (ellos dos solos), parece que otra vez siguen queriendo cargarse a Podemos que quería apostar por el modelo de Unidas por Extremadura y que ha funcionado.
En las anteriores elecciones se presentaron 4 candidaturas por separado y las 4 se quedaron a las puertas, ahora hacen su cálculo y dicen "a malas pillamos entre uno y 2 diputados mientras Podemos y la Chunta se quedan en cero y terminanos de matar a Podemos"
0
K
20
#24
Ludovicio
#6
Es lo malo de tener ideario que, a veces, cuesta reconciliar posturas.
En la derecha con negociar el reparto de lo que van a robar han acabado las negociaciones.
0
K
12
#15
Pertinax
#14
Claro que no, pero si Podemos dejó de formar parte del gobierno fue precisamente por las desuniones. No por formar parte de coaliciones, porque era el mismo partido.
Lo de IU y su irrelevancia tiene aún más traca. IU Madrid debe un pastizal a Hacienda, pero nadie lo va a pagar porque al ser un partido federado nadie se hace cargo, y la justicia les da la razón, con lo cual fundaron otro partido, así, con dos cojones. Si lo hiciera Amancio Ortega lo que nos reiríamos todos.
0
K
19
#12
Pertinax
#11
Lo que ha servido para estar a la sombra de PSOE son precisamente las desuniones.
0
K
19
#14
soberao
#12
Ir en coalición para las elecciones no significa unirse en un mismo partido. Desde que IU se unió a Podemos prácticamente ha desaparecido, solo existen por la historia y el patrimonio que tienen detrás. Mucha gente de IU se dio de baja tras la coalición con Podemos.
0
K
13
#9
valandildeandunie
Dios, es que son tontisimos, pero tontos de paguita. Que van a perder escaños a dolor porque les sale de los cojones pudiendo tener juntos un 12-15% de los votos.
1
K
16
#20
Harkon
#9
no han querido IU ni Sumar que quieren ir solitos (ellos dos solos), parece que otra vez siguen queriendo cargarse a Podemos que quería apostar por el modelo de Unidas por Extremadura y que ha funcionado.
En las anteriores elecciones se presentaron 4 candidaturas por separado y las 4 se quedaron a las puertas, ahora hacen su cálculo y dicen "a malas pillamos entre uno y 2 diputados mientras Podemos y la Chunta se quedan en cero y terminanos de matar a Podemos"
0
K
20
#2
Kantinero
Eso es, una comunidad en manos de la derecha y la izquierda va dividida, éxito garantizado
0
K
14
#11
soberao
#2
Los votos decidirán quien sigue y quien se baja del carro. Las uniones en las elecciones solo han servido para estar a la sombra del PSOE y para seguir hundiéndose en la indiferencia.
Muchos de estos partidos de izquierda que han salido de Podemos no tienen ni militantes. Ya es hora de que se dejen de pactos para las elecciones que solo sirven para dividir a la militancia.
0
K
13
#22
DonaldBlake
#2
Y no te olvides de la izquierda que se abstiene, la derecha no lo hace.
0
K
8
#5
j_martic
*
Se conoce que ya había un acuerdo (o preacuerdo, pero bastante avanzado) desde hace bastante tiempo, hasta que ha llegado la dirección nacional de Podemos y lo ha echado por tierra. Unos genios, oye.
En la Chunta estarán comiendo palomitas...
3
K
12
#13
encurtido
#5
El que vaya juntos o separados no es bueno o malo en principio, puede que separados junten mejores resultados. Depende de algunos factores como la cantidad de votos que saquen para el cálculo, de si llegan a cierto porcentaje.
Lo que es raro es que se dediquen a echarme mierda mutuamente, eso sí creo que deja el voto sólo para hooligans y espanta a muchos potenciales votantes que puedan tener alguna indecisión.
0
K
7
#23
j_martic
*
#13
En la provincia de Zaragoza con un 2% tienes escaño, IU tiene su suelo por ese resultado, asi que más o menos garantizado sí tenían plaza - creo que su interés por unidad de los 3 partidos era genuina, dijéramos que "no necesitaban" a Podemos.
Ahora bien, CHA presentando su candidato mediático por una provincia que no es la suya para atraer todo el voto a la izquierda del PSOE ya indicaba por donde iban a ir los tiros.
