La periodista y creadora de contenido Elena Reinés anuncia su marcha temporal de las redes tras recibir amenazas de muerte

Elena Reinés explica que comenzó a recibir amenazas en “todas” sus redes sociales personales el pasado martes así como todo tipo de mensajes degradantes, tanto en comentarios a sus publicaciones como a través de mensajes privados. Atribuye esta campaña violenta de acoso a un vídeo en el que a través del perfil Woke Up denunciaban algunos de los bulos y desinformaciones que estaban siendo difundidos sobre el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) en redes sociales o en pseudomedios de extrema derecha.