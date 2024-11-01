edición general
La periodista y creadora de contenido Elena Reinés anuncia su marcha temporal de las redes tras recibir amenazas de muerte

Elena Reinés explica que comenzó a recibir amenazas en “todas” sus redes sociales personales el pasado martes así como todo tipo de mensajes degradantes, tanto en comentarios a sus publicaciones como a través de mensajes privados. Atribuye esta campaña violenta de acoso a un vídeo en el que a través del perfil Woke Up denunciaban algunos de los bulos y desinformaciones que estaban siendo difundidos sobre el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) en redes sociales o en pseudomedios de extrema derecha.

#3 Pivorexico
El tema ya no es solo que amenacen de muerte sea a un periodista , humorista , Youtuber o lo que toque , detrás también va la publicación de los datos de familiares y allegados de estos;

Vamos que convierten en un infierno también el entorno del atacado .
4 K 59
#2 Leon_Bocanegra
Pero no podemos llamarles fascistas ,tenemos que estar callados porque llamarles fascistas ofende a la derechusma.
3 K 43
Arzak_ #1 Arzak_
Y a Quequé parece que también por criticar a Nacho Abad.
2 K 23