0
K
9
#18
Harkon
#5
FAlso, no han querido IU ni Sumar que quieren ir solitos (ellos dos solos), parece que otra vez siguen queriendo cargarse a Podemos que quería apostar por el modelo de Unidas por Extremadura y que ha funcionado.
En las anteriores elecciones se presentaron 4 candidaturas por separado y las 4 se quedaron a las puertas, ahora hacen su cálculo y dicen "a malas pillamos entre uno y 2 diputados mientras Podemos y la Chunta se quedan en cero y terminanos de matar a Podemos"
DE nada
0
K
20
#21
j_martic
#18
El acuerdo estaba ya encaminado desde antes de que Azcón adelantase elecciones o hubieran sucedido las extremeñas. Lo que ha pasado que lo acordado no le gustaba a Podemos estatal, creyendo que "podían sacar más" después del resultado de las elecciones extremeñas.
Lo demás es propaganda.
0
K
9
#4
diablos_maiq
"lamenta" no haber llegado a acuerdos con otras formaciones políticas
Puede que lo lamente más después de las elecciones.
0
K
10
#16
Harkon
#4
No han querido IU ni Sumar que quieren ir solitos, parece que otra vez siguen queriendo cargarse a Podemos que quería apostar por el modelo de Unidas por Extremadura y que ha funcionado.
Claro la cosa es la siguiente, en las anteriores elecciones se presentaron 4 candidaturas por separado y las 4 se quedaron a las puertas, ahora hacen su cálculo y dicen "a malas pillamos entre uno y 2 diputados mientras Podemos y la Chunta se quedan en cero y terminanos de matar a Podemos"
0
K
20
#8
Don_Pixote
Pues ya le pueden poner flores a la Pilarica…porque pinta mal
0
K
8
#25
harverto
*
#8
Si gana la derecha, son los aragoneses los que tienen que rezarle a la Pilarica para que no venga ninguna crisis, porque ya se ha visto cómo las gestionan.
0
K
10
#17
Macnulti_reencarnado
Podemos es historia.
0
K
7
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Así os luce el pelo
En las anteriores elecciones se presentaron 4 candidaturas por separado y las 4 se quedaron a las puertas, ahora hacen su cálculo y dicen "a malas pillamos entre uno y 2 diputados mientras Podemos y la Chunta se quedan en cero y terminanos de matar a Podemos"
En la derecha con negociar el reparto de lo que van a robar han acabado las negociaciones.
Lo de IU y su irrelevancia tiene aún más traca. IU Madrid debe un pastizal a Hacienda, pero nadie lo va a pagar porque al ser un partido federado nadie se hace cargo, y la justicia les da la razón, con lo cual fundaron otro partido, así, con dos cojones. Si lo hiciera Amancio Ortega lo que nos reiríamos todos.
En las anteriores elecciones se presentaron 4 candidaturas por separado y las 4 se quedaron a las puertas, ahora hacen su cálculo y dicen "a malas pillamos entre uno y 2 diputados mientras Podemos y la Chunta se quedan en cero y terminanos de matar a Podemos"
Muchos de estos partidos de izquierda que han salido de Podemos no tienen ni militantes. Ya es hora de que se dejen de pactos para las elecciones que solo sirven para dividir a la militancia.
En la Chunta estarán comiendo palomitas...
Lo que es raro es que se dediquen a echarme mierda mutuamente, eso sí creo que deja el voto sólo para hooligans y espanta a muchos potenciales votantes que puedan tener alguna indecisión.
Ahora bien, CHA presentando su candidato mediático por una provincia que no es la suya para atraer todo el voto a la izquierda del PSOE ya indicaba por donde iban a ir los tiros.
En las anteriores elecciones se presentaron 4 candidaturas por separado y las 4 se quedaron a las puertas, ahora hacen su cálculo y dicen "a malas pillamos entre uno y 2 diputados mientras Podemos y la Chunta se quedan en cero y terminanos de matar a Podemos"
DE nada
Lo demás es propaganda.
Puede que lo lamente más después de las elecciones.
Claro la cosa es la siguiente, en las anteriores elecciones se presentaron 4 candidaturas por separado y las 4 se quedaron a las puertas, ahora hacen su cálculo y dicen "a malas pillamos entre uno y 2 diputados mientras Podemos y la Chunta se quedan en cero y terminanos de matar a Podemos"