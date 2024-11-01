edición general
16 meneos
19 clics
"Peor que empezar desde cero": cuán grande es el reto de reconstruir a Gaza

"Peor que empezar desde cero": cuán grande es el reto de reconstruir a Gaza

Tras el cese el fuego en la Franja de Gaza, miles de gazatíes hacen su viaje de regreso a lo que eran sus viviendas, aunque muchos de ellos ya saben que sus casas están en ruinas. La perspectiva de reconstruir viviendas, negocios, todos los edificios oficiales y la infraestructura de servicios para tener una vida normal en Gaza es desalentadora por donde se mire: Naciones Unidas (ONU) estimó que los daños actuales se acercan a los US$70.000 millones. Es una realidad dura de entender, como lo señala el profesor Andreas Krieg, del King's College

| etiquetas: gaza , palestina
13 3 0 K 184 actualidad
4 comentarios
13 3 0 K 184 actualidad
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
En un mundo justo, Israel y USA deberían de pagar toda la reconstrucción.
3 K 44
#3 mam23
#1 si, pero el negocio esta en vender bombas y que luego te contraten para reconstruir lo bombardeado.
0 K 7
Javi_Pina #2 Javi_Pina
En lugar de recongruir Gaza que está lleno de escombros mejor construir más al sur, al otro lado del muro. Que hay mucho terreno libre
2 K 24
#4 mam23
#2 el plan es que los palestinos se desplacen al sur, hacia Egipto sobretodo.
1 K 14

menéame